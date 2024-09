El Encuento de Veneguera vueve al origen en su trigésimo tercera edición El evento, el sábado 5 de octubre, reunirá este año a Althay Páez, Non Trubada y Mr. Kilombo | Habrá feria de artesanía, gastronomía y talleres

El próximo sábado 5 de octubre se celebrará el XXXIII Encuentro Veneguera. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo, hará gala de la esencia con la que nació en 1989, acercando y celebrando las tradiciones y el patrimonio del Archipiélago y de otras culturas con una gran feria de artesanía, gastronomía, talleres y música en vivo. Esta última con actuaciones en la jornada de mañana y también, como es habitual, con el festival de noche, uno de los más longevos de Canarias, que reunirá este año a Althay Páez, Non Trubada y Mr. Kilombo.

La presentación del XXXIII Encuentro Veneguera fue este martes en el Edificio Insular I de la capital grancanaria de manos de la consejera del Cabildo, Guacimara Medina, y del edil de Cultura, Mencey Santana, quien manifestó que la programación de esta edición supone un «un regreso al origen de este emblemático evento», caracterizado desde su nacimiento por promover el respeto a los valores y tradiciones canarias y al medio ambiente, pero también por ser una plataforma para dar a conocer la música y los artistas del archipiélago, que tienen la oportunidad de compartir espacio con otros de la esfera nacional e internacional.

Santana agradeció el apoyo de la consejería y también a los colectivos de Veneguera. «Este evento es fruto de la escucha y coordinación con los vecinos y vecinas», informó, recordando que además de tener un gran peso en las actividades que tendrán lugar, serán parte activa de la jornada, por ejemplo, elaborando pan artesanal en el horno de leña, que se dará a degustar.

Las principales actividades se concentrarán entre las 11.00 y las 20.00 horas en la plaza y La Cardonera. «Las personas que vengan a disfrutar con nosotros podrán encontrar puestos de artesanía y de establecimientos de restauración locales, que se intercalarán con la música en vivo de los grupos del archipiélago Proyecto Son, Guagua Band, Apolo y la Gran Canaria Reggae Foundation», apuntó el concejal, que ha recordado que no faltará un gran número de talleres y exhibiciones gratuitas como el de Salto del Pastor, silbo canario, de alfarería, piedras, pintaderas y platos canarios, entre otros muchos. En definitiva, dijo, «actividades que nos invitan a sumergirnos en nuestra esencia e identidad».

El encuentro es, además, un evento del que puede disfrutar toda la familia. Pensando en los más pequeños y jóvenes, tanto en el Centro Sociocultural del barrio como en la plaza anexa a este se ubicará una gran ludoteca infantil y juvenil con actividades de psicomotricidad, habilidades artísticas y juegos tradicionales.

Por su parte, la consejera aseguró que este encuentro «es un proyecto bastante consolidado en Gran Canaria» y «con mucho renombre» que «ha ido dando cuenta de la realidad del tejido social de la isla y de la participación ciudadana activa en temas candentes que en momentos determinados fueron pioneros». Para Medina, «pone de manifiesto cómo la cultura es una herramienta al servicio de la naturaleza y la conciencia social ciudadana».

El concierto será en el campo de fútbol del pueblo moganero

El campo de fútbol de Veneguera albergará el concierto, que comenzará sobre las 20.30 horas. El primero en actuar el timplista Althay Páez, com varios discos a sus espaldas y tras llevar el sonido más nuestro por todo el mundo. Le seguirá el grupo de música folk Non Trubada, grandes conocidos entre los fieles del Encuentro Veneguera, ya que participaron en 2005 y 2014.

Cerrará esta edición Mr. Kilombo. La banda, con el madrileño Miki Ramírez al frente, traerá su particular mezcla de estilos como el reggae, ska o el rock, entre otros. Este mestizaje, fruto de su formación en la Universidad de la Habana y su recorrido por el mundo como guitarrista de Macaco durante 8 años, será el mejor broche de una velada que contará con la animación de DJ Cholo.

Sostenibilidad, servicio especial de transporte y pernoctación

El Encuentro Veneguera apuesta por la sostenibilidad con un gran despliegue de contenedores de reciclaje, bebidas servidas en vasos biodegradables y control del consumo energético.

En este sentido, el edil moganero recomienda acudir en transporte público ya que Global colabora con un servicio que unirá con mayor frecuencia los barrios de Playa de Mogán y Veneguera para la ocasión.

Santana informó que no habrá camping. No obstante, las personas que deseen pernoctar en Veneguera dispondrán de un espacio habilitado para tal fin. El edil recalcó que este área se podrá emplear de forma exclusiva para pernoctar ya que no está permitida la acampada.