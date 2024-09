Un vehículo con complejo de peatón en la capital grancanaria: atraviesa una acera e intenta 'bajar' por unas escaleras

CANARIAS7 Miércoles, 4 de septiembre 2024, 20:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Imagen insólita en Las Palmas de Gran Canaria. Un vehículo acabó, no se sabe cómo, en una zona peatonal de la calle Gustavo J. Navarro Nieto. Pero eso no es todo. No conforme con atravesar la acera, se quedó a punto de «bajar» por unas escaleras que dan a la citada vía.

La Policía Local informa en sus redes sociales que la Unidad de Distritos intervino en el lugar y que, gracias a la colaboración ciudadana, fue posible sacar el coche de la zona.

Por suerte, no hubo que lamentar daños personales.

