Blas Cantó iluminará la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de noviembre 2024, 18:58 | Actualizado 19:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El cantante Blas Cantó iluminará musicalmente la capital grancanaria en el acto simbólico del encendido navideño de la ciudad, cuyo botón será pulsado una vez más por la regidora municipal, en este caso Carolina Darias, a las 20:00 horas en la Plaza de Santa Ana. Una cita que brillará tanto por el atractivo del espectáculo lumínico y por los llamativos elementos decorativos, como por el gran concierto que brindará la Banda Sinfónica Municipal, en esta ocasión liderada por la voz del cantante murciano, en el que recrearán un repertorio que invitará a imaginar la ciudad de los rascacielos en estas fechas.

En la víspera de la cita, Darias quiso invitar a las vecinas y vecinos de la ciudad a sumarse a este acto festivo y así lo trasladó en la presentación de este primer acto de bienvenida a la Navidad. La alcaldesa, acompañada del concejal de Cultura, Josué Íñiguez, del cantante Blas Cantó y del director artístico Josué Quevedo, aprovechó el momento para animar a la ciudadanía a vivir intensamente unas fiestas que llegan bajo el lema de 'Brilla la Navidad'.

Según las palabras de Carolina Darias, se trata de unas celebraciones que «llevábamos planificando mucho tiempo». Y para dar forma a las ideas, «para concretarlas, materializarlas», señaló, el Ayuntamiento sumó la solvencia del director artístico Josué Quevedo a quien describió como «una de las personas más importantes y que está contribuyendo a este cambio espectacular».

Y entre la orientación que se ha tomado, Josué Quevedo afirmó «queríamos esa mezcla de lo clásico, lo entrañable, del sonido conocido por nosotros, de la Banda, pero queríamos romper y atraer a los jóvenes».

Este juego de tradición e innovación fue descrito como un punto de partida «muy interesante», según el concejal de Cultura. Para él, con estas Navidades se ofrece la posibilidad de «generar recuerdos de una ciudad que brilla y que ha cogido el pulso a la Navidad», en definitiva, que «invita a ilusionarnos».

C7

El encendido en Santa Ana irá replicando la magia navideña en los distintos rincones de la urbe, desde el corazón de la capital grancanaria a Triana, pasando por Mesa y López, la zona del Puerto y la playa de Las Canteras, así como el resto de distritos que se vestirán con los destellos del alumbrado diseñado por una de las empresas más potentes del sector, Ximenez Group, y con los recursos propios del Ayuntamiento. Solo en iluminación se activarán más de tres millones de puntos de luz led en toda la ciudad. Siendo los de Santa Ana, La Puntilla y la plaza de España los que brillen especialmente en los espectáculos lumínicos que tendrán lugar todos los días a las 19:30 horas, y de jueves a domingo con otra sesión a las 20:30 horas.

De hecho, a pesar de ser numerosas las novedades contempladas en la agenda navideña, Darias subrayó estas citas de luz y sonido que quedarán estrenadas en la plaza del casco histórico el día del encendido como el que, esa misma noche a las 21:30 horas, se vivirá en la plaza de España en Mesa y López.

En lo que a Santa Ana se refiere, seis ángeles gigantes, figuras luminosas de 12 metros de altura, flanquearán la plaza en esta bienvenida a un programa de actos que estrena su escenario con la Banda Sinfónica Municipal y una lista de éxitos que pertenecen al imaginario popular: temas de Disney y villancicos clásicos; pero también letras canarias y otras canciones icónicas como All I Want for Christsmas o Santa Claus Is Coming to Town, así como Christmas on Broadway, una referencia clara a la ambientación que traslada la plaza, todo en la voz del eurovisivo Blas Cantó, un referente que alcanzó gran popularidad en sus tiempos en Auryn y como ganador de la quinta edición del programa Tu cara me suena.

Las palabras de Cantó quisieron manifestar su emoción y respeto por la cultura y la sociedad canaria a la que está unido. Por eso se detuvo en dos de los temas escogidos, Nube de hielo, en tributo a Benito Cabrera y el timple, y Una sobre el mismo mar. «Estamos armando algo mágico», sentenció, sobre la selección de canciones.

A tenor de lo comentado, la noche pondrá sobre las tablas de Santa Ana la fuerza de un montaje que contará con un gran cantante y con una formación sólida y reputada, la Banda Sinfónica. También con la espectacularidad del mencionado espectáculo de luces al que se unen las voces y la destreza del alumnado de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez.

Cuatro pantallas que refuerzan la visibilidad, cortinas de luces, 12 cascanueces que superan los dos metros de altura en sus peanas, un gran árbol de navidad y 25 ejemplares del clásico abeto, así como flores de pascua y múltiples elementos decorativos sobre un escenario practicable con frontal en forma de estrella de cinco puntas harán de este rincón del casco histórico el punto de partida de 'Brilla la Navidad'.