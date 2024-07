Maspalomas Golf se prepara para una noche galáctica

Rafael Falcón San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 24 de julio 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Poner en valor el destino de Maspalomas como lugar ideal para celebrar grandes eventos fue la idea original de la Audi Golf Night by Mahou & Lopesan. Y el objetivo se ha conseguido. Este viernes Maspalomas Golf acogerá la celebración de la 14ª edición del evento del año, que este año se inspirará en el Universo como temática principal y en la que los asistentes vivirán una noche galáctica.

En Maspalomas Golf se ultiman detalles para la noche más esperada del año. María Ley, gerente de Maspalomas Golf y directora del evento, destaca «el magnífico equipo de trabajo que hay detrás para organizar un evento de enorme calidad. Siempre digo que esto es un gran puzle y cada pieza es fundamental para que todo lo que se haga sea mágico. Nos movemos con gran ilusión y con una enorme energía que se va transmitiendo entre todos para dar lo mejor de cada uno», resalta una mujer que se encuentra con la adrenalina a tope y con ganas «de ver todo montado y de ver todos esos sueños que hemos imaginado hechos realidad».

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan vuelve por todo lo alto en el entorno de Maspalomas Golf con el apoyo de Audi, Mahou y Lopesan, como patrocinadores principales, y Audiovisuales Canarias, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Canaragua, Iqos, Guess, Fund Grube, Ikigai by Hospitales San Roque, Binter, Mint, Corsua, Ahembo, Saphir, Deqú, Galerías Ricard, Inmobiliaria La Boutique, Brokermam Seguros, Protelum Consultoría, Rivercan, Riverside, Santander Agentes San Agustín y Coca-Cola como colaboradores.

«Este año el evento será más sostenible que nunca y a él se han sumado más colaboradores de primer nivel». María Ley no para de idear cosas y desde enero cierra la temática del evento para que patrocinadores y colaboradores puedan jugar con esta propuesta a través de sus distintas acciones. El Universo, temática de esta edición, da mucho juego y los asistentes se van a envolver desde que entren a Maspalomas Golf en un ambiente totalmente galáctico que no dejará indiferente a nadie. Pero María Ley ha querido añadir lo siguiente: «Hay una sorpresa preparada que no se desvelará hasta mañana».

Más de 30 reconocidos restaurantes de Gran Canaria se darán cita en el market gastronómico de Audi Golf Night by Mahou & Lopesan para ofrecer sus más exquisitas creaciones. Los asistentes podrán deleitarse con una variedad de propuestas culinarias que van desde sofisticados entremeses hasta creaciones gourmet inspiradas en la temática espacial del evento. Cada bocado será una explosión de sabor. Maspalomas Golf, La Aquarela, Bentayga, Ají Limón y Canela, TGT quesos, Mesa Socorro, Julián Martín, La Cocina de Hande, Rías Bajas, Los quesitos de Anabel, Sushizzu, La Vaquita Catering, Maná 264, El Churrasco, Barracuda, Emblemática Rooftop, Frimancha, Café del Mar, Chef Déniz Group, Sábor, La Bodega Palm Beach, Vintia Catering, Be Meat by Origen Steak House, Gran Casino Costa Meloneras, Marhaba, El Caserón del Cortijo, 200 gramos, Cook&Event, Pingüino Soul, Chocolates Valor, Parrilla, D'Vainilla y Café Regina conformarán el market gastronómico que, además, estará perfectamente maridado gracias a las cervezas Mahou y a las bebidas ofrecidas por una selección de barras premium, en la que estarán Chandom Garden Spritz, Emblemática Rooftop, Petroni, Ron Matusalem, Obssidian, Blat Vodka, Vintender, Ginebra Citadele, Shankyswhip, Puerto de Indias, Blue Marlin, Lolea, Licor 43, Martin Millers, Yellow Rose, Ron Aldea, Grant's, Monkey Shoulder, Four Roses, Tullamore Dew, Hendricks, Ron Millonario, Jaggermaster, Beefeater Black y Schweppes.

Y en toda fiesta no puede faltar la música. Antes Audi Golf Night by Mahou & Lopesan se complementaba con una actuación musical, pero ya en los últimos eventos se ha apostado por DJs de reconocido prestigio. «Antes se traía a un grupo o a un cantante y a muchos les encantaba, pero a otros no. Con los DJs ha sido un acierto, porque pinchan temas para todos los gustos», afirma María Ley, que está entusiasmada con la actuación de este año. El escenario Audi brillará este viernes más que nunca gracias a la actuación del dúo de DJ Xite & Clara. La pareja artística llega a Audi Golf Night by Mahou & Lopesan después de haber conquistado algunos de los eventos más exclusivos del panorama nacional y, con su habilidad para mezclar pistas y crear sets llenos de energía, prometen dar un espectáculo vibrante y completamente diferente.

Como cada año, Audi Golf Night by Mahou & Lopesan continúa con su labor social en favor de aquellos que más lo necesitan. Por eso, este año, todo lo recaudado durante el sorteo benéfico celebrado en el evento será donado a la Fundación Alejandro da Silva, así como al Golf Adaptado, con la finalidad de facilitar el acceso y la práctica deportiva del golf a personas con movilidad reducida.

En Maspalomas Golf se ultiman detalles para un evento «que traslada fronteras. Cada vez viene más gente de otras islas, pero también hemos notado un incremento de gente de la Península y el extranjero, que cuadran sus fechas de vacaciones con la celebración del evento».

Audi Golf Night by Mahou & Lopesan vivirá mañana, con el aforo completo, una noche mágica, en la que se ha cuidado cada detalle para volver a sorprender a todos los asistentes, tanto por la decoración como por la oferta gastronómica y de ocio, del que ya se ha denominado «como evento del año».

María Ley y todo su equipo verán este viernes cómo sus ideas e ilusiones se plasmarán en una fiesta dedicada al Universo. Tras tantos años detrás de esta organización, María Ley destaca que mantiene «la misma ilusión del primer día» y su cabeza no para con la intención de seguir innovando para mejorar y sorprender cada año. Pero mientras se ultiman detalles de esta 14ª edición, la gerente de Maspalomas Golf le hace un guiño a la edición del próximo año. «Cumpliremos 15 años, será especial».