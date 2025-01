El Legado denuncia un nuevo atentado a grabados rupestres de un yacimiento en Agüimes

Gaumet Florido Agüimes Lunes, 27 de enero 2025, 23:26 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

La Asociación El Legado: Cultura y Patrimonio ha denunciado un nuevo atentado a grabados rupestres de un yacimiento arqueológico de Agüimes. El colectivo, que prefiere no revelar el emplazamiento exacto del enclave para no alentar más visitas de curiosos, ha puesto la agresión en conocimiento de Patrimonio Histórico del Cabildo, que es el departamento encargado de la protección de estos vestigios.

Desde la asociación, su presidente, Jonay García, explica que el autor o autores del daño repasaron las incisiones que se conservan en las piedras con lo que a simple vista podría tratarse de una especie de rotulador. No se atreve a aventurar si fue un acto de maldad consciente o si, fruto de una ignorancia que no exime tampoco de responsabilidad, trataron de facilitar a los futuros visitantes la contemplación de estos grabados, no tan distinguibles a golpe de ojo si no se conoce a ciencia cierta su ubicación.

Ampliar Grabado con forma de barco también repasado por el autor o autores de la agresión. Foto El Legado

En todo caso, apunta El Legado, el yacimiento está catalogado y está compuesto por paneles con grabados tanto de factura prehispánica, que son básicamente de tipo antropomorfo, como de etapa ya histórica, entre los que figura alguno que tiene forma de barco. El atentado afecta tanto a unos como a otros y, por los datos que manejan en esta asociación, fue cometido hace apenas unos días. Hacía una o dos semanas que habían estado por allí otros colaboradores de El Legado y no advirtieron nada extraño en ninguno de los paneles.

No es el primer caso de agresión a un grabado rupestre en un yacimiento arqueológico de Agüimes. En abril de 2022, esta misma asociación denunció públicamente un acto de vandalismo cometido contra uno de los dibujos en piedra de época aborigen más icónicos del municipio, el llamado Hombre de Guayadeque.

En aquella ocasión, el desaprensivo de turno quiso hacer la gracia pintando la palabra 'pepona' sobre la figura antropomorfa. La agresión obligó al Cabildo a actuar y a contratar a profesionales de la restauración, que mitigaron el daño causado.