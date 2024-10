Los policías trataban con narcos y recibían dinero por datos y protección

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria. Viernes, 4 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos policías nacionales y otros dos civiles detenidos en Gran Canaria en el marco de una operación contra el crimen organizado y el narcotráfico. Al parecer, los dos agentes y según la investigación, ofrecían protección e información a traficantes a cambio de grandes cantidades de dinero. La autoridad judicial dejó en libertad provisional a un quinto detenido que también está siendo investigado.

La operación -adelantada por CANARIAS7- ha sido llevada a cabo por brigadas especializadas de la Policía Nacional como Asuntos Internos, la Udyco y GEO, culminó con la detención de dos agentes grancanarios de este cuerpo, adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y tres civiles más por su presunta pertenencia a dicha banda criminal. En las diferentes entradas y registros que se llevaron a cabo este martes, los investigadores incautaron cocaína, armas y dinero a los investigados.

Esta operación está en marcha desde el primer semestre del año 2024, cuando el órgano judicial instructor abrió las correspondientes diligencias previas secretas.

Los mismos se enfrentan inicialmente a cargos de pertenencia a banda criminal, falsedad en documento oficial, extorsión, amenazas y revelación de secretos, todo ello en el entorno del trafico de sustancias estupefacientes.

En las entradas y registros efectuadas, incautaron a los civiles detenidos cocaína, hachís, heroína y dos armas, y al cómputo global de los investigados grandes cantidades de dinero, numerosos teléfonos móviles, vehículos y demás artículos posiblemente relacionados con el mundo del narcotráfico.

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la Policía Nacional detenidos -presuntamente- habían tejido una red que se centraba en facilitar información de especial sensibilidad y confidencial a los delincuentes que vendían a cambio de dinero. También ofertaban protección a dichas personas relacionadas con el tráfico de drogas, aunque su modus operandi se extendió a otras actuaciones más complejas que se encuentran bajo secreto de sumario. Con ellos colaboraban, al menos y según las pesquisas, dos de los tres civiles detenidos que son los que han sido enviados a prisión de forma provisional.

Hay que destacar que uno de los agentes, tras ser detenido, se sintió indispuesto y está ingresado en un centro hospitalario custodiado por un equipo de agentes. Será trasladado al Centro Penitenciario Las Palmas I junto al resto de investigados desde que reciba el alta médica.

Este jueves, los cuatro principales investigados se acogieron a su derecho a no prestar declaración apoyándose en el hecho de que las actuaciones están secretas y no conocen el contenido exacto del atestado. El quinto detenido si refirió que no tenía nada que ver con esta trama y, tras escucharle, el fiscal Pedro Gimeno no pidió su traslado a una cárcel y quedó en libertad provisional.

La autoridad judicial decretó la prórroga del secreto del sumario durante un mes más y no se descartan más detenciones.