Manuel Domínguez anuncia un plan estratégico para el comercio de Puerto del Rosario

El Gobierno de Canarias elabora un diagnóstico y un plan estratégico de ordenación del comercio en Puerto del Rosario que plantea medidas como la mejora de los espacios verdes, las soluciones a la falta de aparcamientos y la conexión entre el centro capitalino y el muelle. El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, lo anunció este miércoles en su visita institucional al Ayuntamiento.

El vicepresidente, que recorrió la zona comercial abierta de Puerto del Rosario junto al alcalde David de Vera y la presidenta de la Asociación de Empresarios de la capital majorera, Daniela Plotegher, enumeró otras propuestas recogidas en ese plan de ordenación del comercio: los proyectos de mejora de las zonas comerciales abiertas y del alumbrado público, la unificación de la imagen de los locales comerciales y la mejora del mercado municipal de abasto. En resumen, el Gobierno de Canarias realiza un planteamiento general al Ayuntamiento, que será el que tenga la última palabra a la hora de decidir las actuaciones concretas «y seremos nosotros los que estaremos ofreciendo ayuda y financiación tendentes a que la ciudad siga progresando desde el punto de vista comercial».

Este plan de ordenación del comercio de Puerto del Rosario consta de partidas económicas cuantificadas y otras que no. Manuel Domínguez apuntó a acciones a más corto plazo que están presupuestadas, como los 40.000 euros del diagnóstico de las zonas comerciales, y a las iniciativas a largo plazo como es la citada conexión entre el puerto y la ciudad «que es un proyecto de mayor envergadura donde hablamos de infraestructuras, arquitectura, y que por lo tanto no tiene una inversión específica».

El consejero regional de Comercio resumión que este plan estratégico es «ambicioso» y que busca ayudar al comercial local.

Las obras de los centros de salud de El Matorral y El Castillo

En calidad de responsable canario de Economía, Domínguez confirmó que Fuerteventura está «dentro de las prioridades del Gobierno autónomo» en lo tocante al presupuesto para 2025. Con respecto a las infraestructuras sanitarias, en concreto a que los obras de los futuros centros de salud de El Matorral y El Castillo no están incluidos en las cuentas autonómicas del próximo año, apuntó a las «incertidumbres» derivadas de que el Gobierno de España no haya especificado nada ha provocado que se priorizaran las obras más avanzadas, es decir que hayan solventado todos los obstáculos administrativos de cesión de terrenos y licencias, «lo que no quita que haya modificaciones presupuestarias que permitan llevar a cabo estas obras».