El Ayuntamiento de Santa Brígida se cansa «de las presiones» de la Policía Local

La seguridad en el municipio de Santa Brígida está en riesgo. Esa advertencia realizada hace unos días por los representantes sindicales del Ayuntamiento, en la que se indicaba que la Policía Local arrastra años de carencias y de mala gestión que les ha llevado a plantarse ante el gobierno local y a negarse a hacer las horas extras con las que hasta ahora han disimulado que son pocos efectivos, con materiales en desuso y coches muy remendados, ha tenido respuesta por parte del Gobierno local en la figura de Carlos Carrión (PSOE), teniente de alcalde y concejal responsable de Recursos Humanos.

En una entrevista concedida a Radio Tinamar, el concejal fue tajante de principio a fin. En primer lugar, reconoció que «hay dos documentos claves que hemos asumido en esta legislatura. Una es la RPT -Relación de Puestos de Trabajo-, que el Ayuntamiento nunca ha tenido y que ya está negociada y completa, solo a falta de los informes; y otro es el convenio colectivo. Este convenio, en el caso de los laborales data del año 2005, y de los funcionarios del 2007. Llevamos más de 19 años sin convenio colectivo renovado en este Ayuntamiento y llevamos negociando en estos últimos cinco meses. Hemos tenido reuniones informales, aún no hemos tenido ninguna mesa general de negociación concreta, pero a mí me parece de mala fe a la hora de negociar estas medidas de presión que han impuesto».

Carrión añadió que «si algo tenemos claro todas las fuerzas políticas, y hablo de las del grupo de Gobierno y las de la oposición, es que esta corporación no va a seguir cediendo más a determinadas presiones de la Policía Local, porque creemos que son excesivas y les sitúan como trabajadores casi privilegiados y que generan una falta de sostenibilidad en el servicio público que se presta a los ciudadanos.

Estamos hablando del establecimiento del 7-7, en el que trabajan siete días y libran los siete días siguientes; horas extras que se pagan por jornada en torno a los 450 y 600 euros por ocho horas de trabajo; tienen un sueldo base en torno a los 40.000 euros que es un 28% superior a la media de los trabajadores en España; las horas de las 192 jornadas laborales que tienen al año suponen que realizan 120 horas menos que cualquier otro funcionario del Ayuntamiento por las condiciones que se han venido pactando; los trabajadores que hacen el turno nocturno durante una noche tienen como compensación una noche extra de descanso. Con todo esto creo que hay que ponerle el cascabel al gato y asegurar la sostenibilidad del servicio público en Santa Brígida y eso pasa por establecer unas condiciones justas».

«Ellos hablan del ratio de la Policía, que son insuficientes. Ahora mismo tenemos, con la última incorporación de cuatro policías, en torno a 27 policías en activo y tenemos una plantilla de 30, que con estas cuatro incorporaciones quedaría cubierta, y somos el único municipio de Gran Canaria que cumple con el ratio de habitante-policía. Lo sorprendente es que con el establecimiento que tenemos de los horarios, en una plantilla de 27 policías, si mal no recuerdo, y unos servicios mínimos de 9 policías al día, es decir, que yo necesito 9 policías una semana y 9 policías la siguiente, no haya policías para cubrir una nocturnidad. Hablamos de compensaciones por horas extras de 2,5 días por día realizado, lo que hace que el servicio en Santa Brígida no sea sostenible y eso es algo que la administración deberá corregir. El objetivo claro de esta administración a partir de ahora es acabar con las horas extras y que los servicios mínimos cubran las necesidades del municipio y por tanto los policías estén obligados a cubrir ese servicio mínimo».

«Si yo solo me puedo gastar el 10% de mi masa salarial en horas extras y me estoy gastando en torno al 17-18% tendré que cambiar porque estoy incumpliendo la ley. No es una cuestión mía sola. Hay que acabar con las presiones que constantemente realiza la Policía Local porque ponen en peligro la seguridad del municipio», sentenció.