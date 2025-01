Guía para evitar el atasco del día de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba y Jaime Perea (Diseño) Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de enero 2025, 14:02 | Actualizado 14:16h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La llegada de los Reyes Magos a la Base Naval y la posterior cabalgata entre el castillo de La Luz y el parque de San Telmo alterarán la circulación de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha organizado un dispositivo especial de tráfico para minimizar la afecciones que provocarán las restricciones a la movilidad que imponen las maniobras de fondeo de Melchor, Gaspar y Baltasar, y los miles de regalos que traen a los niños de la ciudad.

Sus Majestades de Oriente llegan al Arsenal a las 12.00 horas, si bien la armada abrirá sus puertas al público a partir de las 09.30 horas. Hay que recordar que no se admite el acceso al recinto militar en coche, de ahí que si no se opta por el transporte público, debe buscar un aparcamiento en el entorno para dejar su vehículo particular.

Si decide ir en coche debe tener en cuenta que entre las 09.00 y las 15.00 horas ya se cortará el enlace de Alcaravaneras en sentido norte, así como las calles Néstor de La Torre (en el tramo entre Presidente Alvear y León y Castillo) y León y Castillo (entre Néstor de La torre y Mesa y López).

Al tiempo que se condena el giro hacia Mesa y López desde Torre Las Palmas, en el extremo norte de la ciudad, en la urbanización El Sebadal, se cerrarán al tráfico, también a las 09.00 horas, las calles Sao Paulo y Doctor Juan Domínguez Pérez, en sentido descendente. Estas vías serán ocupadas para la organización de la cablagata de la tarde por lo que, desde las 08.00 horas, se desalojará cuantaos vehículos queden aparcados en ambas vías.

Por la tarde, los conductores tienen que estar atentos al desarrollo de la cabalgata de Reyes, que parte a las 16.30 horas desde el castillo de La Luz. En el mapa siguiente se muestra el recorrido.

La cabalgata de Reyes estará compuesta por catorce carrozas, que este año destacarán por la calidad de sus propuestas y, además, contarán con la novedad de que contarán con una comitiva de bailarines y figurantes ataviados con el tema de cada carroza.

Unas 400 personas participarán en el desfile acompañando las propuestas de las carrozas, que tratarán desde el universo Disney, con películas como Peter Pan, Aladdín, Blancanieves o El Rey León, hasta la temática de Star Wars.

Hinchables, acróbatas, soldaditos, patinadoras y grupos de baile entre los que se encuentran Escuela Rogue, 5 Planetas, Bailando Con Clase, Grupo Uniks y Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, harán las delicias de la ciudadanía. La música infantil recordará que esta es la fiesta más.

Estos son los cortes que impone la cabalgata de Reyes

Aunque la cabalgata arranca a las 16.30 horas, los primeros cortes de tráfico en el recorrido se producirán a las 14.00 horas. A medida que pase la cabalgata, se irá procediendo al cierre del sector en el que está la comitiva y a la apertura del anterior.

Hay que recordar que el recorrido de los Reyes Magos parte del castillo de La Luz y sigue por Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo y Muelle Las Palmas.

Estas son las calles aectadas por los cortes de tráfico.

Sector Isleta: cierre a las 14.00 horas La cabalgata afectará al tráfico en Cambaluz, Doctor Antonio Jorge Aguiar (sentido norte), vial paralelo al estacionamiento entre Atindana y plaza Ingeniero Manuel Becerra (acceso desde La Naval), Juan Rejón, Benecharo (tramo La Naval – Juan Rejón), Pérez Muñoz (tramo Rosarito – Juan Rejón), Mahón (tramo La Naval – Juan Rejón) y el subterráneo que da acceso a la calle Pérez Muñoz desde la Avenida Marítima.

Sector Puerto: cierre a las 15.30 horas Se restringirá la circulación en las calles Gran Canaria (en sentido Eduardo Benot – Albareda), Gomera, Sagasta, Salvador Cuyás, Hierro, Padre Cueto, Alfredo L. Jones y Nicolás Estévanez. El dispositivo continuará por el sector Mesa y López con el cierre de José Franchy Roca (tramo General Vives – León y Castillo), Marino, Isla de Cuba (General Vives – Presidente Alvear), Cirilo Moreno (General Vives – León y Castillo), Montevideo (León y Castillo – Presidente Alvear), Ruiz de Alda (General Vives – Presidente Alvear), Juan Manuel Durán (León y Castillo – Presidente Alvear) y la Avenida José Mesa y López, entre General Vives y Presidente Alvear.

Sector Alcaravaneras: cierre a las 16.00 horas Néstor de la Torre (entre Luis Antúnez – León y Castillo), Pi y Margall (Luis Antúnez – León y Castillo), Alfredo Calderón (Luis Antúnez – León y Castillo) y la incorporación al túnel de Julio Luengo desde la Avenida Marítima en sentido sur. Asimismo, aproximadamente a las 16.30 horas se procederá a los desvíos en los accesos al túnel de Julio Luengo desde la autovía del Norte (GC-2), desde la GC-23 y desde la Rotonda del Hospital Doctor Negrín. Está previsto que el subterráneo se reabra en torno a las 21:30 horas una vez la comitiva, así como los diferentes servicios municipales que cierran el desfilen, hayan superado este punto de la ciudad.

