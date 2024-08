Guía brinda un homenaje a Ricardo Padrón y le 'regala' un Papagüevo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 5 de agosto 2024, 00:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Arropado por sus familiares, numerosos amigos, compañeros de trabajo y vecinos, Ricardo Padrón Hernández, coordinador de los servicios municipales en el Ayuntamiento de Guía durante casi tres décadas, recibió hoy domingo en la Plaza Grande y en el marco de las fiestas patronales de La Virgen, un precioso y entrañable homenaje por su extraordinaria trayectoria profesional.

En palabras del alcalde, Pedro Rodríguez, a través de este reconocimiento público «hemos querido agradecerte como concejal de la Corporación municipal, como trabajador del Ayuntamiento y desde los distintos colectivos sociales y deportivos de los que has formado parte a lo largo de tu vida, tu contribución para conseguir la Ciudad que hoy tenemos y podemos disfrutar» señaló el primer edil.

«A las palabras veteranía y experiencia quiero añadir las de lealtad, compromiso, honradez y vocación» subrayó Rodríguez para destacar la absoluta entrega que como empleado público mantuvo el homenajeado durante casi tres décadas.

Más imágenes del homenaje. C7

El alcalde quiso destacar no sólo su trabajo sino, también, «ese talante amable y generoso hacia todos los que te rodean, haciendo mejor a este municipio, del que conoces cada rincón, demostrando siempre que lo quieres y deseas lo mejor para él, como has querido siempre y has cuidado y velado por nues-tras fiestas de la Virgen para que todo saliese bien, convir-tiéndote así en alguien tan imprescindible para nosotros».

En los mismos términos se pronunciaba la concejala de Cultura, Sibisse Sosa, durante la presentación del acto, subrayando la trayectoria vital de un hombre capaz de trabajar para su familia, «para la comunidad, es decir, para nosotros, y encima se ha permitido el lujo de ser feliz y de contagiarnos esa felicidad».

Sosa continuó con una entrañable y emotiva semblanza de la vida del homenajeado y de todo lo que ha significado para este municipio, «una persona», dijo, «que sólo concita afecto y cariño, un hombre querido por todos y un ejemplo de dedicación y compromiso que nos sirve de ejemplo a seguir y hace que nos esforcemos todos aún más para trabajar por el bien común», destacó.

El acto contó con la proyección de un vídeo documental sobre la trayectoria vital y profesional de Ricardo Padrón, con imágenes entrañables que abarcaban desde su más temprana juventud hasta su paso por la política como parte del equipo del alcalde Óscar Bautista, su implicación en la vida social y deportiva del barrio de La Atalaya, su trabajo como coordi-nador de los servicios municipales y su extraordinaria labor en el área de Festejos, especialmente al frente de los Pasa-calles de Papagüevos, que mantiene hoy en día a pesar de su jubilación.

Un Papagüevo de regalo

Por ello, el momento más emotivo y especial de la velada, y una absoluta sorpresa para todos, llegó justo cuando ya parecía que terminaba el acto. Pedro Rodríguez aseguraba en el tramo final de su intervención: «nos resistimos a que te vayas y te queremos siempre al frente de uno de los actos más bonitos, alegres y emblemáticos de nuestras fiestas: los Pasacalles de Papagüevos, de los que tú eres parte esencial y de los que, a partir de esta noche, formarás parte ya para siempre».

En ese momento comenzó a sonar la alegre música de los pasacalles de la mano de la Banda Isleña que entraba en la Plaza Grande precediendo hasta el escenario al Papagüevo dedicado a Ricardo Padrón, visiblemente sorprendido y emocionado al igual que todo el público presente que respondió con una gran alegría y fuertes aplausos ante esta gran sorpresa con la que se puso el broche de oro a este homenaje.