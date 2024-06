El Instituto Agáldar está terminado y su apertura probable es en septiembre

Patricia Vidanes Sánchez Gáldar Miércoles, 5 de junio 2024, 17:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Si todo sale como está previsto, el nuevo Instituto Agáldar se estrenará el próximo curso escolar 2024/2025. La obra de la nueva infraestructura educativa ya está terminada, a falta de algunos flecos; el equipamiento está licitado y resta que Industria dé el visto bueno una vez que Endesa haga lo propio.

Este miércoles Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, junto con la corporación municipal de Gáldar y el director general de Infraestructuras Educativas, Iván González, visitaron el Instituto de Educación Secundaria (IES) Agáldar, en su recta final.

El nuevo instituto del casco de Gáldar sustituirá al viejo IES Saulo Torón, que desde hace tiempo no reúne las mínimas condiciones, entre otras cosas porque, además de estar obsoleto y no ser accesible, no cuenta con un cuadro eléctrico actualizado.

Los trabajos del nuevo centro comenzaron en diciembre de 2020 y son los primeros que se llevan a cabo en Canarias tras un convenio firmado por el Gobierno regional y un ayuntamiento.

La inversión asciende a casi doce millones de euros financiados por el Ejecutivo autonómico, cumpliendo así una deuda histórica con el municipio, que lleva más de 40 años reclamando esta construcción.

«El nuevo instituto comenzará ya previsiblemente en el curso 2024/2025, lo cual es una noticia histórica para el municipio, ya que se convertirá en uno de los centros educativos punteros no solo de la comarca, sino de todo el archipiélago al contar con unas instalaciones modernas, con la última tecnología y con un yacimiento arqueológico en su interior», indicó Teodoro Sosa.

«Por fin, vislumbramos el final de una reivindicación histórica de hace cuarenta años, ya que el IES Saulo Torón se remonta al año 1969. El nuevo instituto es una de las obras más importantes de los últimos años para el municipio y el yacimiento arqueológico que se encuentra en su interior permitirá que nuestras próximas generaciones de galdenses convivan con nuestro pasado prehispánico», añadió el alcalde de la ciudad.

Por su parte, Poli Suárez reconoció que «es una oportunidad de oro que se pongan en marcha nuevas infraestructuras educativas», especialmente, «en una zona tan querida como es el norte de la isla de Gran Canaria«.

El consejero agradeció asimismo «la colaboración que ha habido desde el primer minuto a la hora de poner en marcha este centro educativo» por parte de los representantes municipales e incidió en la importancia «de ir de la mano de los ayuntamientos» para la mejora de la calidad educativa de las islas.

Recientemente, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Gáldar acordaron una adenda de 2.580.000 euros al convenio de cooperación para la construcción del IES del municipio, previsto inicialmente con una inversión de 9.377.156 euros debido a una segunda modificación del proyecto de obra.

Además, el pleno del Ayuntamiento de Gáldar acordó por unanimidad en su sesión ordinaria del pasado mes de marzo el cambio de denominación tras la propuesta votada por la comunidad educativa.

Mientras, en la sesión ordinaria del pasado mes de mayo se aprobó también la nominación de la calle de acceso al IES Agáldar como Concejala Encarnación Monzón Suárez, conocida como Chonita Monzón, edil del ayuntamiento desde 2007 hasta su fallecimiento en 2010.