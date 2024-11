La cumbia de la Policía Local: «Carolina, trátame bien, ya no llegamos a fin de mes»

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de noviembre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La inteligencia artificial está revolucionando todos los aspectos de la vida. Las protestas laborales, también. Un grupo de agentes de la Policía Local ha logrado grabar una cumbia con la que denuncia el impago de las horas extraordinarias y la congelación de la negociación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha derivado en la presentación de un conflicto laboral.

El archivo de audio que está pasando de policía en policía dura dos minutos y 37 segundos, el tiempo en que se resume la situación de «precariedad» en que se encuentra el cuerpo y que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los agentes.

La cumbia de la Policía Local

«La Policía Local está en protesta por horas extras que el Ayuntamiento no paga», dice el estribillo de la cumbia, «Josué (Íñiguez, concejal de Seguridad), bájate de la parra, que esto ya no es una charla, Carolina (Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria) trátame bien, que ya no llegamos a final de mes».

La canción hace referencia también al cansancio de las patrullas, a las nóminas paradas... «El uniforme pesa, la risa escasea, pero la lucha sigue, nadie se marea».

La difusión de este archivo musical es otro frente en el pulso abierto con la administración. «La declaración de conflicto laboral se inicia con la decisión del colectivo de no realizar refuerzos de servicios extraordinarios en adelante y de forma indefinida con el objetivo de buscar soluciones, abrir el diálogo y establecer un calendario de negociaciones que lleven a un acuerdo», recoge el comunicado oficial firmado por la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT) Y el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB).

Los sindicatos advierten también en su escrito en común de que «se iniciará convocatoria de protesta y de reivindicación en los Plenos municipales y se judicializará todo aquello que la Corporación, de forma unilateral, no lleve a Mesa de Negociación».

¿Qué es lo que piden los agentes? Básicamente reclaman una «negociación efectiva» sobre once reivindicaciones «y que la alcaldesa asuma el control del diálogo como máxima responsable de la Policía Local» de las Palmas de Gran Canaria.

Las demandas de los agentes pasan por negociar una nueva instrucción horaria (la actual está vencida desde 2021); el abono de las horas extraordinarias, ya que se les debe todo el año 2024 y la fijación de un procedimiento que permita pagarlas dentro de los tres meses siguientes a su realización; un plus de productividad por incentivos los fines de semana y turno de noche; finalización de la convocatoria de las 45 plazas y oferta de otras 50 en 2025; promocionar a los agentes de movilidad por promoción interna para que cubran el déficit de plazas que tiene la Policía Local; nueva regulación de la entrada y salida de las unidades; modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para contemplar la subida de niveles en los complementos de destino y peligrosidad; mejora de los medios materiales y apertura de la galería de tiro, entre otras.

No más horas extras

La primera medida de presión que adoptan tras la congelación de las negociaciones pasa por no realizar horas extraordinarias. Los agentes no reforzarán los turnos, con lo que se pone en dificultades la organización de eventos solo con funcionarios públicos. No es la primera vez que se contrata seguridad privada, como la cabalgata de Reyes o la celebración de los fuegos de San Lorenzo, o empresas particulares asumen funciones propias de los agentes, como en la regulación «puntual» del tráfico en unas fiestas del Pilar en 2022.

El secretario general de USPB, Víctor García, expuso que «sin refuerzos, en una plantilla que tiene más de 200 vacantes, el servicio ordinario no está garantizado y las 75.000 llamadas que recibe el 092, más otras 24.000 del 112 no se podrán atender ni en mínimos». El representante de los agentes pone el foco también en el plan de seguridad de Navidad: «es imposible establecerlo si no hay refuerzos, y mucho menos la cabalgata de Reyes que es un domingo y solo hay un mínimo de policías».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se insiste, sin embargo, en que «los servicios se cubrirán con la plantilla». Un portavoz del gobierno municipal asegura que «estamos en plena negociación» y apunta que «la semana pasada se aprobó un documento, por unanimidad de las secciones sindicales, para abordar la productividad» que es de aplicación a todo el personal municipal, incluidos los policías, los bomberos y los agentes de movilidad.

Desde CC OO, Antonio Santana cree que el concejal de Seguridad, con el que hay «buena dinámica», debe sentarse con ellos «para abonar de una vez por todas las horas extras con la productividad» ya que con el servicio ordinario es complicado afrontar la gran cantidad de eventos que hay en la ciudad. Detalla que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con unos 400 agentes, cuando deberían alcanzar la cifra de 700 u 800.

Para Francisco Melián, representante del CSIF, los dos últimos meses han supuesto una «negociación infructuosa» y ello se va a notar en los eventos programados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cara a la última parte del año. «Pidieron voluntarios para el 15 de noviembre, para el encendido navideño, y nadie se apuntó», expone el representante de los policías.

«Obviamente el hecho de que no se refuercen los servicios va a hacer que sea imposible cubrir los eventos que la ciudad tiene (rastro fin de semana, visita de mandatarios, fiestas de barrios, fútbol, etcétera)», expone el portavoz del SPPLB, Ancor Hernández, «la actitud que hasta la fecha está tomando la administración no está siendo la más adecuada para resolver el conflicto». Desde su sección sindical se dice estar a la espera de que la alcaldesa y el concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, «se pongan al frente de la negociación, no sólo en el ámbito económico sino en la base del problema, que es la falta de efectivos».

«Es un hito histórico que esta Corporación haya unido a todos los sindicatos», ironizó Hernández.