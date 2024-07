La jueza frena la contratación de chóferes en Guaguas al suspender dos bases del concurso

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de ralentizar el proceso de selección de chóferes que puso en marcha Guaguas Municipales. Una sentencia, emitida el viernes pasado, anula varias de las bases por las que se rige el concurso para constituir una bolsa de empleo de chóferes integrada por 350 personas. De este grupo tirará Guaguas cuando tenga que cubrir sus necesidades de contratación de personal, tanto con carácter indefinido como de manera temporal.

La sentencia anula dos bases: la que determina las condiciones por las que se regula la tercera fase del proceso de selección -la última-, que es la referida a la evaluación de aptitudes, actitudes y rasgos de personalidad; y la que se refiere al curso selectivo de incorporación.

Sin aclarar qué prueba era

El cambio que tiene mayor trascendencia es la supresión de la base del procedimiento que afecta a la tercera fase de la selección de chóferes, donde se evalúa qué rasgos son los más adecuados para el desempeño del puesto de trabajo de chófer. Los demandantes habían denunciado que Guaguas no determinaba ni el tipo de prueba ni su número, lo que impedía que los candidatos pudieran preparase para poder superar el proceso selectivo.

La compañía alegó que estas pruebas no son de conocimiento, sino de aptitudes de los candidatos, de ahí que no tenga influencia el conocimiento del tipo de prueba en concreto.

Sin embargo, la jueza considera que «esta indeterminación en el número, tipo y contenido de las pruebas y en la forma de valoración genera desigualdad e impide valorar adecuadamente la capacidad del aspirante, que desconocedor del tipo de prueba a superar, no puede entrenarse para su correcta realización, ni saber qué puntuación está en juego». Y aclara que la «base habla de pruebas y no de una entrevista personal con una persona cualificada para valorar aptitudes, actitudes o rasgos de personalidad, supuesto en el que no cabe preparación alguna. Las pruebas sí son anticipables». Por eso, la jueza obliga a la empresa a «anunciar en las bases cuáles y cuántas son las pruebas a realizar, así como los criterios de puntuación».

En cuanto al segundo punto, el del curso selectivo, considera que no debe formar parte de la convocatoria de selección de ahí que anule la base.

Un grupo de 45 participantes en el proceso de selección había denunciado también que algunos de los criterios de la selección atentaban contra derechos fundamentales, al discriminar a personas con discapacidad o a aquellas que tuvieran un «historial clínico oncológico». Pero la jueza tumba esta parte de la demanda. «Los demandantes son aspirantes a los que no perjudica personalmente ninguna de las circunstancias, que denuncian suponen trato desigual o discriminación por razón de discapacidad o la vulneración de otros derechos fundamentales, lo que supone estimar su falta de legitimación activa» en cuando a las situaciones de discapacidad o patologías.

Tampoco se les reconoce su legitimación en cuanto a la diferencia de méritos que se reconoce a las Fuerzas Armadas, por encima de la de aspirantes que pudieran proceder de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Lo que subyace es un trato desigual arbitrario, pero al igual que en el resto de los anteriores supuestos, ninguno de los demandantes se ha visto afectado por la diferente baremación», recoge.

Además, tras desechar también la parte de la demanda que denunciaba la regulación de la prueba de aptitud física, la jueza concluye que «No se acredita por los demandantes que ninguna de las circunstancias detalladas los discriminen personalmente».

La lectura de las dos partes

Guaguas Municipales está valorando el alcance de la sentencia en estos momentos por lo que prefiere no adelantar si va a recurrir el fallo o no.

Para el abogado de los demandantes, Javier Armas, «la sentencia, en la práctica, tumba el proceso de selección dado que declara nula una fase entera del procedimiento». Como consecuencia, explica, «Guaguas tendrá que volver a publicar las bases una vez subsanadas y, mientras tanto, seguirá con una plantilla de conductores infradimensionada y gastándose una fortuna en pagar prolongaciones de jornada, y todo sin contar con la cantidad de chóferes que han cambiado sus vacaciones a petición de la empresa porque no tiene trabajadores para cubrir todos los servicios».