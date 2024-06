Las Palmas de Gran Canaria celebra sus 546 años y reconoce la labor social de 15 personas y entidades

Como islas que se conectan en el vasto océano del compromiso social y el bienestar comunitario

En nombre de los homenajeados por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en este año tomó la voz el oncólogo cubano Delvys Rodríguez Abreu. Su discurso marcó la estela marina de la voz que momentos después empleó la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, en la presentación del acto de entrega de honores y distinciones, que se celebró en el auditorio.

Como ella, Delvys Rodríguez situó el mar como calzada de progreso. Y como la regidora, el oncólogo destacó la insularidad como baipás que supera cualquier aislamiento. «Permítanme decirles que las islas no tienen por qué aislarnos y que si entendiéramos a quienes hoy aquí me acompañan, personas e instituciones, como islas, estaríamos también en lo cierto, porque, dentro de nuestra condición única, diferenciada y original (como tienen unas islas con respecto a otras), conformaríamos un archipiélago unido por el mar que aquí, esta noche, se convierte en compromiso, uniendo nuestras orillas a través de los correíllos invisibles de nuestras experiencias compartidas», expuso el responsable de la Unidad del Pulmón del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La «responsabilidad con la sociedad que nos rodea, con la ciudad que nos acoge, y con los vecinos y vecinas que nos acompañan en nuestro día a día» fue el rasgo que Rodríguez Abreu destacó entre todos los premiados en la celebración del acto de honores y distinciones.

El oncólogo hizo una especial referencia, conteniendo su emoción, a la trayectoria vital de su familia, de sus abuelos, canarios que emigraron a Cuba, y del viaje de vuelta que emprendió él mismo, hasta que recaló en Gran Canaria en 2008, tras hacer dos escalas antes en Suiza y en Barcelona. Ese mismo mar que surcaron sus ancestros fue el que Rodríguez Abreu empleó para conectar con su pasado y para dar sentido a su tiempo en esta Tierra que es, sobre todo, mar.

«Las Palmas de Gran Canaria en su condición de encrucijada atlántica, de puerta al mundo y de ciudad de ida y vuelta hoy nos acoge, como lo hizo mi Habana para tantos canarios», esgrimió, «muchos han sido los artistas, escritores y poetas de las dos orillas que han cantando al mar, al océano, y a su naturaleza de puente que nos conecta con nosotros mismos y con los otros».

«No importa la orilla que me traiga hoy, soy de las dos y también de muchas, de la que me vio nacer y de la que me acogió», prosiguió, «somos, todos nosotros y nosotras, islas conectadas, que miramos al azul que nos rodea, encontrándonos los unos con los otros; navegando sobre el devenir de la historia, contribuyendo a seguir haciendo ciudad y, por tanto, mundo, desde esta urbe tricontinental y generosa cuyas orillas abrazan siempre el progreso y el cruce de caminos, avanzando y recogiéndose, pero siempre en movimiento».

Delvys Rodríguez destacó que esta condición de ínsulas conectadas a nivel global es la que permite dar al palmense y al grancanario, como al cubano, la sensación de estar viviendo en un continente en miniatura.