Un queso mezcla bajo los riscos de Amurga conquista el mundo

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 21 de noviembre 2024, 01:00

Estaba escrito que el queso Amurga saliera con premio de Portugal, sede este año de la World Cheese Awards.Verónica Naranjo Ríos, que gestiona la quesería junto a su marido, Antonio Suárez Perdomo, se había inscrito para cinco de las categorías, pero se le fue el baifo, no sabe por qué, y solo entregó cuatro. La alertaron y pudo aportar a tiempo el que faltaba. Le llegó incluso a contar la anécdota a su hermana. «¿Quién sabe si ese es el que se lleva el premio, Gladis?». Sus palabras no pudieron ser más premonitorias. El semicurado mezcla, el que entregó a última hora por despiste, se llevó la medalla Super Oro del concurso, la que lo convierte en el mejor de su categoría en el mundo. De los grancanarios solo otro queso de Gáldar, La Caldera, mereció otra medalla Super Oro.

Si el jurado supiera de dónde sale este queso y el esfuerzo y compromiso de la familia y trabajadores que lo producen seguramente le habrían dado si cabe dos super oros. No deja de ser curioso que un queso nacido en las faldas de los remotos riscos de Amurga, al final de cinco kilómetros de un camino de tierra y rodeado de varias peñas donde no hay ni suministro eléctrico ni cobertura de móvil haya conquistado los paladares más exigentes trasladados a Viseu, en Portugal, y lo haya hecho, además, frente a 4.000 quesos de 40 países diferentes.

«La calidad de la leche». Ahí está la clave del éxito para Antonio. Es una leche que dan 1.700 cabras y 300 ovejas que pastan libres por las laderas que rodean a esta explotación, unas instalaciones que antaño pertenecieron a su familia, que estaban abandonadas y que este matrimonio recuperó hace dos años, tras trasladarse desde Bahía Feliz.

Ampliar Las cabras de Quesos Amurga viven sueltas. Según Antonio Suárez, se nutren, entre otras cosas, de minerales que rastrean en el terreno. Cober

Pero Verónica aporta otra clave. La proporción de las dos leches, justo a la mitad, 50-50, en el semicurado mezcla. «Lo llevamos a rajatabla». Le consta que no todos los queseros lo hacen así. «Te dicen que es mezcla, pero ¿qué mezcla tiene?», pregunta en voz alta. En concreto, este que ganó tenía una maduración de entre dos meses y medio y tres. Y antes de mandarlo a Portugal le había confesado a Antonio que sabía especial. «Es de esos que está tan tan rico que no puedes dejar de comértelo», subraya Verónica.

«Estamos muy ilusionados, no nos lo esperábamos», admitía este miércoles en su granja en el barranco de Los Ahogados, en San Bartolomé de Tirajana, bajo el imponente macizo de Amurga. Desde que se llevaron el premio no han parado de recibir llamadas de felicitación y para interesarse por dónde se puede comprar este queso ganador. «Creo que este Super Oro me ha adelantado cinco años de ferias, pero lo importante aquí es seguir cuidando la calidad del producto, como hacemos nosotros, y acercárselo al cliente; porque de qué me sirve una medalla si después la gente no me sigue comprando», reflexiona.

Ampliar Tienda abierta por Quesos Amurga en Eurocenter, en San Fernando de Maspalomas, para vender sus productos. Cober

Verónica sabe de lo que habla. Lleva 20 años en la quesería junto a Antonio, pero durante todo este tiempo han vendido su producción a un mayorista. Existían, su trabajo era premiado, pero nadie les conocía. Hasta que hace poco decidieron emprender un camino propio y abrir incluso una tienda en San Fernando de Maspalomas, en el Eurocenter, donde venden sus productos directamente al cliente. Sus quesos salen al mercado bajo dos marcas, La Cazuela, para los de cabra, y Amurga, para los que son mezcla.

Por eso confía en que este Super Oro le permita ganar terreno en una tarea de promoción en la que lleva embarcada un año y que ya le ha llevado por varias ferias. En el marco de esta misma apuesta por darse a conocer se inscribe precisamente su decisión de presentarse por primera vez al World Cheese Awards. Optó con un cabra curado con pimentón, otro de cabra curado con gofio, un semicurado cabra, un añejo mezcla y el semicurado mezcla.

Ampliar Dos de las trabajadoras, en plena faena, haciendo queso. Cober

A priori podría dar la sensación de que Antonio y Verónica llegaron y besaron el santo, pero no es así. Detrás de este premio no solo hay años de esfuerzo y sacrificio de una familia entera, compuesta en este caso por el matrimonio y tres hijos, dos mellizos de 12 años y una niña de 11, sino también, en el caso de Antonio, de 69 años, una vida dedicada a la ganadería.

Señala a las crestas de Amurga y tira de memoria. «Con 10 años mi padre me mandaba a ordeñar las 80 cabras que tenía en esos montes». Salía de Aldea Blanca, también en San Bartolomé de Tirajana, de donde es la familia. Iba en burro a la cueva de La Mesilla, a más de dos horas de camino, las ordeñaba a mano, hacía el queso y vuelta a casa. Lo hacía en las épocas de poca leche, cuando el ganado no daba para vivir y su padre y sus hermanos mayores se ganaban el pan de la familia en otros oficios complementarios.

Ampliar Antonio posa junto a la ordeñadora. Extreman su limpieza y cuidado. Cober

Aquellas experiencias le conectaron tanto con esta tierra y con la ganadería que Antonio, que había logrado una plaza de fontanero en el Ayuntamiento de Mogán, se pilló una excedencia hace 30 años y se reincorporó al mundo al que siempre perteneció. Eso explica que no le dé pereza levantarse a diario a las 5 de la mañana y que se presente de madrugada en su granja de unos 7.000 metros cuadrados para tenerlo todo listo cuando a las 8 les lleguen sus 9 trabajadores, 6 hombres y 3 mujeres.

Aparte de al ordeño, Antonio y sus empleados dedican parte de la mañana a perderse por las laderas buscando cabras recién paridas. Es época de partos y eso les lleva tiempo. Por eso ahora es más floja en la producción de leche y queso. Sacan ciento y pico kilos diarios, pero en los momentos fuertes se ponen en 250 o 300. Amurga ya puso una pica en Flandes en su primer asalto. En 2024 lleva tres premios, uno mundial, otro regional y otro insular. Vendrán más.

Ampliar Verónica, con dos de sus quesos, en la quesería. Cober