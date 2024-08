Paco Ruiz (Acfipress) Telde Viernes, 9 de agosto 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El primer edil de Telde repasa en esta entrevista su primer año como alcalde del segundo municipio más poblado de Gran Canaria.

–¿Qué balance hace del primer año al frente del Ayuntamiento?

–Ha sido un buen año, por lo menos así lo percibe este gobierno y la ciudad. Nos ha servido para saber a lo que nos vamos enfrentando en cada periodo del año y para seguir con nuestros principios, que son estar en la calle. Eso ha dado como resultado el entusiasmo que existe hoy en la ciudadanía. A nadie se le puede negar que Telde vive un momento positivo en el que se habla bien de la ciudad, que se está proyectando fuera de este territorio ese buen nombre, que esa ilusión y ese entusiasmo se van contagiando más y que los ciudadanos ven que esto va en serio, que el cambio viene para quedarse y que estamos actuando en base a aquello que dijimos. Se ha pasado rapidísimo, pero hemos conseguido hitos importantes.

–¿Cuáles destacaría más?

–El primero, la bajada del IBI. Ya se empezaron a emitir los recibos y lo han dicho los propios ciudadanos. Cuando otros gobiernos lo hacen de cara a las elecciones en el último año, nosotros lo hicimos nada más llegar. Fue una de las primeras medidas, al igual que la eliminación del impuesto a los vehículos de más de 25 años. Cuando llegamos teníamos listas de espera de cuatro meses para un certificado, para un empadronamiento. Hoy cualquier ciudadano puede ir a su administración sin cita previa para cualquier trámite o para hablar con un trabajador municipal, su alcalde o los concejales. Somos accesibles. Los ciudadanos pueden encontrarnos en la calle, principalmente, pero también en el Ayuntamiento. También hemos hecho la mayor inversión en servicios sociales en estos presupuestos, 6 millones de euros, los más sociales de la historia de esta ciudad. Además, destacaría que vamos a tener nuestro propio centro de bienestar animal y el mayor plan de asfaltado. El principal problema que tiene Telde es el asfaltado y por eso en un año vamos a intervenir en 300 calles. El anterior Gobierno hizo 200 calles en ocho años. Nosotros, en el primer año, nos vamos a ir a 300. Vamos a invertir en lo que hace falta.

–¿Les ha servido haber visto antes los problemas de la ciudad desde la oposición?

–Conocíamos la realidad del Consistorio y la ciudad cuando estábamos en la oposición y ahora se trata de poner en práctica nuestras soluciones. Ya no tenemos excusa. Hay que continuar adelante con ese Telde que siempre predicamos, sin mirar al pasado, sin poner retrovisores, gobernar para toda la ciudad y sobre todo demostrar que esto va en serio y que las expectativas que tenían los ciudadanos que votaron ese cambio se harán realidad.

–¿Cómo se gestiona un Gobierno cuatripartito?

-Haciendo que todo el Gobierno comparta esa responsabilidad y, sobre todo, con unidad. Somos cuatro partidos políticos, Ciuca, Partido Popular, Más por Telde y Coalición Canaria, y la unidad se manifiesta en la calle y es resultado del trabajo. Somos un equipo. Ya vendrán las elecciones y el momento de que cada uno venda lo que ha hecho, sus siglas y su partido, pero a día de hoy seguimos funcionando como un solo equipo, y espero que sea así durante los cuatro años.

–¿Pudo ser la ruptura con Héctor Suárez el momento más difícil?

