«Las obras nos han asfixiado, he perdido el 80% de los ingresos»

Ha tenido clientes que se le han levantado de la mesa, literalmente, antes de servirles. «No aguantaban el ruido», advierte Juanate Gil, gerente del restaurante Arte-Gaia, en pleno casco de Artenara. Ni el polvo. Pero ya no aguanta más porque tampoco puede. «Las obras nos han asfixiado, he perdido el 80% de las ventas». Sus cuatro empleados ya no pudieron cobrar el mes de junio, pero julio tampoco pinta bien, de ahí que ya se esté planteando un ERTE o despedir a dos.

Su restaurante se ha comido de lleno las afecciones de las obras de renovación de la plaza de San Matías, en el centro del pueblo, junto a la iglesia. «Sé que toda obra molesta y que se hacen para mejorar, pero aquí se han hecho las cosas mal; han estado trabajando hasta los sábados y domingos y no han tenido en cuenta que en estos negocios manipulamos alimentos, no podemos trabajar con polvo».

Vista de la plaza en obras. El restaurante Arte-Gaia es el que aparece en el centro de la imagen. El autoservicio Tamadaba se adivina en el lado derecho de la foto. Cober

Según reza en un cartel de obra, los trabajos debieron durar 13 semanas, pero ya van por cuatro meses. El proyecto, que busca la mejora y cualificación de la zona comercial abierta, implica una inversión de 587.000 euros, lo promueve el Cabildo, pero se lo encargó a la empresa pública Gesplan y lo ejecuta Fomento y Construcciones Roque Nublo SL. Permitirá la renovación de las canalizaciones, el pavimento, las luminarias y el mobiliario urbano.

«En junio cerré y les di vacaciones 15 días, del 10 al 28 de junio, pero cuando reabrimos todo estaba peor». Se queja, además, de agravio comparativo. Dice que a otro negocio de la plaza, que ha estado cerrado casi todo el tiempo de las obras, le dejan poner una terraza ahora que ha reabierto los fines de semana, pero a ella no. Y la necesita. Tiene 11 mesas fuera del local. Dentro le caben 8.

En la foto superior, Juanate, en el centro, junto a los empleados de su restaurate Arte-Gaia. Detrás de ellos y en las dos fotos inferiores, distintas perspectivas de las obras. Cober

La plaza luce vallada y solo se puede transitar por pasillos provisionales. Laura Medina, que atiende las mesas, se pasa las mañanas a la entrada del casco para avisar a los potenciales clientes de que el local está abierto. Como ella, Lidia Cabrera, la cocinera, Agustín Viera, ayudante de cocina, y Joseph Stevens, de mantenimiento, están desesperados. Necesitan cobrar.

Anrtonio Espada, del Autoservicio Tamadaba, confiesa que ha pasado dos meses muy malos. Cober

Al lado, Antonio Espada, del Autoservicio Tamadaba, se queja de «mala planificación». No entiende por qué no se ejecutó las obras por fases. Así se reduciría el tiempo de afección a los locales. Ahora está mejor, pero confiesa que ha pasado «dos meses muy malos». Ha optado por no elevar el tono, pero asegura que en una próxima vez no tendrá tanta paciencia.

Desde Edarte, la asociación de empresarios de Artenara, su presidente, Mikeas Sánchez, sí reconoce que al Ayuntamiento le ha faltado «sensibilidad» con los comerciantes para irles avisando de los problemas que han ido surgiendo. «El alcalde lo sabe porque se lo hemos reclamado». Pero subraya que la obra era necesaria. Es más, le quedan dos fases más por otras partes del casco y su colectivo ya trabaja en mejorar su ejecución. Se asesora con profesionales para proponer ciertas mejoras en los proyectos, como el uso de un material filtrante, no hormigón, para el pavimento, que no proyecte tanto el sol, y más presencia de arboleda.

El alcalde, Jesús Díaz, admite que ha habido complicaciones , entre otras, por retrasos en la llegada de los materiales, pero asegura que tiene el compromiso de la empresa de que las obras estarán acabadas el 9 de agosto. Sí o sí. «El 14 empiezan las fiestas de la Virgen de la Cuevita y todo esto tiene que quedarse libre».