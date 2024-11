Caso Valka: Geursa cesa a su gerente para evitar interferencias en la investigación

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de noviembre 2024, 13:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Un auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, en relación al caso Valka, ha hecho que el grupo de gobierno haya optado finalmente por cesar a la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), Marina Más. Esta directiva está siendo investigada, junto a la propia sociedad y otros dos trabajadores en el caso abierto para dilucidar si en el seno del Ayuntamiento actuó una supuesta trama de corrupción desde las áreas de Urbansimo, con epicentro en Geursa, y Parques y Jardines.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se había mostrado renuente a tomar ninguna decisión respecto a la continuidad de los investigados, por respeto a la presunción de inocencia de todos ellos. Solo en el caso del exdirector de Parques, Miguel Ángel Padrón, se ha abierto expediente para ver si se incumplió el régimen de incompatibilidad que tiene como funcionario al coincidir con su papel al frente de una empresa junto a Felipe Guerra, el empresario que está siendo también investigado en el caso Valka. Sin embargo, un auto judicial recibido esta semana en Geursa ha cambiado esta determinación y, este viernes, el consejo de administración de Geursa tomó la decisión de cesar a Marina Más.

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque, compareció este viernes ante los medios de comunicación para dar explicaciones de esta decisión. «Es necesaria por cuanto se ha producido un hecho nuevo muy relevante para esta entidad en su compromiso permanente con la colaboración con la justicia», detalló, «esta misma semana Geursa recibió una nueva resolución del magistrado en la que se notifica una serie de requerimientos solicitando una nueva información y documentación derivada de una petición de la Fiscalía».

El edil no dio detalles del contenido del auto y se aferró al deber de reserva que se impone en estos casos, pero aclaró que se trata de una petición de información que el propio Ayuntamiento había ofrecido al juez en septiembre pero que no le había trasladado porque al no estar personado en el caso, solo podía hacerlo ante un auto de requerimiento, como el que llegó esta semana.

En el consejo de administración de Geursa que se celebró horas antes y, como presidente, Roque tampoco desveló el contenido del auto judicial. Este periódico ha podido saber de fuentes de Geursa que la resolución tiene que ver con una petición de información sobre el órgano de cumplimiento normativo de la empresa municipal, sobre todo en relación con las presuntas conexiones remotas del anterior coordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, también investigado, a los ficheros municipales a través de las claves personales e intransferibles de Más y por medio de un ordenador que la ya exgerente tenía en el suelo de su despacho, sin pantalla ni teclado.

«Para seguir garantizando la colaboración con la justicia y evitar cualquier tipo de interferencia en el proceso judicial, como hemos hecho hasta el momento, planteamos al consejo la necesidad de proceder al cese de Marina Más», informó Roque.

Mientras este jueves preparaba el orden del día con la propuesta de cese, Geursa recibió una carta de renuncia de la propia Marina Más. La misiva si fue leída durante la sesión del consejo de administración y, en ella, la gerente no solo propone apartarse para evitar disfunciones en la investigación, sino que además argumenta que es aconsejable para evitar daños reputacionales a la compañía.

« Esta decisión se adopta sin prejuzgar en modo alguno la culpabilidad de Marina Más, sino en el interés de seguir garantizando la colaboración con la justicia, evitando cualquier posible interferencia», insistió Roque.

El edil entiende que el contenido de la información que se solicita hace incompatible el mantenimiento de la gerente en su cargo.

Respecto a los otros dos empleados de Geursa que también son investigados, Luis Pérez y Carlos Cabrera, no se ha tomado decisión alguna y siguen en sus puestos en Geursa.

