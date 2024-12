Cala Sánchez Hortelano Puerto del Rosario Lunes, 2 de diciembre 2024, 15:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Érase una vez una gran mujer con mucho fundamento y experiencia de vida, generosa, alegre, interesantísima, con una personalidad repleta de recovecos, cómplice siempre y a la vez guía, muy valiente pero discretamente, que cuidaba mucho de los detalles y de las cosas del pasado, meticulosa y comprometida con las del presente y con una curiosidad científica por el futuro, con una mirada y una sonrisa que cuando se alineaban eran pura poesía para el alma de quien las recibía. La luz se ha apagado de repente pero seguirá iluminando. Me siento afortunada de sentir su luz dentro de mí, como los latidos del corazón.

Estoy casi segura de que Lola Sánchez Velázquez fue la primera mujer arqueóloga que dirigió una excavación en Fuerteventura, una majorera que supo desafiar a su destino y superar las barreras sociales y geográficas de las mujeres de aquella generación. En su infancia y juventud, desde su lugar en el mundo -Titagaya en Antigua- soñaba con una historia en la que ella era la gran protagonista, y cuando le tocó decidir apostó por sí misma.

Contra vientos y mareas, respondiendo a la llamada de su vocación estudió en la Universidad y se convirtió en arqueóloga. Inició su carrera profesional en la entonces Subdirección General de Arqueología del Ministerio de Cultura. Pronto pasó a formar parte de la plantilla del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA) siendo la responsable de recopilar y custodiar la documentación de los bienes culturales y arqueológicos identificados en España.

A lo largo de su vida participó en numerosos congresos nacionales e internacionales de arqueología, y como miembro activa de la Asociación de Amigos de la Arqueología pudo conocer algunos de los más significativos yacimientos arqueológicos de España, Europa, Egipto, Oriente Medio y otras muchas culturas, guiada siempre por los especialistas que trabajaban en cada yacimiento.

En su Isla Fuerteventura llevó a cabo excavaciones en el yacimiento de la Cueva de Villaverde, en La Oliva, impulsando y participando en distintas campañas junto a un equipo multidisciplinar de la Universidad Complutense que fue pionero a comienzos de los años ochenta y que recuperó, estudió e interpretó materiales así como microfauna y sedimentos, analizando las muestras por Carbono 14, que era entonces una innovación científica y que aportó importantes certezas científicas sobre nuestro pasado.

Has tenido una vida plena, has dado mucho amor y también lo has recibido. Nos das fuerzas a muchas a las que nos sirves de inspiración. Titagaya, no será lo mismo sin tu presencia pero cuidaremos para que siempre estés hasta en los pequeños detalles. Descansa en paz.

Adiós Tía Lola. Te quiere, Cala