La figura de Cho Juaá se adueña de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria rinde homenaje al artista Eduardo Millares Sall en el año en el que se cumple el centenario de su nacimiento -21 de junio de 1924-, con una selección de viñetas protagonizadas por Cho Juaá, una de las creaciones más reconocibles de este artista grancanario que destacó en la pintura, la caricatura y el humor gráfico.

Los ocho mupis -soportes de publicidad- que recorren el paseo de la playa de Las Canteras y otros 26 repartidos por diferentes puntos de la ciudad con gran afluencia de público acogen, desde este miércoles y hasta mediados de septiembre, una selección de la prolífica colección de viñetas que el artista grancanario creó a lo largo de su vida con la figura del representante del humor socarrón canario por excelencia como protagonista.

La propuesta, puesta en marcha por Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Área de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, junto con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, en colaboración con la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, cuenta con el respaldo de la familia Millares Ley, que se ha encargado de hacer la recopilación de la obra que va a ocupar estos elementos del mobiliario urbano.

«La familia tenía ya su selección» y «esto está hecho con su asesoramiento, consentimiento y acuerdo, como no podría ser de otra manera», expuso en la mañana este martes Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, en el acto de presentación de esta iniciativa que pone en valor la obra del padre de Cho Juaá y que se desarrolló en la plaza de Saulo Torón.

Algunas de la viñetas seleccionadas. C7

Señaló que «si nos ponemos a seleccionar de verdad la obra de Eduardo Millares no acabamos», pues su trayectoria no se limitó a su faceta como viñetista o caricaturista. «Es una artista local que expuso en todo el mundo», destacó el edil capitalino.

Además, mostró su convencimiento de que esta iniciativa va a permitir que la obra de quien definió como «uno de nuestros genios», porque «entendió el espíritu y el alma de este pueblo como nadie», llegue al público más joven.

«Uno piensa que todo el mundo sabe quién es Cho Juaá, pero eso ya no es exactamente así», dijo. Por eso considera que «las nuevas generaciones tienen ahora la oportunidad» de acercarse a parte de la «inmensa obra» de un quien «retrató el alma canaria, pero fue un artista internacional de primer nivel».

También desde la familia de Millares Sall se entiende esta propuesta como una oportunidad para que se asocie la figura de Cho Juaá a quien fue su autor. «La gente joven conoce su obra pero muchas veces no saben de quién es. Incluso la imitan mucho y la colocan en sitios, sin ánimo de lucro, algo por lo que en cierto modo estamos agradecidos porque sigue vivo entre la gente. Pero ahora lo importante es que se sepa que todo eso que se ve por ahí pertenece a Eduardo Millares Sall, Cho Juaá. Eso es muy importante», respondió a preguntas de los periodistas presentes en el acto su hija Malena Millares.

Detalle de una de las viñetas. C7

Asimismo, manifestó sentirse «muy orgullosa porque nuestro padre fue un hombre que se pasó la vida entera pintando y recibió mucho de su isla, porque casi toda su obra se basa en la canariedad, y él lo devolvió con creces». Y recalcó, además, que «no solo era viñetista, sino también pintor y humorista gráfico».

Del mismo modo, reivindicó que mucho del humor que retrata su padre sigue vivo. «Siguen existiendo todos esos personajes en los campos, en la ciudad, la forma de hablar. Todo eso es muy nuestro y no se debería perder». Aunque «hay palabras que son un poco exageradas y que incluso la gente joven hoy en día ni las entiende», dijo con una sonrisa.

Libro de caricaturas

Explicó que el «humor socarrón» de esas creaciones gráficas era el modo en el que su padre expresaba lo que llevaba dentro. «Era un hombre muy parco en palabras y todo su mundo interior lo reflejaba en sus viñetas, incluso en sus caricaturas», dijo al recordar esta faceta de su progenitor que va a quedar recogida «en un libro de caricaturas» que confía sea una realidad «este año», avanzó en primicia.

Por último, el arquitecto jubilado Pedro Sosa, impulsor de esta iniciativa, recordó que los trabajos seleccionados por la familia y que va a poder disfrutar la ciudadanía, son solo una pequeña muestra de «la colección de hasta 5.000 viñetas» que están en sus manos.

Y es que, como recordó, Millares Sall «hizo humor diario durante 34 años», pues se inició con 29 años en el 'Diario de Las Palmas' y «34 años después, en el año 68, hizo la última».

Señaló que quienes como él «vivimos en la década de los 50 y 60, estábamos ávidos» de ver sus creaciones diarias, como sucede hoy «con Morgan o Padilla».

