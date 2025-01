La concejal de Patrimonio en Mogán, Juana Teresa Vega, renuncia a su acta

Gaumet Florido Mogán Jueves, 9 de enero 2025, 17:41 Comenta Compartir

La concejal de Patrimonio, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Transparencia en el Ayuntamiento de Mogán, Juana Teresa Vega, ha formalizado por escrito su renuncia a su acta de edil, por lo que dejará paso al siguiente en la lista electoral con la que Juntos por Mogán optó y ganó las últimas elecciones.

Por los datos que ha recabado este periódico, Vega decide dejar esta primera línea de la actividad política municipal por motivos personales. En un primer momento había intentado reducir su dedicación al Ayuntamiento y, de hecho, en el último pleno de 2024, el 20 de diciembre pasado, la sesión dio el visto bueno a un expediente que contemplaba una nueva retribución para Vega, que pasaría a trabajar al 33% y que por ello percibiría un sueldo anual de 16.369 euros en 14 pagas.

Sin embargo, apenas 8 días después, el 28 de diciembre, según consta en el escrito de su renuncia, la edil prefirió salirse del todo y mantenerse alejada de esta responsabilidad política. En principio, esta decisión se materializará el próximo martes, 14 de enero, cuando el pleno extraordinario convocado al efecto tome conocimiento de su renuncia a su acta de concejal.

La alcaldesa, Onalia Bueno, explica que el siguiente en la lista es el trabajador municipal, vinculado al área de Cultura, Iván Ramos Cazorla, que concurrió en el puesto 18 de la candidatura. Bueno no puede concretar si finalmente Ramos aceptará entrar o no, porque está de vacaciones y no ha podido reunirse con él.

En cualquier caso, la regidora municipal avanza que aprovechará este minicambio de gobierno para formalizar una pequeña remodelación de áreas. Su idea pasa por delegar en Ramos concejalías que se ajusten un poco más a su perfil que las que hasta ahora estaban bajo la gestión de Juana Teresa Vega.