La falta de personal atasca la concesión de vados en Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, reconoció este martes que las carencias de personal están dificultado la tramitación de las peticiones de instalación de vados que hacen llegar al Ayuntamiento los vecinos de la capital grancanaria.

«Habíamos adelantado muchísimo a lo largo del año pasado porque habíamos incorporado gente nueva a la revisión de los vados y casi nos habíamos puesto al día desde el año 2023 hacia atrás», explicó el edil, «pero una de las personas se ha ido al Gobierno de Canarias y la otra está de baja, esperemos que no sea duradera, si no, tendremos que hacer algún movimiento interno para no dejar el departamento sin personas que estén ahora mismo revisando vados».

En el primer trimestre de 2023, las carencias de personal y la compleja tramitación de las solicitudes situaba el número de peticiones sin resolver en 232. De ellas, 150 correspondían al año 2022.

Al respecto, la c concejala de Vox Clotilde Sánchez aseguró que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún tenía expedientes pendientes desde e 2021. «Queríamos saber cuál es la situación actual sobre el estado de tramitación de las solicitudes de vados porque teníamos conocimiento de bajas de los técnicos que realizaban las inspecciones oculares para poder luego dar el visto bueno a la licencia de los vados», expuso la edila, quien recuerda que la Administración tiene obligación de resolver los procedimientos.