La fiesta del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va por barrios

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 10 de agosto 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Como toda buena fiesta, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria va por barrios. La disposición de esta celebración para 2025, planificada por el Ayuntamiento de Carolina Darias, ha sido recibida de manera diferente, según la zona en que se habite: la reacción va desde la crítica de parte de La Isleta a la alegría de Alcaravaneras, pasando por el rechazo de Ciudad Jardín.

Es verdad que nunca llueve a gusto de todos. Y el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es un auténtico potaje de filias y fobias. La receta de la fiesta de interés turístico internacional no satisface a los paladares de los vecinos de La Isleta que ya denunciaron en sede judicial la última edición del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Para estos ciudadanos, resulta descorazonador que se vuelva a escoger la parte baja de La Isleta para los bailes de mascaritas.

De acuerdo a la información ofrecida este jueves por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los carnavales de 2025 prevén ubicar la zona de chiringays en la plaza de Nuestra Señora de La Luz; y los mogollones, en el entorno del mercado del Puerto, en concreto, en las calles Agustín Millares Sall y Eduardo Benot. Esto se completa con la instalación de la feria de atracciones en la plaza de Manuel Becerra.

Según Juan José López, el impulsor de la denuncia de La Isleta contra el carnaval de 2024, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria persiste en el error de estrangular la salida de un barrio ya afectado por las obras de Belén María y las restricciones de circulación que se han impuesto a la calle Doctor José Guerra Navarro. «Será un caos», advierte este vecino, quien lamenta que el grupo de gobierno no lleve la celebración a otro punto de la ciudad donde no se generen molestias para los vecinos, como es el caso de la zona del Rincón.

«La circulación será muy conflictiva, pero volveremos a tener problemas de ruido o de suciedad», se queja este ciudadano, «el problema es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace lo que quiere, decide todo en función de su capricho».

Apoyos desde Alcaravaneras

Al otro lado del istmo, en Alcaravaneras, la sensación es más positiva. La ubicación de las galas y los concursos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el parque que creció sobre el antiguo Estadio Insular ha sido recibida con satisfacción por parte de la asociación de vecinos Alcaraván. Su presidente, Antonio Santana, no duda en señalar que la recuperación del recinto deportivo para el carnaval, como se vino haciendo hasta 1996 con los concursos de murgas, tendrá efectos positivos para el barrio. «Tener aquí galas como la de los drag queen o la de la reina va a dar vida a los negocios de la zona», indicó.

En total, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto la celebración de diecisiete galas en el Estadio Insular. Pero, para tener la infraestructura en perfectas condiciones, los vecinos de Alcaravaneras apuntan que es necesario realizar una serie de obras que permitan sanear la grada curva, en aspectos como la pintura de la fachada o la afección por óxido que sufren las barandillas.

En todo caso, el apoyo de Alcaraván no es incondicional. «Queremos que el parque quede en condiciones óptimas cuando acabe el carnaval», expone el representante vecinal.

Santana agradece la vocación de diálogo mostrado por el equipo de gobierno. El presidente de la asociación de vecinos de Alcaravaneras explica que la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, se reunió con ellos y con los presidentes de las comunidades de vecinos del entorno del estadio para explicarles la intención del Ayuntamiento respecto al próximo carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

«La gente está contenta porque hace más de veinte años que el carnaval no se celebra por aquí», expuso, «pedimos más refuerzos de seguridad, limpieza y baños químicos».

Al otro extremo del parque, en Ciudad Jardín, la visión no es tan positiva. Aquí no ha habido explicaciones por parte del Ayuntamiento, según lamenta Isabel Torón, representante vecinal. «Aquí el problema es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no afronta el problema de buscar una ubicación definitiva para el carnaval», advirtió.

Se mostró preocupada por la suciedad que puede generar en el barrio. Y lamentó que el gobierno esté más pendiente de la fiesta que de solucionar los problemas. «En esta ciudad nos callan con festejos, carnavales y verbenas», señalo.

El uso político de la fiesta, según el PP

La portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, expresó este viernes su preocupación y rechazo ante lo que considera un uso indebido del carnaval como herramienta de propaganda política por parte de la alcaldesa. La edila conservadora señaló que «Carolina Darias ha pasado de ser ministra a alcaldesa, y ahora también copresentadora de televisión», cuestionó el protagonismo asumido por la alcaldesa en un evento que, según la portavoz popular, debería centrarse en los ciudadanos y no en la promoción política.

Delgado-Taramona también manifestó su inquietud sobre los costos asociados al evento, destacando que «no sabemos cuánto dinero ha costado a la Sociedad de Promoción este evento, pero solo en fuegos artificiales, cuyo objetivo no entendió ningún vecino de la zona, se deben de haber gastado miles de euros». Esta preocupación se suma a las críticas sobre la falta de transparencia en el gasto público relacionado con el carnaval.

El PP advirtió de la necesidad de sentarse a hablar con los ciudadanos. «La reciente denuncia de los vecinos de La Isleta, que además, ahora ven con preocupación las ubicaciones anunciadas para diversas actividades del Carnaval, tales como chiringays o los mogollones, entre otros, es una muestra más de cómo Darias vuelve a ignorar a los ciudadanos», señaló Delgado.

Los populares también expresaron su sorpresa ante la repentina elección del Estadio Insular para las galas del carnaval «después de años de abandono». Delgado criticó el evidente deterioro del parque, destacando la falta de mantenimiento de las gradas y las lonas, y cuestionó la coherencia del gobierno local al ahora destacar un espacio que han dejado «morir» durante tanto tiempo.

Otro punto de preocupación para el PP es la dispersión de las actividades del carnaval 2025 en cinco ubicaciones diferentes. Recordaron que la fiesta de 2024, con solo una ubicación, tuvo un coste de 7,4 millones.

«La única que está en el Olimpo es Carolina Darias», expuso Delgado-Taramona en relación al motivo central del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2025, «está completamente ajena a los problemas de los ciudadanos».