Consentimiento insuficiente y mala praxis en la muerte de un recién nacido en el Materno

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, presidido por el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 218.350,50 euros a los padres de un recién nacido que falleció durante un parto de alto riesgo en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas. La sentencia analiza de manera rigurosa las actuaciones del personal sanitario, concluyendo que no se ajustaron a la buena práctica médica exigida y que, además, se vulneró el derecho a la información de la madre al no haberse ofrecido un consentimiento informado válido.

Este procedimiento nació a raiz de un recurso contencioso-administrativo que interpuso la familia perjudicada frente a la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial realizada por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La resolución judicial detalla que la madre ingresó en el hospital el 3 de julio de 2019 con un embarazo a término y que, a partir de las 15.00 horas, comenzaron a registrarse desaceleraciones fetales, un signo que indicaba claramente sufrimiento del feto. Estos episodios quedaron reflejados en las pruebas de monitorización, pero la decisión de realizar una cesárea no se tomó hasta las 17.10 horas, más de dos horas después de las primeras señales preocupantes. Finalmente, la intervención quirúrgica se llevó a cabo en un momento crítico, sin margen para evitar el desenlace fatal.

La resolución subraya que, ante la existencia de desaceleraciones mantenidas en el tiempo, la actuación de los facultativos no fue diligente ni proporcionada a los riesgos que presentaba la situación clínica. El juez determina que la actuación sanitaria no se ajustó a los estándares de la 'lex artis ad hoc', que obligan a adoptar decisiones oportunas ante situaciones de riesgo evidente. La demora en la intervención es señalada como un factor determinante en el sufrimiento fetal prolongado que derivó en el fallecimiento del recién nacido.

Consentimiento, un cheque en blanco

Además de analizar la actuación médica, la sentencia aborda la cuestión del consentimiento informado, señalando que los documentos aportados durante el proceso carecen de eficacia legal. El magistrado destaca que no consta que se informara a la madre de los riesgos específicos asociados a su situación ni de las alternativas asistenciales disponibles, como la posibilidad de adelantar la cesárea para evitar complicaciones.

En este sentido, el fallo recoge que: «No resulta acreditado que haya existido consentimiento informado, firmado por la recurrente, en el que se hagan constar, expresamente y como especificación especial, los riesgos que pudieran derivarse de la intervención», sostiene.

El juez añade que los documentos aportados en autos no reúnen los requisitos legales exigidos al no haber sido firmados por ningún facultativo, lo que los priva de validez. A juicio del magistrado, la ausencia de un consentimiento informado válido constituye una vulneración del derecho fundamental a la información que establece la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente.

La resolución también cuestiona la falta de comunicación entre el equipo médico y la paciente, quien, según los hechos analizados, no fue informada en ningún momento de la evolución del parto ni de las opciones disponibles ante los signos evidentes de riesgo.

El fallo reprocha que el personal sanitario mantuvo una actitud pasiva, limitándose a seguir una conducta de espera que no fue adecuada para las circunstancias clínicas del caso. La sentencia enfatiza que la decisión de optar por la cesárea debería haberse adoptado con anterioridad y que la demora supuso una actuación negligente que resultó perjudicial para el feto.

Asimismo, la autoridad judicial señala que el protocolo asistencial seguido en el Hospital Materno Infantil no fue aplicado de manera adecuada, ya que no se adaptó a la evolución clínica del caso ni permitió una intervención rápida cuando la situación lo requería. La resolución deja constancia de que la actuación del equipo médico no se ajustó a los principios de proporcionalidad y diligencia que exige la normativa sanitaria en situaciones de alto riesgo.

Violencia obstétrica

La sentencia aborda también la conocida como violencia obstétrica en el contexto de la falta de información y participación de la madre en decisiones críticas durante el parto. El magistrado hace referencia a informes de organismos internacionales como la Cedaw y la Organización Mundial de la Salud, que definen la violencia obstétrica como una forma de violencia de género que incluye prácticas médicas sin consentimiento, infantilización de la paciente y la imposición de protocolos sin considerar la autonomía de la mujer.

En el caso concreto, la resolución critica que se ignoró el derecho de la madre a ser informada de manera adecuada sobre las opciones disponibles, vulnerando su capacidad de decidir con conocimiento. El magistrado subraya de forma reiterada que el consentimiento informado debe actualizarse durante la evolución del parto y que la madre no puede ser tratada como un sujeto pasivo, ajeno a los acontecimientos clínicos que le afectan directamente.

La autoridad judicial concluye que la combinación de la actuación tardía del equipo médico y la falta de un consentimiento informado válido configuran una vulneración de los derechos de la paciente y del recién nacido.

Por estos motivos, la sentencia determina la responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de Salud y fija una indemnización de 218.350,50 euros en favor de los demandantes, cantidad que responde al daño moral y al perjuicio sufrido como consecuencia de los hechos acreditados durante el proceso.

Una sentencia más contra un protocolo muy polémico La sentencia dictada por el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, se fundamenta en jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la responsabilidad patrimonial de la Administración cuando hay daño antijurídico derivado de un servicio sanitario deficiente, como recoge la sentencia del 25 de mayo de 2014. Se destaca también que debe existir un nexo causal directo, según la doctrina del 25 de septiembre de 2007. En cuanto al consentimiento informado, se cita la sentencia del 19 de junio de 2008, que exige que sea específico y comprensible, no un documento genérico o «cheque en blanco» y que debe estar firmado por un facultativo para ser válido. Alude a jurisprudencia que cuestiona la rigidez de los protocolos médicos, al señalar que estos no pueden impedir decisiones inmediatas ante situaciones críticas.