Sector Ciudad Jardín: cierre a las 16.30 horas Se cortarán al tráfico las callesDoctor José Ponce Arias (tramo Rafael Dávila – León y Castillo), Maestro Valle (Camilo Saint Sáenz – León y Castillo), Federico de León, Núñez de Arce (Lord Byron – León y Castillo), José Miranda Guerra (Lord Byron – León y Castillo), Beethoven (Emilio Ley – León y Castillo), paseo Giner de los Ríos, Luis Doreste Silva (incorporación a León y Castillo), Francisco González Díaz (Espronceda – León y Castillo) y paseo Madrid (Luis Doreste Silva – León y Castillo).

Sector Arenales: cierre a las 17.00 horas Los cortes de circulación están previstos en Paseo Cayetano de Lugo (tramo entre Matías Padrón y León y Castillo), Castrillo (15 de Noviembre – León y Castillo), Carvajal (Molino de Viento – León y Castillo), Pamochamoso (Luis Doreste Silva – León y Castillo), Aguadulce (Molino de Viento – León y Castillo) y la Plaza de La Feria, sentido Luis Doreste Silva – León y Castillo y Canalejas – León y Castillo. La avenida Juan XXIII se cortará tanto en sentido subida desde Luis Doreste Silva, como en sentido bajada desde Tomás Morales.

Sector Venegas: cierre en torno a las 17.30 horas Se procederá al cierre de las calles Obispo Rabadán (Venegas – León y Castillo), Murga (Pedro de Vera – León y Castillo), Cebrián (Alonso Alvarado – León y Castillo), Colmenares (Pedro de Vera – León y Castillo), Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.

Está previsto que todo el recorrido esté completamente abierto al tráfico en torno a las 22.00 horas.

Para la tradicional Noche de Reyes, donde los vecinos y vecinas se concentran en el entorno de Triana, el área de Seguridad, Convivencia y Cultura ha previsto un plan de reordenación del tráfico con cortes entre las 17.00 horas del 5 de enero y las 05.00 horas del 6 de enero de las calles Triana, Buenos Aires (tramo entre Viera y Clavijo y Triana), San Nicolás (Avenida Primero de Mayo y Muro), Generael Bravo (San Nicolás – Malteses), Enmedio, Terrero, Muro, Francisco Jareño, Lentini y Eduardo.

Asimismo, se cerrarán las calles Francisco Gourié (Munguía – Miguel de Cervantes) y Miguel de Cervantes (Francisco Gourié – Avenida Rafael Cabrera). El aparcamiento de San Bernardo podrá seguir abierto con una operativa especial de acceso por la salida (habilitando la entrada y la salida por la entrada a esta instalación).

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitió este viernes una actualización del bando de los actos de Navidad en el que se suspenden los objetivos de calidad acústica para la Noche de Reyes y se permite el funcionamiento de las barras en las calles hasta las 01.00 horas.

Este evento popular contará además con refuerzos de los servicios de seguridad y emergencia con el establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado desde que se coordinarán todas las intervenciones de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) - Bomberos, voluntarios de Protección Civil, ambulancias y otros servicios municipales.

Un dispositivo especial de Limpieza

El área de Limpieza que dirige el concejal Héctor Alemán ha diseñado, asimismo, un plan especial de Limpieza que está compuesto por dos fases. La primera de ellas se activará a partir de las 15.30 horas del 5 de enero con la celebración de la Cabalgata. Un total de 85 trabajadores y trabajadoras, con 24 vehículos, llevarán a cabo las tareas de saneamiento de todo el recorrido del desfile, cerrando la comitiva. A partir de las 23.00 horas procederán a realizar un repaso de todas las calles por las que pasarán sus majestades los Reyes Magos.

La segunda de las fases se desarrollará en el entorno del barrio de Triana con motivo de la Noche de Reyes. A partir de las 19.00 horas del 5 de enero, el Servicio Municipal de Limpieza movilizará a 91 empleados y empleadas con 26 vehículos para realizar tareas de limpieza limpieza manual y mecanizada de las diferentes vías situadas entre Bravo Murillo y el Barranco de Guiniguada y la Avenida Primero de Mayo hasta la Avenida Marítima.

Este dispositivo contempla, además, tareas preventivas de repaso permanente, barrido manual y vaciado de papeleras en el área citada y aquellas zonas donde se prevé una mayor concentración de personas como la Calle Mayor de Triana, el Parque de San Telmo, la Plaza de Stagno, el Gabinete Literario, Alameda de Colón y San Bernardo.

El operativo, que se desarrollará hasta las 05.00 horas del lunes 6 de enero, también recoge actuaciones en las inmediaciones de las principales áreas comerciales como Mesa y López, Siete Palmas, Zona Puerto o los centros comerciales de Alisios, Las Arenas, Las Ramblas y Siete Palmas.