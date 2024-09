Animundo regresa este fin de semana a Infecar con 35 expositores

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de septiembre 2024, 13:26 | Actualizado 13:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Los amantes de los animales de compañía tienen una cita ineludible en Infecar este próximo fin de semana, los días 28 y 29 de septiembre, con la séptima edición de Animundo, que volverá a ofrecer un espacio especialmente concebido para la concienciación sobre la tenencia responsable de animales.

La feria cuenta con un extenso programa familiar de actividades y con una importante presencia de empresas y entidades dedicadas a facilitar los productos, servicios y consejos orientados al cuidado de la salud y el bienestar de estos grandes compañeros de vida para muchos ciudadanos.

Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria definió Animundo como «un espacio de formación para todos los públicos», que tiene como objetivo «promover la salud el cuidado y la tenencia responsable y respetuosa de los animales de compañía», incluyendo aquí la necesidad de sensibilizar a la sociedad contra el abandono de animales de compañía.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García, resaltó la necesidad de promover la tenencia responsable« y enfatizó que el Albergue Insular »es el último eslabón contra el abandono de animales de compañía«. Se trata, dijo, de »una lacra que se sigue padeciendo, aunque hay que subrayar la progresiva sensibilización que se ha estado dando en la sociedad, y en eso también han contribuido muchas asociaciones y una actuación coordinada con las instituciones«.

En esta edición de Animundo se van a llevar ocho perros a su pasarela de adopciones y se mostrarán también, a través de pantallas, algunos de los gatos que se cuidan allí. Si bien, la principal novedad en este punto del programa será que este año no se van a realizar adopciones in situ. «Queremos evitar adopciones impulsivas, que no se hagan de manera meditada y sensata. Aquellas personas que estén interesadas en estas adopciones se les dará cita en el albergue y allí podrán formalizarla, con el asesoramiento de los técnicos y estableciendo un vínculo con estos animales», recalcó.

La feria pretende exponer un amplio catálogo de oferta existente en la actualidad para animales de compañía. Con esa finalidad estarán presentes en Infecar hasta 35 expositores. Se incluyen tiendas y marcas de alimentación, aseguradoras, clínicas veterinarias y firmas dedicadas a la terapia y educación de animales de compañía, cuidados y servicios a domicilio o incluso el tratamiento de agua, junto a asociaciones y protectoras y entidades públicas como los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana o Telde, y el Albergue Insular de Animales de Gran Canaria.

La presencia de nombres como los de Carlos Rodríguez (presentador y director del conocido programa 'Como el perro y el gato' de Onda Cero), Adrián Conde (etólogo clínico y creador de contenido con más de 140.000 seguidores en las redes sociales), la actriz y presentadora canaria Eloísa González o Carmen Barreiro (veterinaria y experta en nutrición animal) constituyen algunos de los alicientes de un programa que recupera los parques y las piscinas caninas para el disfrute de los perros que visiten el recinto durante la feria.

Pasarelas, exhibiciones y talleres

La pasada edición de Animundo, celebrada en 2023, registró la asistencia de más de 3.000 personas y 500 perros, en una prueba más del impacto de los animales de compañía en la sociedad isleña. En esta ocasión, se volverá a repetir la celebración de la ya clásica pasarela de perros en adopción, con seis pases diferentes incluidos en el programa.

Una exhibición a cargo de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias tendrá una destacada presencia en el programa de Animundo. Será el sábado, 28 de septiembre, a las 13.30 horas. También, el Agility, deporte en el que el animal y su guía entablan un singular vínculo al tiempo en el que completan las pistas de obstáculos diseñadas con vallas, túneles, pasarelas o balancines. Esta demostración, a cargo de Manuel Álvarez, monitor de Agility en el Club Deportivo Lomo Salas, está prevista, el mismo día, a las 18.15 horas. Aunque no será la última exhibición del día, que, a las 19.00 horas, correrá a cargo del Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Las Palmas.

El domingo 29 de septiembre, a las 12.45 horas, se celebrará una nueva exhibición en los exteriores del recinto ferial, a cargo de las unidades de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria GOIA-UE y la Unidad de Convivencia y Mediación (UMEC). Además, a las 16.45 horas, se desarrollará un 'Taller de educación canina libre de castigos', dirigido por Laura Valle, instructora canina en intervenciones asistidas de ATAP Canarias y Terapican.

Entradas, acceso con perro y jornada profesional

Las entradas a la feria ya se pueden adquirir en la web oficial del evento, animundo.es. El precio de la entrada general es de 1,50 euros, mientras que para menores de 12 años, personas discapacitadas, desempleadas y pensionistas el acceso es gratuito, si bien es preciso retirar previamente la localidad.

Las personas que deseen acceder al recinto con sus perros pueden consultar las normas de acceso en la misma página web. Antes de entrar a la feria, en todo caso, deberán acreditarse con su DNI como propietarios del animal y mostrar su cartilla sanitaria en orden.

Animundo 2024 repetirá la experiencia de la edición anterior, y por segunda vez celebrará una jornada profesional previa a la feria, programada para la tarde del viernes 27 de septiembre, de 16.00 a 20.00 horas, de carácter profesional. Esto es, un foro dirigido a un público especializado para compartir experiencias en torno a la actualidad del sector.

La participación en la jornada se puede solicitar mediante inscripción gratuita a través de la web animundo.es.