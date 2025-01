Concepción Narváez: «San Bartolomé de Tirajana está peor que hace dos años» Para la portavoz del PSOE, este gobierno de PP-AV ha dado lugar a un ayuntamiento con dos alcaldes, que no cumple el procedimiento y que está peor que hace dos años

El Partido Socialista de San Bartolomé de Tirajana lamenta profundamente el balance de este año, marcado por el retroceso en la gestión municipal, según informa en un comunicado. Concepción Narváez, portavoz del PSOE en el sur, ha hecho un análisis del «deterioro» que ha sufrido el municipio en diversas áreas clave. «Estamos peor que hace dos años». Y destacó que los vecinos, vecinas y turistas son quienes más están sufriendo las consecuencias.

En servicios sociales, la situación es crítica. «La pobreza y la indigencia han aumentado visiblemente en nuestras calles. Cada vez hay más personas viviendo en la calle sin ningún tipo de cobertura por parte del grupo de gobierno, que cerró el único centro que ofrecía recursos básicos a estas personas».

En el ámbito deportivo, la situación no es mejor. Las instalaciones municipales están «abandonadas y deterioradas», mientras los clubes deportivos siguen esperando las subvenciones prometidas, esenciales para su funcionamiento. Por otro lado, los grandes eventos deportivos han avisado ya públicamente que no podrán continuar si el Ayuntamiento no paga lo que les debe.

También entiende que la seguridad ciudadana ha sido gravemente desatendida. «No han culminado los expedientes para la incorporación de nuevas plazas de policía local que dejamos encaminados en la anterior legislatura. San Bartolomé de Tirajana tiene un número de efectivos por debajo del mínimo necesario para garantizar la seguridad de residentes y turistas», destacó.

Por otro lado, la limpieza viaria ha llegado a niveles alarmantes. «El municipio está más sucio que nunca, ofreciendo una imagen lamentable con puntos de recogida de basura desbordados. Esto no solo afecta a la imagen turística de San Bartolomé de Tirajana, sino que supone un riesgo para la salud pública», añadió.

Y en cuanto a las obras municipales, dijo que el Mercado Municipal es un claro ejemplo del abandono de los proyectos importantes. «Las obras que dejamos iniciadas siguen sin culminarse, y todo apunta a que van camino de convertirse en otro monumento al fracaso de este grupo de gobierno», criticó la portavoz del PSOE.

La celebración navideña tampoco escapó a su crítica. «Este es el segundo año consecutivo en que nos amargan la Navidad. Han vuelto a ofrecer unas fiestas cutres, alejadas de lo que nos merecemos tanto quienes vivimos aquí como quienes nos visitan, además de ignorar por completo al pequeño y mediano comercio local», señaló Narváez.

El pleno ordinario de diciembre, que pone fin al año, reflejó, a su juicio, la falta de gestión del grupo de gobierno, llevando un reconocimiento extrajudicial de crédito de casi dos millones de euros. «Facturas irregulares, a dedo, sin contrato ni presupuesto, así como patrocinios, han sido aprobadas sin seguir el procedimiento legal», denunció.

La portavoz socialista criticó además el modelo de gobierno instaurado. «El Ayuntamiento se ha convertido en un chiringuito con dos alcaldes, que no dudan en afirmar públicamente que no se entrometerán en las áreas de sus socios, como si esto fuera un reparto de parcelas de poder. Mientras tanto, las necesidades y demandas de los barrios han quedado en el olvido», concluyó.

Desde el Partido Socialista de San Bartolomé de Tirajana quieren denunciar este retroceso y reiteraron su compromiso con los vecinos y vecinas del municipio. Para el PSOE, la gestión del grupo de gobierno ha suspendido rotundamente, y anuncia que trabajarán para seguir fiscalizando y buscando mejoras para todos y todas en un mejor 2025.