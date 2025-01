Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

09:25

Ciudad Alta ganará 18.000 nuevas viviendas con torres de hasta 20 plantas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar una modificación del Plan General de Ordenación en el ámbito de Ciudad Alta que fomenta el crecimiento en altura, con torres de hasta 20 planta s en algunos puntos, que traerá en los próximos años más de 50.000 personas.

Las parcelas sin edificar podrán crecer hasta 16 plantas de promedio en el ámbito que va desde El Pilar y Las Torres hasta Siete Palmas y Los Tarahales. Sin embargo, se prevén algunos puntos como junto al hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín, o fincas concretas de Los Tarahales y Las Torres, en los que se podrá alcanzar los veinte pisos.

La propuesta también pasa por generar nuevas zonas peatonales y crear nuevas calles en la conexión de Siete Palmas y Los Tarahales, o La Feria y El Pilar.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, explicó que el documento prevé dos fases de información pública y anunció que habrá una participación ciudadana más allá de lo que exige la ley. «Es un plan de 2012, ha pasado la estrategia de sostenibilidad, la ley de cambio climático..., lo que necesitamos es reorganizarnos para dotar esta pieza de insterumentos que no tiene, hay que desarrollar el suelo con parámetros de personas y planetas», especificó.

El responsable municipal de Urbanismo recordó que se está hablando del documento ambiental y aclaró que las cuatro alternativas que incluye el borrador para la Nueva Ciudad Alta servirán para definir el futuro. «La comisión analizará las cuatro propuestas, no está hecha la redacción del proyecto», aclaró, dejando abierta la puerta a cambios en la propuesta de borrador, donde se apuesta por el crecimiento en altura.

El concejal del PP Gustavo Sánchez advirtió de que la declaración de la emergencia habitacional no se tuvo en cuenta en la modificación ya que solo hay un suelo específico de vivienda pública, en la zona de Doctor Chiscano. «Hablan de un crecimiento poblacional de un 7% hasta los 53.800 habitantes, con lo que no supone mucho problema y no es descablleado pensar en aumentar la población», expuso, «pero el crecimiento en altura debe analizar su impacto visual».

Sánchez Carrillo, que anunció la abstención de su partido en la votación plenaria, trasladó la preocupación vecinal por el dimensionamiento de las infraestructuras, sobre todo las hidráulicas, después de las 17 inundaciones que ha vivido Reina Mercedes; o las determinaciones del espacio libre del centro de salud de La Feria, entre otros asuntos.

Desde Vox, Clotilde Sánchez entiende que se está pidiendo apoyo sin definir finalmente el diseño. «Hay propuestas singulares que son importantes para cambiar la modificación de la ordenación», expuso. Para ella, la filosofía del expediente es correcto, «pero hay que determinar cómo».

En su abstención coincidió también Coalición Canaria. Su portavoz, David Suárez, considera que ha faltado información por parte del grupo de gobierno. El edil recriminó al gobierno que no se hubiera convocado una reunión con los técnicos para conocer el alcance de las propuestas en detalle.