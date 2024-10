Les meten un tiro a un águila y a dos halcones, pero volverán a volar

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 27 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Es una hembra adulta de halcón tagarote ( 'Falco pelegrinoides'). Mira de reojo. No se siente segura ahora que se abrió la puerta del habitáculo donde se recupera en este particular hospital de Tafira. Escudriña el cielo, en un intento de adivinar por dónde puede escapar. Pero no. Está a salvo. Le metieron un tiro que le fracturó el cúbito de su ala izquierda y es aquí, en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, que depende del Cabildo, donde le salvaron la vida.

«Somos de los buenos», le bromea Pascual Calabuig, veterinario responsable de este prestigioso recinto. «Tiene el ala perfecta, en su sitio, no se ha caído, mantenida con las barras», explica. Fue precisamente él quien la intervino este lunes. «Le hemos colocado unas barras de acero a uno y otro lado de la fractura para que la transmisión de fuerza, cuando el animal mueva el ala, se haga a través de ellas, así el hueso estará estable; en 15 días estará pegado», pronostica.

En la foto superior, halcón tagarote. Debajo, a la izquierda, radiografía del águila; a la derecha, radiografía de uno de los dos halcones, con dos fracturas muy evidentes en el ala. Juan Carlos Alonso

Y volverá a volar. Esta ave rapaz y también las otras dos, otro halcón tagarote y una aguililla o águila ratonera ( 'Buteo buteo insularum'), que llegaron en un intervalo de pocos días al centro, todas tiroteadas, llenas de perdigones y con heridas en las alas. Tuvieron la suerte de que se las encontrara alguien con sensibilidad. Si no, habrían muerto. El otro halcón tenía fracturado el cúbito, y el aguililla, tres huesos, el cúbito, el radio y el húmero, todos del ala derecha.

Ampliar Momento del pesaje del águila ratonera o aguililla. Marcó 1.092 gramos. Juan Carlos Alonso

No saben quién fue, pero Calabuig tiene la teoría de que debieron ser cazadores que, a la vez, son «palomeros», o colombófilos. «Los halcones matan palomas todos los días, así que no te extrañe que alguno, harto, haya querido vengarse mientras estaba de caza; saben dónde se mueven, dónde se posan, le ponen un señuelo y ya». Luego está, dijo también, «el que tira por entrenar». Ahora bien, descarta una equivocación. «Los cazadores pueden tirar a palomas y a perdices, un cazador sabe distinguir. Nadie confunde un halcón con una perdiz».

El consejero de Medio Ambiente en el Cabildo, Raúl García, deja claro que no se puede identificar al colectivo de los cazadores con «los matarifes que tienen estas conductas tan rechazables» y califica estos actos de «absolutamente reprobables, un crimen para el ecosistema, porque son especies protegidas, y un delito ambiental que no debería quedar impune».

Ampliar Águila ratonera, con las barras que le han instalado para que no use sus huesos rotos y puedan pegarse. Juan Carlos Alonso

El consejero hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que siempre que vean agresiones de este tipo, denuncien y ayuden a que caiga contra sus autores todo el peso de la ley. Y también pide, como hicieron los que trajeron estas aves al centro, que muchas veces suelen ser también cazadores, que den al menos aviso del hallazgo.

El otro halcón tagarote descansaba en una sala interior. «Esta operación fue más complicada, pero saldrá adelante». No se irá a los jaulones de fuera, como las otras dos aves, hasta que no esté estabilizado. La aguililla estará lista en mes y medio o dos. Gran Canaria volverá a disfrutarlas.

Ampliar Otro de los halcones rescatados. Juan Carlos Alonso