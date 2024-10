«Fui traicionada y manipulada por Joel Domínguez», declara la víctima del futbolista

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 23:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La joven víctima de violencia de género a manos de Joel Domínguez, exjugador de la UD Las Palmas y actualmente en las filas del Unión Sur Yaiza, declaró este miércoles ante el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital grancanaria que se sintió «traicionada y manipulada» por el deportista. Lo hizo durante el juicio en el que se le acusa de quebrantar la orden de alejamiento impuesta en la sentencia que lo condenó en marzo de 2023, tras haberla agredido físicamente ese año cuando ella aún era menor de edad.

El jugador afronta una situación crítica ya que se enfrenta a una petición de condena de seis meses de cárcel, interesada tanto por el fiscal Jesús Lomba como por la letrada de la acusación particular Margarita Alejo y podría entrar en prisión en caso de sentencia condenatoria al acumular antecedentes penales. Estos se remontan a marzo de 2023, cuando reconoció haber maltratado a la que fue su pareja sentimental y fue condenado de conformidad por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria a un año de alejamiento de la víctima, como mínimo a 500 metros, la prohibición de comunicarse con ella directa o indirectamente por ninguna vía y la realización de 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Este procedimiento judicial fue una de las causas de que la UD Las Palmas rescindiera su contrato por motivos disciplinarios y fichó por el Lucena. Esta temporada está jugando en el Unión Sur Yaiza lanzaroteño.

Volvieron a verse

Así, después de haber sido condenado, Domínguez fue nuevamente denunciado por su expareja por quebrantar la orden de alejamiento que estaba en vigor. En el juicio celebrado este miércoles, la víctima declaró cómo, a pesar de la condena, siguieron manteniendo contacto. «Él me habló por el teléfono de su tío y me dijo que buscáramos una forma de comunicarnos. Yo creé las cuentas de redes sociales y se las pasé», afirmó.

El 18 de marzo, según relató, se encontraron en un punto intermedio entre sus casas. «Quedamos en la escultura de la jirafa que hay en el Parque Doramas», explicó, añadiendo que estuvieron juntos «media hora hablando» en un muro, conscientes de que estaban quebrantando la orden de alejamiento: «Los dos hablamos del riesgo que nos viéramos juntos».

La situación se complicó cuando la madre de la joven, que podía geolocalizarla por el móvil, apareció cerca del lugar al extrañarle que saliera de forma sorpresiva de su casa. «De repente, vi que tenía llamadas perdidas de ella... le dije a Joel que saliera corriendo», describió. El jugador huyó, pero fue visto por la madre de la joven, quien posteriormente lo siguió.

Durante su testimonio, la víctima también recordó la tensión emocional que vivió después de estos encuentros, cuando descubrió que el jugador estaba saliendo con otra chica. «Me enteré que estaba con otra cuando me juraba que me quería y estaba conmigo... me sentí traicionada y manipulada porque además le había cubierto cuando me agredió», confesó. Este descubrimiento fue lo que finalmente la motivó a denunciar: «Pasaron dos días desde los hechos hasta la denuncia porque en ese momento fue cuando vi las fotos». La mujer quiso dejar claro que hizo la denuncia «libremente».

Lo negó, pero contradiciéndose

Por su parte, el jugador negó por videoconferencia haber cometido los hechos denunciados por su ex. Dijo que nunca, tras salir del calabozo, se puso en contacto con ella y que tampoco que fue él quien creó una cuenta en redes sociales para que pudiesen hablar.

Domínguez sostuvo que, tras ser denunciado, no quiso «saber nada más» de la que era su pareja e incidió en que, días después, empezó una relación sentimental con otra mujer que aún mantiene. Negó haberse visto con la víctima y detalló que ese 18 de marzo de 2023, estaba en casa de su abuela, luego lo fue a recoger su padre para llevarlo junto a su nueva novia a su domicilio y luego bajaron nuevamente a la casa donde estaba viviendo «por miedo ya que me tenían amenazado».

Una versión que fue desmentida posteriormente, tanto por su propia abuela como por su madre, quienes afirmaron que ese día no salió de la casa, que la novia no hizo acto de presencia y que no sabían nada de su padre en la época de los hechos.

En este caso, una subinspectora de la Policía Nacional que examinó el móvil que entregó Domínguez para examinar su geolocalización, dijo que el terminal no tenía registro de actividad alguna el día de los hechos. Un dato que la letrada Margarita Alejo calificó como «imposible. Está claro que ese terminal que entregó, no era el suyo», sostuvo.

El caso quedó visto para sentencia, que será redactada por la magistrada Virginia Peña.