El camino de Andrés pasa por Agüimes El tinerfeño Andrés Hernández nació con una discapacidad motórica y cognitiva que no le ha impedido marcarse retos | Acompañado por su padre, lleva tres años recorriendo Canarias en bicicleta para sensibilizar a la población sobre la necesidad de construir una sociedad inclusiva

Andrés Hernández tiene 25 años, vive en Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife, y es gran aficionado al ciclismo, como su padre. Tras completar con mucho esfuerzo los 830 kilómetros del Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Compostela, y posteriormente realizar los 600 kilómetros del Camino Portugués, hace tres años puso en marcha un nuevo reto: aprovechar los veranos para recorrer toda Canarias en bicicleta, dando una vuelta a cada isla del archipiélago, incluida La Graciosa. La última que le faltaba era Gran Canaria, hasta hoy.

La historia no sería tan excepcional si no fuera porque Andrés nació con una severa discapacidad motórica y cognitiva que le impide afrontar la vida sin la ayuda de su familia. Es su padre, Ricardo Hernández Tosco, profesor de Secundaria, quien le acompaña en cada pedalada sobre un triciclo adaptado, mientras su madre, Nancy Martín González, les escolta en coche, encargándose además de toda la logística: ropa, comida, alojamiento, aseo y la necesaria medicación de Andrés. Su objetivo, además de disfrutar de cada ruta, es romper barreras, visibilizar sus circunstancias, reclamar una sociedad más sensible e inclusiva y promover el deporte como herramienta terapéutica para la salud física y mental de las personas con discapacidad.

El desafío en bici por las ocho islas tiene un nombre: el Camino de Andrés. También tiene un lema: 'si puedes soñarlo, puedes hacerlo'. Y una filosofía: mucho optimismo e ilusión para afrontar cualquier reto en la vida.

Recién llegados a Gran Canaria en barco, Andrés y su familia se lanzaron este martes a recorrer la isla en cinco etapas que les mantendrán entretenidos toda esta semana. La primera finalizó este martes en Agüimes, donde el grupo fue recibido con una sonora ovación a las puertas del Ayuntamiento.