El icónico Roque Nublo, desde lo más alto

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 6 de noviembre 2024, 16:13 | Actualizado 16:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Millones de veces el icónico Roque Nublo ha sido protagonista de fotos y vídeos de aquellos que lo admiran desde lejos o que incluso se atreven a subir hasta su propia base. Este monolito de 80 metros de pared totalmente vertical y situado en el centro geográfico de Gran Canaria, se eleva hasta los 1.813 metros de altura sobre el nivel del mar y alcanzar su cima ha sido históricamente el objetivo de todos aquellos que aman el duro deporte de la escalada.

Recientemente, un grupo de escaladores grancanarios comandados por Carlos Arocha, líder del proyecto Cimas de Crohn que lucha por visibilizar la enfermedad intestinal inflamatoria, consiguieron emular a aquellos que llegaron a la cima del Nublo por primera vez el 20 de junio de 1932. Escalaron a lo más alto utilizando la vía que tres alemanes afincados en Gran Canaria, especialistas en trabajos portuarios en el muelle de La Luz, abrieron después de tres días de tentativas, fracasos, algún que otro susto e incluso una orden que les prohibía afrontar este reto.

Arocha y su compañero de cordada, el periodista Fran Fajardo, coronaron el icono de Gran Canaria por la vía Alemana del 32 y esta iniciativa fue filmada en un espectacular vídeo que muestra su grandeza realizado por el también grancanario Ricardo Miranda con su iniciativa 'Into The Will'.

La escalada al Roque Nublo está perfectamente regulada y solo pueden realizarla aquellas personas que cuenten con la autorización pertinente otorgada por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Temas

Roque Nublo