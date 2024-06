«Lo mejor que ha hecho Sanidad es vacunarnos a todos para prevenir más casos de meningitis»

Catalina García Gran Tarajal Viernes, 7 de junio 2024, 14:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Primero, las buenas noticias sobre el CEIP García Blairzy, en Gran Tarajal: los dos niños afectados por la meningitis, de cinco y once años, «han salido adelante»; y la campaña de vacunación preventiva a los 700 alumnas y alumnos, docentes, conserje y personal laboral empieza este fin de semana. Estas nuevas las da Sari Viera Ortega, directora del colegio, que da fe de que «lo mejor que ha hecho Sanidad es vacunarnos a todos para evitar más casos».

Un día después de que se difundiera la carta informativa remitida a todas las familias por el área de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud aconsejando a la comunidad educativa que se vacunaran tras detectar dos caso en abril y mayo, la directora del centro realiza un llamamiento a la tranquilidad «totalmente». Sari Viera refiere que los dos casos han sido en tiempos distintos, «han salido adelante» tras pasar por el Hospital General y han vuelto a volver a clase con normalidad.

Ante la detección de ambos casos en el mismo colegio del municipio de Tuineje, el Servicio Canario de Salud ha puesto en marcha la citada campaña preventiva de vacunación, para las niñas y los niños durante el sábado y el domingo en el área de Pediatría del centro de salud de Gran Tarajal, con distintos horarios según los niveles educativos, para los adultos, en cualquier momento y sin cita previa. «Sanidad no quiere un tercer caso y se lo agradecemos desde el centro porque no sabemos si puede surgir mañana o pasado».

La campaña preventiva incluye reuniones informativas en horario de tarde en el propio CEIP con las familias durante el jueves y el viernes. El Servicio Canario de Salud dispuso de una pediatra y varios enfermeros para contestar a las dudas de las madres y los padres.

Dos casos de una misma cepa

Las familias, confirma Sari Viera, tienen muchas dudas y «también miedo». Una de las preguntas más repetidas de la primera reunión de este jueves fue «si mandaban a los hijos al colegio y claro que sí porque hay que coger la situación con normalidad y ver la vacunación preventiva como una defensa, una fuerza, que nos da Sanidad a los escolares y al personal del centro frente al virus».

Los dos casos de meningitis se detectaron en distintos meses, abril y mayo, y en niveles educativos distintos, o sea de distintas edades, además de familias distintas. Pero Sanidad -y aquí viene la noticia preocupante- detectó que son de la misma cepa de meningitis, por lo que puede haber portadores en el centro y, en aras de evitar su propagación, ha puesto en marcha la campaña de vacunación preventiva, que es lo mejor que ha hecho: poner una defensa para los que estamos dentro del colegio y a ver si no sale ningún caso más», confía la directora del García Blairzy.

El riesgo del tercer caso, alto

La principal hipótesis del Servicio Canario de Salud para este colegio es que actualmente hay una cadena de personas con el meningococo en la faringe «pero que no han padecido la enfermedad, que han generado la aparición de estos dos casos». La forma de contagio es por vía respiratoria, directamente de persona a persona a través de un contacto muy cercano, y no a través de los vasos, ni lápices, mesas, superficies, etc, como puede leerse en la circular informativa que Sanidad envió a las familias.

En un colegio, una institución u otra organización o grupo, después del segundo caso «el riesgo de aparición de un tercer caso es bastante alto». Ante este riesgo, añade que uno de cada diez casos de esta enfermedad en promedio fallecen.

Es por ello que Sanidad recomienda la vacunación con Vacuna frente a Meningococo B, a todo el alumnado, profesorado, personal laboral, conserje y personal de limpieza del centro. «El beneficio de esta vacuna es individual, aquellos que se vacunen se protegerán, no existe un beneficio colectivo o efecto rebaño como sucede con otras vacunas».

La vacuna es «segura y es nuestra mejor herramienta» para prevenir nuevos casos de meningitis, confirma Sanidad y lo corrobora la dirección del centro.