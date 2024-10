Absuelven al hombre acusado de causar lesiones graves a un bebé por zarandearlo No se ha podido acreditar que las lesiones fueran causadas por el procesado, aunque al Tribunal no le «queda la más mínima duda» de que las lesiones fueron infligidas por un tercero | El acusado se encargaba del cuidado del niño cuando su madre lo encontró «adormilado, pálido y frío»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de octubre 2024, 13:59 | Actualizado 14:11h.

La Audiencia Provincial, Sección Segunda, de Las Palmas ha absuelto al hombre acusado de causar lesiones graves a un bebé de cinco meses por, supuestamente, zarandearlo en Puerto del Rosario.

Según recoge la sentencia, el acusado se encargaba del cuidado del pequeño cuando se produjeron los hechos, el 27 de abril de 2019. Ese día, cuando la madre fue a recoger a su bebé, tanto ella como el acusado se percataron de que el niño se encontraba adormilado, pálido y frío.

El menor fue trasladado a un centro médico para que fuera atendido. Se determinó entonces que presentaba diferentes lesiones: infarto cerebral izquierdo, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, síndrome convulsivo generalizado, hemorragias retinianas, hemiparesia derecha, retraso psicomotor y disfunción motora.

Para su cura fueron necesarios 248 días, de los que 17 sufrió una pérdida muy grave de calidad de vida y 177 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales. Además, padeció «gravísimas secuelas»: tretaparesia espástica, epilepsia con trastorno de conciencia generalizadas y parciales complejas, trastorno cognitivo y daño neuropsicológico grave.

Si bien, no se ha podido acreditar que las lesiones fueran causadas por el procesado.

«La prueba practicada no permite concluir, con la certeza que exige una condena penal, que el procesado, sea el autor de las gravísimas lesiones sufridas por el menor, de tal forma que no habría resultado acreditada su comisión con carácter doloso como interesa la acusación particular, pero tampoco por imprudencia, que venía imputando el Ministerio Fiscal, y con carácter subsidiario, la acusación particular», reza el fallo.

El Tribunal matiza, acto seguido, que no le «queda la más mínima duda de la presencia de lesiones traumáticas en el menor», que requieren de un «mecanismo lesivo infligido por un tercero».

En cuanto a dicho mecanismo, se cree que tuvo que ser de «cierta intensidad, un zarandeo o golpe brusco», teniendo en cuenta que el cráneo del bebé es «muy blandito y flexible». La duración pudo ser de un minuto.

Cabe interponer un recurso de apelación contra esta resolución, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).