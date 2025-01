El 'Arctic Sunrise' zarpa contra la planta de gas en el Puerto

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 12:58 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria es la primera parada en la gira que el 'Arctic Sunrise', el histórico rompehielos de Greenpeace, realizará por nueve países para confrontar los proyectos de gasificadoras como el que Totisa planea en el Puerto de La Luz. «El gas no es el camino», es el lema que alumbra la ruta y el que portavoces de la organización compartieron este jueves con los miembros de la plataforma local que lucha contra la idea.

El proyecto de Totisa trata de construir en las instalaciones portuarias de la ciudad una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y generación de energía eléctrica de 70mw en el Puerto de La luz. Este proyecto, que está ahora mismo sobre la mesa del Gobierno de Canarias, se encuentra con la oposición de un frente común que nace de la oposición de una plataforma ciudadana y que se ha visto secundado por las declaraciones plenarias que han sellado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de la isla.

Esa oposición, avisan desde la plataforma, no es suficiente y existe la posibilidad de que el Gobierno de Canarias de el visto bueno, con la gracia de la autoridad portuaria, a una idea en conflicto con distintos informes que alertan de su potencial riesgo contaminante. «Le decimos a la administración Clavijo que no puede obedecer a intereses particulares. Queremos avisar a la ciudadanía de que esta lucha no está ganada. No se desmovilicen. Los intereses económicos son muy fuertes. No está paralizado y hay que seguir luchando para frenarlo», señala Antonio Hernández, uno de los referentes de la lucha en clave local.

Francisco del Pozo fue la voz de Greenpeace en el acto. Él lidera la campaña energética de la organización y asegura que detrás de proyectos como el de Totisa se esconden falsas promesas. «Apoyamos y ponemos nuestra hacha contra el proyecto de Totisa. Que nace turbio, basado en la falsedad de que el gas natural es una energía en transición», refiere.

Del Pozo quiso poner argumentos a su posición inicial. Y refirió que el gas «es caro, sucio, genera mayores facturas de la luz a la gente y dependencia externa».

El portavoz ecologista fue claro en sus ideas. Y compartió la posición de que existen alternativas a la planta de gas. «Hay alternativas que podrían dar combustibles como el metanol o el amoniaco. En esta isla existe una cantidad ingente de sol y viento y eso no se está explotando y se proponen este tipo de proyectos desastrosos», indicó.

Durante el acto también tomó la palabra María Luisa Pita Toledo, durante más de tres décadas jefa de servicio en el Servicio Canario de Salud, y referente de la pelea ciudadana contra la regasificadora. «Reiteramos al Gobierno de Canarias que este proyecto va a causar un daño irreparable para la salud y la seguridad de la población de Las Palmas de Gran Canaria. La contaminación atmosférica es el mayor factor ambiental entre las causas de mortalidad», enunció.

Pita Toledo insiste en que «el gobierno no puede ser neutral en este tema. El Gobierno de Canarias que no se ponga de lado ni guarde un silencio extraño y que recuerda al silencio de los cementerios», aseveró.

Como parte de esta campaña, en un comunicado de prensa anuncian que Greenpeace y la Plataforma contra el proyecto de gas de Totisa organizan este viernes, de 18:00 a 20:00, una mesa redonda en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas donde se tratarán los efectos sanitarios, medioambientales y económicos del proyecto, así como las alternativas para un futuro verde en Canarias.

Temas

Las Palmas de Gran Canaria