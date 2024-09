La Policía Nacional ha detenido este año en Las Palmas a 75 patrones de pateras

CANARIAS7 Maspalomas Viernes, 27 de septiembre 2024, 20:25 | Actualizado 20:30h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

A los pies del Faro de Maspalomas, la Policía Nacional celebró en la tarde de este viernes su festividad (el patrón es los Ángeles Custodios, que se celebra el 2 de octubre) y allí el cuerpo puso en valor su trabajo contra la inmigración irregular.

Tanto el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, como el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, tuvieron palabras en sus respectivas intervenciones para reconocer el trabajo de los agentes tanto en la lucha contra las mafias de la migración como en la atención a los inmigrantes.

«En estos momentos complejos en el archipiélago que estamos gestionando entre diferentes operadores en el ámbito de la extranjería», señaló el jefe superior de Policía, «hay que subrayar que en la provincia de las Palmas se ha detenido a 75 patrones de estas embarcaciones que trafican con personas en esta tristemente conocida como ruta de la muerte en el Atlántico. De los 75 detenidos, 71 fueron a prisión provisional».

Por su parte, el delegado del Gobierno incluyó el siguiente pasaje en su discurso: «No puedo más que expresar nuestra gratitud, la mía y la del gobierno al que represento, por vuestro comportamiento ejemplar, haya sido bien entendido o no por algunos, porque ha sido impecable, ajustado a derecho y siempre velando por la seguridad y bienestar de los más vulnerables, en especial de los menores extranjeros no acompañados, junto con la labor de la fiscalía en Canarias. Quiero expresar que me siento especialmente orgulloso de todos y cada uno de ustedes por esa labor. Un día se escribirá la verdad sobre todo esto, y les aseguro que será escrita con admiración por vuestro trabajo».

Los condecorados

En el contexto de la celebración de los dos siglos de la Policía Nacional, el jefe superior remarcó también «la labor llevada a cabo por Policía Nacional a lo largo de sus 200 años de historia para defender los derechos y libertades y garantizar la convivencia pacífica en nuestro país».

«Este Faro de Maspalomas», agregó, «ilumina el buen hacer y el compromiso de varias personas que aquí nos acompañan». Con esas palabras, hizo mención a quienes fueron condecorados: el general Ricardo Esteban Cabrejos, jefe de la Brigada Canarias XVI; el coronel Terrados, jefe de la Base Aérea de Gando; la fiscal coordinadora y decana de la Sección de Menores, Aurora Pérez; la magistrada Luz Calvé Mortes; Carmen Guillén Prieto, delegada Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Canarias; el capitán Marítimo de Las Palmas, Francisco García Lascurain; Juan Alexis Pérez Navarro, jefe de Seguridad de Binter; el teniente de la Guardia Civil Esteban Lozano Gutiérrez; el brigada Óscar, responsable de los servicios de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Gran Canaria; la traductora e intérprete de francés María Estela Andrés Serón; y el empresario Gonzalo Huerta Fernández.

Jesús María Gómez felicitó a los agentes y destacó que este año se celebra el 200 aniversario de la Policía Nacional

También se refirió a los policías que recibieron en el acto 54 medallas que «son el resultado de servicios y trayectorias profesionales dignas de figurar en cualquier tipo de aniversario que se precie».

En el recordatorio de algunas operaciones de especial relevancia, mencionó las llamadas Hattori Hanzo y Daniel, ambas por narcotráfico y crimen organizado.

Más imágenes del acto. Arcadio Suárez

El Faro de Maspalomas «acude a su destino por nosotros» El jefe superior de Policía cerró su intervención leyendo unos versos del poema 'El Faro', de Antonio Lucas, concretamente el pasaje que dice: «Este faro conoció los hombres más tristes, a los mejores marinos arrancados del agua. Este faro que va y viene dentro de los ojos y no acepta estar a oscuras y no deja esconderse. Este faro de océano es nuestra tierra y acude a su destino por nosotros…» Tras el acto se celebró una cena en el hotel Baobab, del grupo Lopesan.