Coros y Danzas de Ingenio representa a España en el Festival Funchal Folk-Arraial do Mundo El evento musical tendrá lugar del 19 al 23 de agosto con la participación de grupos de México, Lituania, Letonia y Polonia

La Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Ingenio representará a España en el Festival Funchal Folk 2024 que se desarrolla en la capital de la isla de Madeira. El evento musical tendrá lugar entre los días 19 y 23 de agosto, con la participación de diferentes grupos de México, Lituania, España (Canarias), Letonia y Polonia.

Funchal Folk-Arraial do Mundo tiene carácter internacional y busca promover y compartir las tradiciones y el folclore de diferentes naciones, fortaleciendo la amistad entre países y la identidad cultural de cada país. Coros y Danzas de Ingenio actuará en el marco de la edición de este año cuyos conciertos tendrán lugar en el atrio de la Iglesia de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Funchal.

La participación del grupo de Ingenio en el festival Funchal Folk se produce coincidiendo con los 75 años que cumple la veterana agrupación folclórica desde su fundación, acaecida en 1949. Esa intensa trayectoria también ha sido reconocida este año 2024 con la concesión de la Medalla de Oro de Canarias otorgada por el Gobierno regional al grupo ingeniense, que ha venido a añadirse a los numerosos reconocimientos con los que contaba, entre otros, el Roque Nublo de Plata concedido por el Cabildo de Gran Canaria.

Rondalla y cuerpo de baile

La expedición de Coros y Danzas estará integrada por unas 33 personas de todas las edades pertenecientes a su rondalla musical y a su cuerpo de baile. El grupo que dirige David Castellano ofrecerá un repertorio inspirado en los aires tradicionales recuperados en Ingenio, al que se sumarán diferentes temas del folclore de las islas. Coros y Danzas aprovechará la ocasión para dar a conocer en Madeira una muestra de la artesanía más representativa de Ingenio con piezas y artículos realizados en su Taller de Artesanía.

El festival que impulsa el grupo folclórico Monte Verde es una de las iniciativas que apoya el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore (CIOFF) como entidad oficial colaboradora de la UNESCO, cuya tarea desde 1970 es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folclore de los pueblos del mundo.

El Festival Internacional de Folclore de Ingenio 'Muestra Solidaria de los Pueblos' (declarado Fiesta de Interés Turístico Cultural de Canarias) que organiza en Gran Canaria desde hace 29 años la Asociación Cultural Coros y Danzas del citado municipio también está incluido en la lista de festivales que promueve de la UNESCO, destacándolo como todo un referente cultural en el Atlántico Medio por la variada oferta que siempre propone su programa.

Difusión del folclore

Buena parte de la historia del municipio de Ingenio no puede entenderse sin la dimensión que ha cobrado desde su fundación hace 75 años de la Agrupación Coros y Danzas, una de las formaciones musicales más emblemáticos de Canarias.

Su labor ininterrumpida a favor de la recuperación y difusión del patrimonio musical de Gran Canaria en general y de Ingenio en particular, ha merecido el elogio de infinidad de etnógrafos y folcloristas, quienes han destacado su trabajo de recopilación de aires de la tradición musical ancestral de Ingenio, como la «Isa de la paría», la «Polka del Capotín», la «Polka del Artesano», el «Sorondongo de Ingenio» o el «Rancho de Ánimas». De no haber mediado el entusiasta interés desplegado por los componentes del grupo, estas singulares piezas se hubieran perdido y éstas no se hubieran incorporado al folclore canario con toda la pureza y fidelidad con que fueron rescatadas.

En cuatro continentes

En relación a la difusión de su repertorio folclórico, las incontables actuaciones del grupo Coros y Danzas de Ingenio a lo largo de estos 75 años no han quedado reducidas a su espacio territorial de la villa en la que tiene su sede, sino que ha intervenido en varios festivales nacionales e internacionales en muchas ocasiones, llevando también el sugestivo mensaje de sus acompasados ritmos y la alegría de sus bellas canciones a lugares recónditos de Europa, Asia, África y América.

Han actuado en San Antonio de Texas, Miami, Houston y Florida (EE.UU), Sáhara, Madrid, Munich, Nüremberg, Wuzzburgo y Bremen (Alemania) Helsinlki y Pori (Finlandia), Thronheim (Noruega), Kiev (Ucrania), San Petesburgo, Leningrado y Moscú (Rusia), Gannat (Francia), Monterrey (México), Arequipa (Perú), Katmandú, Pókara, Surket, Palpa y Butwal (Nepal) o Dakar (Senegal), entre otros lugares.

La Agrupación Coros y Danzas, cuya presidenta de honor es Aurora Cruz Vega, fue el primer grupo español que actuó en los años 90 en la Plaza Roja de Moscú y entre las distinciones otorgadas institucionalmente destacan el 'Roque Nublo de Plata' recibido por parte del Cabildo de Gran Canaria o la Medalla de Oro de Canarias otorgada en 2024 por el Gobierno Regional, así como distintos honores por parte del Vaticano, Gobierno de Canarias, Casa Real Española, Casa Real de Noruega y la presidencia del Gobierno de China, entre otras.

