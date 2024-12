El dilema del taxi y los VTC en Gran Canaria

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 28 de diciembre 2024, 22:51 | Actualizado 23:59h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

A pesar de que la capital grancanaria cuenta con la ratio más elevada de taxis de las principales ciudades de España (4,3 vehículos por cada 1.000 habitantes cuando la media nacional es de 2,9), cifra que se conjuga con las más de 2.600 unidades existentes en la isla, lo cierto es que han sido numerosas las demandas de la ciudadanía que reclaman más presencia de este tipo de transportes que escasean en determinadas franjas horarias y días, abriendo una vez más el debate de los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

De hecho, Gran Canaria y su capital son el principal enclave del país que sigue sin contar con servicio alguno de las plataformas Uber o Cabify, que en el caso de la primera ya se ha implantado en el sur de Tenerife desde el pasado año. Un dato que contrasta con la radiografía nacional, ya que ambas empresas ya operan en las principales capitales como Madrid -más de 9.000 vehículos-, Barcelona (2.900), Sevilla, Valencia, Málaga, Murcia, Alicante, A Coruña, Benidorm, Santander, Zaragoza, Mallorca o Granada.

Una paradoja que se acrecienta en el panorama actual después de que el Gobierno de Canarias haya suspendido la concesión de nuevas licencias tanto para taxis como para VTC para, por lo menos, los próximos 12 meses, hasta que los cabildos presenten sus nuevos reglamentos del sector con los criterios adicionales, según el Decreto-ley 6/2024, de 31 de julio, de modificación urgente de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

A partir de ahí, el futuro dibuja un ecosistema más que complejo que el propio Manuel López, director de Transporte del Cabildo de Gran Canaria, reconoce tras informar que «en la actualidad, las demandas de servicios VTC se han elevado a más de 4.000 -4.400 para ser exactos-. Esto no es algo baladí, porque si no existiera la Ley Canaria 13/2007, que limita la proporción a un VTC por cada 30 taxis, ahora mismo tendríamos más del doble de ubers que de taxis, con el colapso que supondría en las carreteras y la relación de precios». De hecho, López mostró su temores por el reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, que considera que esa ratio de 1/30 es contraria al derecho comunitario: «Sí, nos preocupa, porque a diferencia de la Península, este es un territorio limitado. No queremos restringir la oferta, pero no dejamos de ser una RUP. Si no existiera esa ley para equilibrar el sector, sería algo imposible».

El Decreto-ley 6/2024 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias tiene suspendida las concesiones de nuevas licencias tanto para taxis como para VTC, a la espera de que los cabildos presenten sus nuevos reglamentos para el sector, por lo que la posible entrada de plataformas como Uber, Bolt o Cabify se demoraría al menos un año.

Soluciones y escollos

A su juicio, una desventaja que tiene la isla es que «aún no contamos con un servicio de transporte colectivo de gran envergadura como podría ser la futura implantación del tren o de la Metroguagua», si bien otro de los temas peliagudos en el que convergen el taxi y el VTC es, sin duda, el aeropuerto. «Ese es el gran meollo de todo. Hay cierto sector, que es minoría, que querría vivir en el aeropuerto exclusivamente, y eso que los taxis de otros municipios ya cuentan con hasta 20 transfers mensuales -autorizaciones para disponer de 20 desplazamientos desde su término al aeródromo-. No obstante, en Gando se han vivido en diversas ocasiones el colapso y la acumulación de filas de usuarios esperando taxis que no llegan, siendo el más significativo el que se vivió hace un par de meses tras la detección de un dron en el espacio aéreo del recinto. «Eso son episodios puntuales», insiste López. «En aquella ocasión se acumularon muchas llegadas de golpe, dejando una estampa que algunos aprovecharon para sacar la foto del momento. Si hubiera un verdadero problema de gran magnitud, el consejero de Transportes podría decretar la liberación del transfer a todos los taxis de la isla como medida excepcional -un protocolo previsto tanto para el aeropuerto como para los espacios portuarios de Agaete y Las Palmas de Gran Canaria-», si bien reconoció que «aún no ha sido necesario aplicar tal contingencia. De momento, Telde -con 233 taxis- e Ingenio (90) se bastan».

Ante tal parálisis de nuevas licencias, existen en la isla, según los datos que maneja el Cabildo, un total de 103 licencias de VTC, todas de autónomos no adscritos a plataformas conocidas. Cabify no tiene previsto, de momento, aterrizar en las islas, ya que «la situación actual no nos permite tener un volumen de vehículos suficientes para operar en el territorio». Según la responsable del área de comunicación de la empresa, Isabel Carballo, «no descartamos comenzar a ofrecer nuestro servicio en un futuro en la región, pero esto dependerá de diversos factores».

El Cabildo de Gran Canaria ha recibido un total de 4.400 solicitudes de licencias para VTC, cifra que el propio gobierno insular ha considerado como «un disparate», al duplicar la flota actual de taxis existentes en la isla -2.650 vehículos-. En cualquier caso, el ejecutivo cabildicio afronta en la actualidad diez contenciosos judiciales.

Por su parte, Uber ya está presente en sur de Tenerife desde julio de 2023, operando en municipios como Adeje, Arona y el aeropuerto Reina Sofía con un total de 89 licencias. «No hemos parado de crecer», asegura Lola Vilas, directora general de Uber en España. «En 2024 más de un millón de personas han abierto nuestra app en el país, y nos consta que muchos usuarios se han interesado por ella desde Gran Canaria». Sin embargo, reconoce que, en el caso de Gran Canaria «estamos limitados por las licencias y condicionados por un marco jurídico que nos permita crecer. De hecho, ya el Tribunal europeo ha evidenciado que esa ratio de 1/30 no se puede justificar».

En este sentido, incide en que Uber «es una plataforma que pretende dar acceso a los usuarios a viajes seguros, conociendo de antemano el precio y con modalidades especiales con sillas adaptadas para niños, mascotas, viajes seguros para adolescentes, micros o trenes de largo recorrido».

El sector reconoce que los costes de los seguros, combustibles y el bajo precio de las tarifas -de las más económicas de España- impiden a la mayoría de los dueños de taxis contratar a un trabajador extra. Por ello reclaman ajustes en este capítulo para poder así cubrir esos horarios estancos que se producen en el día a día.

Presentes ya en 70 países, Vilas señala que, tras el rechazo y el ambiente hostil que se vivió con el taxi hace unos años, «la situación ha evolucionado mucho. Ya se ha superado la conflictividad y ya hay una convivencia. De hecho, con la pandemia de Covid estuvimos de la mano y el taxi es ahora un aliado. Con decir que en 13 ciudades ya tenemos taxis adscritos a la plataforma».

La encrucijada de los taxis

El dilema entre el sector y la futura introducción de VTC en la isla se dimensiona también en la capital, donde en la actualidad hay 1.640 licencias de taxis, más de la mitad de los vehículos que contempla la isla. Como contraste, muchos son los usuarios que han reclamado VTC o cualquier tipo de servicio especialmente en la noche y los fines de semana.

«Podemos decir que el sector se está renovando y hay gente nueva que está entrando ahora para poder cubrir esos vacíos que sobre todo existen en el horario nocturno», reconoció Jean Charles Chabot, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), la principal en el municipio. No obstante, recalcó que «los costes en seguros o gasolina, o la bajada de bandera, una de las más baratas de las principales ciudades de España, impiden que muchos propietarios se aventuren a contratar conductores». El resultado es que la mayoría de las licencias «se mantienen con un único conductor. Muchos comienzan a primera hora de la mañana y concluyen en torno a las 5 o 7 de la tarde, quedando ese vacío relativo a ciertas horas».

La Ley Canaria 13/2007 limita la proporción a un VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, un dictamen reciente del Tribunal de Justicia de la UE considera que esa ratio es contraria al derecho europeo. Esta proporción, que debía respetarse en todo el territorio nacional, se distorsiona en ciudades como Madrid (1/3), Barcelona (1/6), Sevilla (1/7).

En cualquier caso, y en opinión de Chabot, «en la capital no nos preocupa la posible irrupción de los VTC, porque creo que concentrarán el negocio en el turista y el aeropuerto».

En paralelo, el concejal de Movilidad del consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez aseguró que el gobierno municipal «defiende a ultranza al sector del taxi porque creemos en el servicio público. Los VTC tienen una forma de operar que hoy puede ser una y mañana, otra». Bajo ese prisma, «trabajamos en coordinación con la Mesa del Taxi abordando soluciones como el incremento de los exámenes, para abrir la puerta a nuevos conductores, una nueva actualización de las tarifas acorde con los costes y la demanda, así como en la incorporación de las cámaras de seguridad».

A pesar de que el Cabildo de Gran Canaria contabiliza 103 licencias en la isla de VTC, ninguna de ellas pertenece a las plataformas conocidas como Uber, Cabify o Bolt. De hecho, solo Tenerife contabiliza 89 autorizaciones que operan en municipios como Adeje, Arona y el aeropuerto Reina Sofía, sin entrar en el norte.

Ampliar Imagen reciente de la cola del taxi en los aledaños del aeropuerto de Gran Canaria. C7

El aeropuerto, gran punto de fricción

El turismo y el gran nivel de movimiento que aglutina el Aeropuerto de Gran Canaria es, sin duda, el gran caballo de batalla del sector. El temor de los taxista de Ingenio y Telde se canaliza netamente en los servicios que se generan en las instalaciones de Gando.

Bajo el concepto de proveedoras de movilidad como un servicio, tanto Uber como Cabify y Bolt destacan por su instantaneidad y seguridad, ofreciendo una amplia gama de opciones familiares, colectivas, individuales conociendo de antemano el precio y posibilitando el pago a través de móvil, web o su correspondiente aplicación.

En este sentido, el presidente de la Cooperativa de Taxis del citado municipio de los Faycanes, Natanael Medina, insiste en que el ámbito de acción en la zona del aeródromo «está perfectamente cubierto, pese a las imágenes que algunos interesadamente quieran publicar de situaciones puntuales». En su opinión, «la entrada de los VTC pueden romper el panorama, y si a ello le sumamos el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, creo que tendríamos complicado subsistir. Este es un tema más complejo que merece un profundo análisis». Por otro lado, Medina también incide en el intrusismo existente con los taxis pertenecientes a otros municipios: «Se necesita mejorar el control de los transfers, porque hay varios que contabilizan menos servicios de los que realmente hacen». De hecho, En 2024 se anularon más de 12.000 de los 30.000 viajes otorgados y una sola licencia obtuvo 3.500 cuando el cupo máximo al mes es de 20.

En este sentido, Los taxistas representados en Asprotac, la Asociación Proderechos del Taxista Autónomo de Canarias, critican, en palabras de su presidente, Francisco Mendoza, que con la difusión de los datos de anulación de miles de transfer concedidos en 2024 existe un intento de fondo de «criminalizar a los que más trabajan».

Los conductores y la ciudadanía

En el seno del sector se insiste en la «falta de seguridad» como otro de los factores claves de esta falta de servicios en la noche capitalina, tal y como reconoce Evelin Ramos, taxista de Las Palmas de Gran Canaria. «Escasean los policías en la ciudad. Si nos bajaran los costes y se implementara la promesa de las cámaras en los vehículos, estoy convencida de que ese vacío se cubriría».

En su caso, Alberto Rodríguez, otro conductor de la capital, considera que «actualmente estamos en una época boyante, pero somos conscientes de que se puede revertir. En cualquier caso, los ubers y cabifys no van a estar en la ciudad, sino que van a ir directos a por el turista y a Gando».

El sector del taxi ha comenzado a implementar sus primeros pasos para actualizar sus servicios. Gran parte de los vehículos de Taragranca ya están adscritos a la plataforma Pidetaxi.es, además de contar con un canal de whatsapp. Incluso en el aeropuerto, los taxis de Ingenio y Telde cuentan con la plataforma Socomtaxi.

A nivel de usuarios, la ciudadanía reclama, en general, más servicios: «Cuando viajé a Barcelona solicité Cabify y al final solo me moví por la ciudad con ellos. Aquí, la verdad es que hace mucho tiempo que dejé de coger taxi», asevera Eduardo Estévez, informático de profesión. Por su parte, Marcela Bonifaz -Marketing y RRPP-, incide en que «el taxi necesita actualizarse y la competencia viene bien para modernizarse». En similar línea se manifiesta Margot Gotera -trabajadora de una empresa de transportes-, quien considera que «en la noche es muy complicado conseguir un taxi. Es bueno que se amplie la competencia y los servicios, ya que todos ganamos». Más contundente se muestra Rayco Alvarado, ingeniero industrial: «El servicio actual no es bueno a ciertas horas y épocas, pero creo que la entrada de los VTC generaría más desigualdad y problemas para los trabajadores del sector».