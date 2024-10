«Tras luchar seis años contra un tumor, ¿debo esperar a que mate una infección?»

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 28 de octubre 2024, 14:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Magda, paciente oncológica, ya se cansó de contar los días que lleva con la herida abierta en el pecho izquierdo, esperando por una cita en el Hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. «Perdí la cuenta, casi dos meses ya. ¿Hasta cuándo debo esperar, hasta que me mate una infección?».

Magda Ivascu ha entrado en quirófano en varias ocasiones, «seis para exacta», por un tumor de tórax en el Hospital Insular de Gran Canaria. Ahora mismo, aparte de la herida abierta en el pecho, tiene una prótesis 3D de tres costillas y tórax y prótesis mamaria bilaterales.

Además, está en tratamiento por dolor crónico, a través de la Unidad del Dolor, con morfina en parches de 70 miligramos y por vía oral de 10 miligramos cada cuatro horas, detalla esta enfermera de profesión. «En total, tomo 30 pastillas al día. Aparte de que me hacen infiltraciones con toxina botulínica cada cuatro o seis meses para sobrellevar el dolor. El dolor me incapacita y vivo con él las 24 horas del día».

A estas secuelas del tumor de tórax detectado hace seis años, se une que resiste desde el 2 de septiembre la herida abierta en el pecho, «posiblemente por un seroma tardío y nadie me hace caso».

Cuando acude por urgencias al Hospital General de Fuerteventura, los facultativos le dicen «que no es de su competencia mientras no haya una infección o en su efecto necrosis. Lo mismo me pasa cuando acudo al cirujano general que me comunica que tampoco es de su competencia y que me deben atender en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria».

En el caso del Hospital Insular de Gran Canaria, desde Cirugía Plástica y Reparatoria consideran que «todo está perfecto, incluso cuando les cuento que noto síntomas preocupantes como hinchazón, movimiento de líquido, rotura del pectoral visible a simple vista desde hace ya cuatro años». Cuando Magda pide una segunda opinión, se la dieron con el mismo equipo médico «que sigue afirmando que todo está bien» y que incluso le dio el alta médica.

Esta paciente oncológica solicitó entonces otra segunda opinión, esta vez en el Hospital Doctor Negrín. «Por esa, aún sigo a la espera de una contestación». Ya ha puesto varias reclamaciones para agilizar su traslado al Negrín desde el 4 de septiembre, a los dos días de abrirse la herida en el pecho, «sin tampoco recibir contestación».

«Me dicen que debo esperar que me llamen del Negrín para que me den una cita o en su efecto esperar que haya una infección ósea. ¿Llevo luchando tantos años con esta maldita enfermedad y debo esperar que me mate una infección?».

Los días avanzan y se acercan a los dos meses. «Y seguimos en las mismas: sin cita, sin verme un cirujano para valorarme». Encima, tiene que aguantar los comentarios del tipo «tan mal no tienes que estar cuando tienes ganas de arreglarte y maquillarte. ¿Qué tendrá que ver eso con mi enfermedad y con todo el historial clínico que tengo detrás? ¿Qué tendrá que ver cómo se me ve por fuera con cómo estoy por dentro?«.