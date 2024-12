Las Canteras tiene un problema de seguridad

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 29 de diciembre 2024, 00:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las Palmas de Gran Canaria tiene un problema de seguridad en su postal principal: la playa de Las Canteras. Este hecho queda evidenciado con el ruego que desde la Concejalía de Ciudad de Mar, la que tiene competencias en materia de playas, ha realizado a la Policía Local por el incremento de incidencias que se ha registrado en los últimos tiempos.

La jefa del cuerpo municipal de policía, Carmen Delia Martín Mederos, emitía este viernes un comunicado en el que daba instrucciones para que se reportaran las acciones que las distintas unidades del cuerpo realizan en el entorno de Las Canteras.

En su comunicado, la responsable policial citaba que «con motivos de los incidentes que se están produciendo en la zona de la playa de Las Canteras y aledaños, comunicados por la concejalía de playas, en relación al incumplimiento de las ordenanzas sobre tenencia de animales en la playa, alteraciones de la convivencia ciudadana y otras relativas a la venta ambulante, entre otros incidentes, se precisa mayor presencia policial».

Este hecho no es novedoso pero queda acreditado ahora por parte del gobierno de la ciudad, con la solicitud interna por parte de un área de gobierno de una mayor dotación de agentes en uno de los espacios más transitados de la capital.

De la ausencia de presencia policial en la zona se viene dando cuenta a través de este periódico desde hace tiempo. Empresarios y vecinos de la zona señalan que pasan largos periodos de tiempo sin ver un agente, a pesar de alto volumen de personas que cada día pasa por la playa y los incidentes denunciados.

Esta demanda de la concejalía con competencia en playas refuerza la posición que en las últimas semanas está manifestando la plataforma sindical de la Policía Local, que reitera con frecuencia los problemas de personal y medios con el que aseguran desarrollar su labor en la ciudad.

Miembros del cuerpo señalaban a este diario su enfado con la situación pero celebran que ahora la queja no solo parta de ellos, sino que desde el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se refieran al asunto abriendo una brecha en el discurso de la corporación. «El concejal de Seguridad –Josué Íñiguez– viene defendiendo en diferentes plenos municipales que no es cierto que la ciudad sea más insegura que antes, y que estamos ante el mínimo histórico de delitos en la ciudad. Lo cierto, es que la sensación de inseguridad ha aumentado y ya no solo los policías sino las asociaciones de vecinos, empresarios y esta vez la propia concejalía de playas, solicitan mayor presencia policial», refieren.

En las últimas semanas se han multiplicado las denuncias por robos en la zona de Las Canteras. Incluso se destaca la situación en el propio arenal, el mayor de la ciudad, donde desaparecen en las manos de los amantes de lo ajeno los bolsos y los teléfonos móviles de los bañistas más incautos en el uso de la playa.

Además se lamentan también de la invasión del espacio público, con la venta ambulante que se produce en el paseo ocupando espacios libres entre los pocos que el crecimiento sin control de las terrazas de los locales de restauración dejan libres.

Escasos efectivos y medios policiales

La Plataforma Unificada de Sindicatos de la Policía Local insiste en que el principal problema con el que se está encontrando el cuerpo para medirse a esta situación de inseguridad tiene que ver con la gestión de la plantilla que hace el gobierno local.

Por eso refieren que «la dejación por parte de la corporación para reforzar la plantilla, y es que hay 45 policías que empezaron a el proceso selectivo en diciembre de 2021 y que aún no han empezado el periodo de academia. El futuro tampoco parece esperanzador para el cuerpo. En la Oferta de Empleo Público aprobada en 2024 solo se han aprobado 14 plazas de policía local y tan solo una plaza para administrativos que desarrollan su trabajo dentro del cuerpo de la Policía Local».

Esta situación ha provocado la movilización de la representación laboral de los agentes, que realizaron una masiva protesta hace una semana a las puertas de las Oficinas Municipales de León y Castillo.

La grieta abierta entre el gobierno y sus policías se evidencia en la contratación de nuevo de agentes de seguridad privada para la cabalgata de Reyes el próximo 5 de enero. La convocatoria de voluntarios para trabajar fuera de turno en ese despliegue se quedó desierta, entre otras cosas por la deuda de casi dos millones de euros en el pago de horas extra que el Ayuntamiento mantiene con sus policías.

Ahora la denuncia de inseguridad en Las Canteras no es una percepción ciudadana ni un argumento para ganar fuerza de partidos de la oposición. La voz de alarma procede del mismo grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria.