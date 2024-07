Lola García: «Pues claro que digo no a todo lo que sea destrozar Fuerteventura»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 20 de julio 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde el Cabildo majorero se aboga por combinar la eficiencia energética con el cuidado «de nuestro mayor tesoro: nuestra isla».

–El pasado mes cumplía un año como presidenta del Cabildo de Fuerteventura ¿Qué balance hace de estos doce primeros meses de gestión?

– Han sido doce meses en los que hemos trabajado con el propósito claro de dar estabilidad al gobierno insular y mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Fuerteventura. Este ha sido nuestro empeño y bajo esa premisa marcamos nuestra hoja de ruta. Podemos decir que, desde junio de 2023, el Cabildo ha invertido más de 172 millones de euros en los ejes básicos de gobierno, poniendo énfasis en mejorar la atención a las personas y ejecutar las obras hidráulicas que necesita Fuerteventura. En cuanto a la ejecución presupuestaria de 2024, ahora mismo supera el 30%, lo que duplica el nivel de ejecución que había en estas mismas fechas el año pasado, que se mantenía en torno al 15%.

– ¿En qué estado se encuentran las actuaciones para mejorar el abastecimiento de agua?

– Actualmente se ejecutan más de 60 millones de euros en acciones de gestión y obras para mejorar en producción, almacenamiento y distribución. Se encuentran en marcha y a buen ritmo una treintena de obras importantes como el depósito de Guerime o la ampliación de las desaladoras que incrementan su capacidad de producción en más de 10.000 metros cúbicos diarios. Además, ya están en funcionamiento infraestructuras fundamentales como la nueva canalización de Puerto del Rosario hacia los depósitos de La Herradura o un nuevo bastidor de producción en la planta de Puerto del Rosario que supone 7.500 metros cúbicos diarios más. Al mismo tiempo, avanzamos actuaciones marcadas como prioritarias por los técnicos, como el proyecto para el agua de regadío que asciende a 13 millones de euros que ya ha sido iniciado y planificamos otras infraestructuras fundamentales como la planta desaladora del sur. .

– El Cabildo de Fuerteventura ha puesto gran énfasis en la defensa del territorio en este primer año de gestión.

– Las instituciones o los gobernantes debemos tener la obligación de preservar la isla, para mejorar la calidad de vida de los aquí vivimos. Por eso, desde el Cabildo no entendemos ni compartimos que en Fuerteventura se puedan dar actividades tan agresivas, para las personas y para la isla, como las perforaciones de tierras raras, contra las que alzamos la voz. También iniciamos, de la mano de ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, un plan de acción para detener la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico que atentan contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad que ha supuesto la interposición de más de 300 denuncias de distinta índole. En lo referente al desafío energético, creemos que debemos con criterios objetivos que nos señalen dónde van ubicadas esas infraestructuras energéticas en la isla, y no picoteando todo el territorio con el destrozo visual y físico que puede acarrear. Además, se ha pedido que se priorice en cubiertas de edificios y viviendas, con lo que creemos que cubriríamos la mayor parte de la producción necesaria. Por este motivo, nada más entrar hemos encargado un Plan Territorial Energético, que va a determinar dónde si ubicar estas infraestructuras energéticas y dónde no. También le hemos pedido a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario, en reiteradas ocasiones, los datos reales de producción y demanda de la isla, para que la planificación sea lo más real y ajustada posible, evitando consumir y destrozar territorio de manera innecesaria. En esa línea rechazamos el decreto ley para la modificación de la Ley de Cambio Climático puesto que, aunque estamos de acuerdo en su objetivo y a favor de las renovables, creemos que debe tramitarse como proyecto de Ley para propiciar el debate con las administraciones locales para que ese documento se enriquezca con todas las aportaciones.

Ampliar García destaca las inversiones hidráulicas del último año para garantizar el abstecimiento de agua. C7

–Algunas voces la describen como la presidenta del no. ¿Qué replica usted?

– Pues diría que si es para manchar la isla que me vio nacer y que tantas oportunidades ofrece a tanta gente, si es para destrozar los paisajes, su flora y fauna, si es para crear actividades que perjudican seriamente la salud de los que aquí vimos o de nuestras industrias claves, pues que para todo eso sí, soy la presidenta del no. Hemos dicho no a las prospecciones de tierras raras para defender la isla de uno de los mayores atentados ambientales, hemos dicho no a saltarse el planeamiento para instalar torretas en cualquier sitio rompiendo nuestro paisaje y perjudicando a la biodiversidad y estamos diciendo no a todo lo que signifique destrozar nuestro entorno con la excusa de la transición energética. No vamos a permitir que las grandes empresas se salten los procedimientos de control de planeamiento, mientras que cualquier vecino tiene que cumplir con el mínimo requisito. Por el contrario, somos los del sí a buscar el equilibrio entre el uso y disfrute de nuestro territorio con el respeto al medio ambiente y sus paisajes, que es nuestro mayor reclamo y tesoro. Y somos los del sí a aplicar medidas que mejoren la vida de todos los que ya vivimos aquí y poniendo límites a las superpoblaciones y a la especulación.

- ¿Qué tal la cooperación del Cabildo con los municipios?

- Está siendo una colaboración muy estrecha y que es fundamental para avanzar, sobre todo en todas esas infraestructuras que se ven reflejadas en el Plan de Obras de Cooperación Municipal (Picos) que superan los 13 millones de euros, con proyectos ya casi finalizados como la pista de atletismo de Corralejo o la conexión con el semienlace del Parque Holandés ya en servicio. En ejecución se encuentran la reforma de la ciudad deportiva de Antigua, el acondicionamiento del barranco de Bácher o el paseo peatonal de Tesejerague, y en contratación algunos proyectos tan importantes como la casa consistorial de Betancuria, entre otros. Estas actuaciones, aunque son de competencia municipal, requieren del apoyo de la Corporación para su impulso.

- ¿Ha mejorado Fuerteventura su gestión de residuos?

- Aún queda mucho por recorrer para alcanzar la economía circular, pero sí podemos anunciar que Fuerteventura es la isla canaria que más ha crecido en reciclaje en el último año. Un 34% desde julio de 2023 y esto es gracias al esfuerzo que hace la Consejería de Residuos por mejorar los servicios, pero, sobre todo, de la colaboración de una ciudadanía cada vez más sensibilizada. En vidrio somos la segunda isla que más recicla y Fuerteventura ha dejado de estar a la cola en reciclaje de envases ligeros, papel y cartón. También es un buen indicador el hecho que de que se han triplicado las visitas a los puntos limpios. Desde el área de Residuos se está trabajando para tener más puntos limpios en los municipios que lo necesitan, de la mano de los ayuntamientos, y se encuentra ya en contratación un nuevo punto móvil para acercar el reciclaje a las diferentes localidades. Sin olvidar la renovación que se ha hecho de las plantas de transferencia y todas las mejoras en Zurita como el inicio de la celda 4.

- Pasado un año de legislatura, es obligatorio preguntarle por la salud el pacto entre CC y PSOE en el gobierno insular.

- Ha sido un año muy intenso. Los inicios nunca son fáciles, porque tenemos que ponernos al día con muchos temas que ya venían trabajándose e implantar nuestra propuesta de gobierno. Si me preguntas por la salud del pacto: tenemos muchos en común y muchas ganas de desarrollar proyectos de interés para Fuerteventura y en esto es clave proporcionar la estabilidad que tanto necesitaba este gobierno insular. Aunque seamos dos grupos políticos distintos, en el trabajo del día a día somos un equipo y tengo una confianza absoluta en todos y cada uno de los y las consejeras del grupo de gobierno y estoy segura de que llegaremos hasta el final de legislatura de la misma manera.