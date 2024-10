'Chacholand', un universo donde las ideas se hacen realidad

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de octubre 2024, 23:05 | Actualizado 23:15h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Lo que empezó como un entretenimiento se ha convertido en una forma de vida alrededor de una firma de moda que está dejando huella. 'Chacho Svnrs' se ha llevado el premio a la mejor colección emergente en la recientemente finalizada Gran Canaria Swim Week.

Al frente de esta firma se encuentra el grancanario Francisco Casillas. A sus 29 años de edad, este joven de El Tablero (San Bartolomé de Tirajana) destaca que este premio -no ha recibido ni un solo euro por ello- supone «un chute de energía». Su aventura comenzó con la pandemia. Francisco Casillas es publicista y llevaba años viviendo en Madrid y trabajando para una agencia. Se vino a la isla, a su casa de El Tablero, para disfrutar del Carnaval de Maspalomas. «En la maleta solo metí disfraces», comenta. Y llegó el confinamiento por el Covid. «Empecé a trabajar desde casa de mis padres y a las tres semanas me llamaron desde Madrid indicándome que la empresa prescindía de los servicios del departamento creativo. Así que me vi en casa de mis padres y sin trabajo», relata.

Ahí su cabeza empezó a dar vueltas. Francisco Casillas es una persona ingeniosa y muy creativa. Recuerda que siempre le ha gustado la estética de los souvenirs. «El mensaje que transmite un souvenir siempre me ha enganchado. Se lo compras a un ser querido, lo guardas con el tiempo, te recuerda a un lugar, etc. En ese momento se estaban cerrando comercios por la falta de turismo y ahí pensé que era el momento de hacer algo, y surgió 'Chacho Souvenirs'. Fue una locura empezar como autónomo y con proveedores que tenían sus negocios cerrados. Arranqué por diversión diseñando camisetas con mensajes y frases que hablasen de Canarias. Hice postales, ambientadores de coche, etc. Veía que Chacho funcionaba con venta online». Reformó un pequeño local de su abuela en El Tablero y allí abría su pop up de vez en cuando y veía cómo acudía gente de diversos municipios de la isla. A finales de 2021 se mudó a Las Palmas de Gran Canaria y se interesó por el proyecto de Moda Cálida. Su estreno fue en un Fashion and Friends, con las camisetas Chacho, pero a partir de ese instante comprobó como surgió un movimiento de mucha gente haciendo lo mismo, camisetas con mensajes con Canarias como hilo conductor.

Ampliar Imagen del desfile en ExpoMeloneras. Juan Carlos Alonso

En 2022, Francisco Casillas reflexionó y quiso poner un punto de inflexión a la marca. «Era el momento de vivir de algo, de madurar la marca y de ser persona y jefe. A finales de 2022 se produjeron distintos hitos importantes para la marca, como una colaboración con Arehucas, una fiesta con Quevedo o una pasarela en las Dunas, y empezamos a tomarnos esto más en serio. En enero de 2023 le presenté a Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, un PowerPoint de 'Microclima', una colección cambiante como el clima de la isla, y le encantó. Moda Cálida era mi objetivo. Tener el primer desfile en la edición 2023. Yo no sé coser, pero me busco la vida para llegar a la gente. A través de uno de los becarios llegamos a un acuerdo con una productora de Croacia para que elaborase la colección. En junio teníamos un evento en el Centro Comercial El Muelle. Las fechas pasaban y un primer boceto que nos llegó no tenía nada que ver con el original. Los nervios fueron creciendo y un día antes del pase de junio nos llegó solo una prenda de cada modelo, y finalmente nos estafaron porque la colección no llegó. En mis redes lo expliqué y desde ese instante pasé a ser el pobrecito. En octubre tenía mi primer desfile en Gran Canaria Swim Week y con la ayuda de mi suegra y dos amigas lo sacamos adelante. Fue un estrés total. Mantenía una deuda con clientes que habían hecho sus pedidos que nunca llegaron y volví a diseñar camisetas. Recibí una subvención de Moda Cálida para reformar la oficina y adquirí mi actual espacio en Rafael Cabrera y desde el pasado mes de junio cambié el nombre de 'Chacho Souvenirs' por 'Chacho Svnrs' para internacionalizar más la marca».

Y hace unos días brilló en su segunda participación en Gran Canaria Swim Week, ganando el premio a la mejor colección emergente con 'Chacholand'. Lo nuevo de 'Chacho Svnrs' capturó la alegría y nostalgia de un día en el parque temático, con colores y estampados vibrantes que evocan cada rincón del parque, desde los puestos de comida hasta la tienda de recuerdos. La colección ofrece siluetas cómodas y relajadas con un toque lúdico, transformando cada prenda en una pieza divertida y memorable que celebra la moda con la misma emoción que una aventura en 'Chacholand'.

«Este premio ha sido un chute de energía, pero necesito buscar un socio inversor para internacionalizar la marca. 'Chacho Svnrs' le da valor a lo nuestro, a nuestro léxico y a nuestros paisajes. Mi moda es streetwear aunque ahora me he metido en la moda de baño. Mi proyecto es divertido y mis ideas se pueden hacer realidad. Espero que esto pueda seguir adelante», afirma.