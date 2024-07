Lorenzo Brito, primer majorero en presidir la Federación de Cofradías de Canarias

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 8 de julio 2024, 14:24 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Con la unificación del sector pesquero como bandera, Lorenzo Brito Castro se convierte en el primer majorero elegido presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias. Patrón mayor de la cofradía de Gran Tarajal desde hace dos años, comienza su singladura con otro majorero como vicepresidente primero, Juan Francisco Pérez, responsable de la cofradía de Corralejo, y con la certeza de que «da igual quién presida, las decisiones las tomaremos entre todas las cofradías de Canarias».

A Brito Castro (Mesque, Pájara, 1977) la elección le llega con 47 años, de los cuales 33 suma dedicado a la pesca artesanal «y responsable, como todo el sector de Fuerteventura que apostó desde hace más de 20 años por la conservación de los recursos pesqueros al votar por amplia mayoría una moratoria en el uso de las nasas». Marinero profesional desde los 14 años y barco propio desde 2012, le cuesta señalar un objetivo principal del mandato que ahora arranca: «son tantos que cuesta decidirme, aunque, si me pides uno sería sin duda el intento de unificar el sector pesquero canario, trabajando la Federación Regional con las otras dos provinciales que existen».

Y es que «sólo juntos» se podrán trasladar propuestas «claras y contundentes» a los gobiernos de Canarias, del Estado y de la UE, sobre todo en cuanto a la reclamación del aumento de la cuota de pesca de túnidos, «tenemos que buscar juntos más cuota para Canarias y poder pescar todos juntos como antes. Lo principal es ponernos de acuerdo todos».

Lorenzo Brito desgrana más objetivos de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias bajo su égida: la motorización de la flota que exige Europa y la batalla por el relevo generacional «que ahora mismo se encuentra pendiente por, entre otras razones, la carencia de beneficios económicos esperados».

El nuevo presidente regional de las cofradías también apunta a la demanda de estudios medioambientales «serios y que pongan el valor nuestra fauna marina». Además, y como hizo de manera pionera como patrón mayor de Gran Tarajal, no se olvida de defender al sector frente a la energía eólica marina: «asistimos a las reuniones y exponemos nuestros puntos de vista, pero desconocemos si realmente se nos está teniendo en cuenta a la hora de determinar la ubicación. No pueden olvidar que el mar es de todos y tenemos que intentar hacerle el menor daño posible. Estamos en contra de que nos perturben el sistema marino. La energía eólica marina no puede ser a costa de ni siquiera un solo pescador de Canarias».