–No fue difícil. Lo más difícil es cuando alguien toca en la puerta del Ayuntamiento porque tiene una necesidad y no se le puede responder porque la Administración no tiene las herramientas o porque el proceso administrativo no es fácil. Por ejemplo un desahucio, alguien que no tiene vivienda, una petición de ayuda social... Eso es lo más difícil. Cesar a Héctor Suárez y luego a otra concejal de CC fue una decisión acertada y, hasta el momento, la más aplaudida por la ciudadanía. Nadie me cuestionó y, evidentemente, otros no lo hubiesen hecho. Preferían callar y aguantar. He cesado a dos concejales a sabiendas de que te puedes quedar en minoría, de que te puedan hacer una moción de censura, y mi respuesta fue clara. Los ciudadanos nos han votado para tomar decisiones, acertadas o equivocadas. No podemos estar de brazos cruzados ni siendo cómplices de cualquier irregularidad. Yo no le puedo explicar a un ciudadano que no le puedo buscar un puesto de trabajo mientras otro concejal está dedicándose a enchufar a los suyos porque es un mal ejemplo y eso no votó la ciudadanía.

–¿Pondría la mano en el fuego para asegurar que este pacto llegará hasta el final del mandato?

–Yo pongo la mano en el fuego por mí, por las cuestiones que llevo yo en primera persona. No pongo la mano en el fuego absolutamente por nadie. ¿Por qué? Porque creo que cada uno se conoce y que hay que diferenciar dos esferas: la personal y la política. Se tienen que unir las dos para que funcione. Hay que ser buena persona y buen político, o por lo menos intentarlo. Esa es la combinación perfecta. Yo respondo por mí y solamente hablo de equipo y de buen gobierno. Creo que lo es el que está y que durará estos cuatro años.

Juan Antonio Peña es alcalde de Telde desde el 17 de junio de 2023. Acfipress

–¿Cuál es su principal preocupación en la actualidad?

–No tener respuesta para la vivienda. Raro es el día que no reciba a alguien con un problema de vivienda, a sabiendas que la competencia la tiene el Gobierno de Canarias, que son los que construyen y los que adjudican. El Ayuntamiento ya le ha ofrecido terrenos para construcciones en esta ciudad. Canarias tiene un problema importante de viviendas y no se le ha dado respuesta desde hace muchísimos años. No le estoy echando culpa a los que están ahora ni a los que estuvieron los últimos cuatro años. De manera histórica se ha dejado de construir o de adjudicar correctamente. Es un tema en el que todas las instituciones tenemos que remar para solucionarlo. También me preocupan los servicios básicos, y dentro de ellos el peor que está en esta ciudad es el asfaltado. Hay otros servicios que han mejorado y lo perciben los ciudadanos, como la limpieza o los parques y jardines, pero tenemos que seguir mejorando.

–¿Hay falta de seguridad ciudadana en el municipio?

–Es verdad que hacen faltas efectivos y así nos lo ha trasladado el sindicato de la Policía Nacional, pero estamos en una ciudad segura. Los índices así lo dicen. Esto no significa que una cosa contradiga la otra. Las dos cosas son compatibles. Estamos en una ciudad segura donde hemos sufrido hechos puntuales que hay que tener en cuenta. Hay que prevenir y sobre todo trabajar. Nos hemos reunido con el Gobierno de Canarias porque nos preocupan algunos centros de menores. Sea cual sea su origen cuando las cosas no funcionan hay que trabajarlas y mejorarlas, principalmente por los que están dentro de los centros. Lo hemos hecho y se están viendo los frutos. Por otro lado tenemos que mejorar las condiciones de la Policía Local y sacar nuevas convocatorias. Ahora dentro de un mes ya tendremos a 33 nuevos agentes ya que vienen de la Academia y por lo tanto van a estar en prácticas en la ciudad y tenemos que sacar nuevas convocatorias.

–¿Qué ha pasado con las fiestas de Melenara y Lomo Magullo?

–En Melenara, igual que ha pasado en otros barrios, el problema es que se han creado diferentes colectivos. Les hemos insistido en que se tienen que poner de acuerdo y en que si no se quieren, pues que deleguen. Estos actos los hace uno, este acto lo hace el otro. Si no, no vamos a ningún lugar. La división no ayuda absolutamente a nadie. En Lomo Magullo el problema es que la Traída del Agua es una marca registrada. Nadie puede hacer uso de ella más allá que quien la registró, que es el Patronato de Fiestas. Por mucho que este alcalde tenga voluntad no vamos a poder desarrollarla con esas características y con ese nombre porque es una patente registrada.