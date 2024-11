El Puerto de Las Palmas teme que se rompa su idilio con la ciudadanía

La polémica por la instalación de una regasificadora en el Puerto de La Luz y de Las Palmas abre nuevas vías de debate, después de la escenificación el pasado lunes por parte de los partidos que ocupan el liderazgo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de su oposición a un proyecto al que dieron su visto bueno solo cinco años atrás. Ahora son los empresarios, según la Autoridad Portuaria, los que temen que estos movimientos generen desafección sobre el totémico eje comercial de la isla.

Así lo expuso este jueves Beatriz Calzada, presidenta del Puerto, en la extensa rueda de prensa que siguió al consejo de administración portuario. «Tuve una reunión con todas las asociaciones que están representadas en el Puerto y están preocupadas porque se está generando una situación en contra del Puerto, sobre la que entienden que siempre ha habido un entendimiento bastante alta con la población sobre la importancia que tiene en la isla. Les preocupa que se esté gestando una semilla que termine cuestionando la actividad del Puerto», indicó la responsable política de la infraestructura.

La polémica sobre el proyecto de Totisa a solo un kilómetro del núcleo poblacional de La Isleta no cesa. Esta idea camina por la senda de las autorizaciones administrativas de las autoridades pertinentes mientras una plataforma ciudadana, que se opone a lo que considera «un peligro para la ciudadanía» ha logrado convocar a los políticos de PSOE, Nueva Canarias y Podemos para que hagan un frente común de su lado en esta pelea.

Calzada expresó en su intervención que en su encuentro con los empresarios ha podido relajar las tensiones sobre esa intuición pero que cree que los políticos que han ocupado la conversación pública estos días debieron usar otra cronología para plantear su novedosa oposición al proyecto. «Hubiese estado bien que los consejeros que tengan algún problema con el proyecto que lo hubieran explicado primero en el Consejo del Puerto y después todo el mundo es libre para posicionarse como consideren oportuno», aseveró. «Los empresarios del Puerto nunca justificarán una actividad que pueda someter un daño a la población», añadió.

El conflictivo proyecto de Totisa plantea la construcción de una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y generación de energía eléctrica de 70mw en el Puerto de La Luz. Calzada incide en que independientemente de lo que suceda con esta autorización se requiere de la generación de esa cantidad de energía para que el Puerto mantenga su posición competitiva en el mercado global. Según apunta Calzada, el Instituto Tecnológico de Canarias, en un informe que entregó en 2022, ya concluyó que con la energías renovables no se podría cubrir la demanda de energía eléctrica que necesita La Luz.

Eso sí, se cuida mucho de recordar que todo lo concerniente a Totisa fue puesto en marcha en el pasado y aprobado por políticos como Antonio Morales o Augusto Hidalgo, ahora protagonistas de la foto a la contra. «Esto es un acuerdo del año 2019. Fruto de un trámite de competencia al que se presentaron más empresas y que se desecharon las otras propuestas. Lo único que se está haciendo desde el año 2019 es continuar con un trámite, como con cualquier concurso», comentó.

Para Beatriz Calzada no tiene sentido presionar a la Autoridad Portuaria para que mande parar los trámites administrativos con los que Totisa se mide para conseguir la autorización pertinente. La presidenta de la Autoridad Portuaria, adscrita a Coalición Canaria, significa que el asunto se encuentra ahora mismo sobre la mesa de los técnicos de otras administraciones. «Los trámites que se están realizando en este momento son competencia de otras administraciones. En este momento, ese trámite está en el seno del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Transición Ecológica. El Ejecutivo regional está en el trámite de la evaluación ambiental, que en el año 2022 se adoptó el acuerdo de continuar con ello pasando de la evaluación simplificada a la ordinaria», subrayó en sus declaraciones.

Lo que sí tiene claro es que los políticos que ahora se retractan tendrán que ser pacientes hasta comprobar cómo se acaba resolviendo el proceso burocrático. «No se puede adoptar un acuerdo de revisión de oficio de un trámite que está en marcha desde 2019. Hay que ser muy respetuosos con los técnicos. No me gustaría pensar que se quiere influir en los técnicos desde la política. Las mociones son posicionamientos legítimos pero no deben ir más allá de ello», comentó.

La plataforma ciudadana que trata de canalizar el descontento con este proyecto hace desde hace unos meses circular un manifiesto en el que razona los motivos por los que quiere que se detenga el proyecto. «A partir de la combustión de gas natural fósil que intenta promover Totisa, se va a emitir a la atmósfera a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de ocho plantas, grandes cantidades de metano, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, que los vientos dominantes de componente norte van a dirigir hacia la ciudad, con el consiguiente riesgo para la salud de la población de Las Palmas de Gran Canaria», indicaban.

Lo que tiene claro Calzada, desde la Autoridad Portuaria, es que atender a estas razones sin esperar el veredicto final de los técnicos supondría un peligroso precedente que podría afectar a la actividad del Puerto dentro de su posición internacional. «Entendemos que por una cuestión de seguridad jurídica a los empresarios que presentan proyectos a este puerto lo único que podemos hacer es continuar con ese trámite. Cuando concluya la declaración de impacto ya sabremos si el proyecto sea válido o no», manifestó.

La batalla de la regasificadora no acabará aquí. Desde el Puerto tienen clara su postura y aseguran que «los técnicos» no se pueden ver presionados por el tacticismo político. Por delante queda un amplio camino que en los próximos días invadirá los salones de plenos del Ayuntamiento y del Cabildo.

