La piscina municipal de Santa Lucía, abierta hasta el 22 de septiembre

Canarias7 Santa Lucía Lunes, 17 de junio 2024, 17:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

En el hermoso paisaje de la zona alta de Santa Lucía de Tirajana, en medio de montañas y de verde vegetación, ya se puede disfrutar de la piscina municipal hasta el próximo 22 de septiembre.

Como en años anteriores, se ponen a la venta bonos mensuales, bonos de diez entradas y entradas puntuales, con tarifas más baratas para las personas empadronadas en el municipio. En julio y agosto habrá juegos de iniciación lúdica a la natación.

Hasta el próximo 30 de junio el horario será de 15.00 a 20.00 horas. Los meses de julio y agosto y hasta el 8 de septiembre el horario será de 12.00 a 20.00 horas.

Del 9 al 22 de septiembre vuelve a ser de 15.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivo el horario es de 11.00 a 20.00 horas.

Las actividades programadas en la piscina este verano son los martes y jueves de julio y agosto, de 11.15 a 12.00 horas.

El miércoles 31 de julio, de 12.00 a 14.00 será la fiesta acuática con hinchables.

Los precios son: Bono de 10 entradas 15 euros (empadronados) y 20 euros no empadronados. Bono mensual menores de 14 años 12 euros (empadronados) y 16 euros (no empadronados). Bono Mensual, mayores de 14 años 21 euros para los empadronados y 28 euros para los que no lo están. Entrada puntual menores de 14 años 2 euros (empadronados) y 5 euros (no empadronados).

La entrada puntual para mayores de 14 años será de 3 euros (empadronados) y 6 euros (no empadronados).