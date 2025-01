Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 18 de enero 2025, 23:02 | Actualizado 23:38h. Comenta Compartir

Paola y Fatou, dos de las nueve alumnas-trabajadoras del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) El andamio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, coinciden en que encalar es la tarea favorita del mundo de construcción. En un proyecto de empleo que cabe pensar sólo para hombres, el 60% del alumnado es mujer que sienta bloques, pinta, techa pérgolas o encalan, aunque estos días les ha tocado labores de pintura. Como resume Sergio Bollo López, director de El andamio, «mira que es difícil encontrar un PFAE de albañilería con tantas mujeres y lo bien que lo están haciendo».

El andamio es uno de los cinco PFAE que la Concejalía de Desarrollo Local del Consistorio de Puerto del Rosario impulsa y que el Servicio Canario de Empleo subvenciona con 1.702.057 euros, detalla Erica González , la edil de área. Durante once meses que expiran en febrero, las alumnas y los alumnos de los PFAE Tenique se forman en cantería; Puerto Saludable, en dinamización deportiva; Parrandeando, en animación infantil y juvenil; El turmero, en jardinería; y El andamio, en construcción.

Ampliar Paola Martín realiza tareas de pintura en la zona de juegos del centro cultural de La Charca, en Puerto del Rosario. Javier Melián / Acfi Press

Para Paola Martín Muñoz, 20 años, el PFAE Andamio es su primer empleo. Ella juega con cierta ventaja porque su padre es albañil. «Se ve que tenemos las mismas raíces porque nos gusta a los dos la construcción. Después del PFAE, creo que me puedo dedicar a esto si me sale algún trabajo. Desde luego se me dan algunas cosas mejores que otras, pero todo es práctica».

En cambio es el tercer empleo de Fatou Buntou Diop quien, desde que llegó de Senegal en 2009 a Fuerteventura, trabajó en una lavandería y de camarera de piso en un hotel. De 50 años de edad, lo tiene claro: «es mejor la albañilería que trabajar de camarera de pisos y sí, me gusta todo que he aprendido aquí porque hay que hacer de todo, pero prefiero poner bloques y encalar».

Ampliar Fatou, con sus compañeras del PFAE El andamio. Javier Melián / Acfi Press

Andamio tiene alumnas y alumnos de todas las edades, desde 20 hasta 62 años, y son en su mayoría desempleados de larga duración, aunque la excepción es Paola. La lista de trabajos es larga y la desgrana Sergio con el coordinador del PFAE Jonay Alonso Rodríguez. La primera tarea consintió en aumentar el aforo del terrero de lucha de Tetir en 360 personas con la construcción de una nueva grada y lo dotaron de un baño para personas con discapacidad, más un cuarto de grabación y retransmisión para las cámaras de televisión.

De Tetir pasaron al barrio capitalino de Fabelo donde techaron una pérgola en el centro cultural y en el parque de Fabelo alto, cercano a la ferretería Saavedra, pintaron unos dibujos. En Tesjuate, acondicionaron el piso del nuevo merendero que mira al barranco de Río Cabras y, en el parque Rafael Páez de la capital, mejoraron la base de la jardinería.

También pasaron por los hornos de cal de El Charco para dejar todo el conjunto a punto para su apertura, «tratamos la piedra, pulimos pisos, dejamos pintada la oficina de turismo». Ahora un grupo acondiciona una oficina en el terrero de lucha de Puerto del Rosario, echando el atezado y encalando, mientras que otro lleva a cabo tareas de pintura en el centro cultural de La Charca.

En Casillas del Ángel, en el centro cultural, realizarán la misma tarea que en La Charca y después irán a reparar los pisos de la oficina de Desarrollo Local.