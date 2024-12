Lola García: «En 2025, volveremos a dar trabajo a más de 300 personas a través de varios planes de empleo»

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 7 de diciembre 2024, 22:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En 2025, el Cabildo tendría seis PFAE, entre ellos uno nuevo orientado al cuidado de personas mayores a domicilio o en instituciones.

– ¿Qué aguarda al visitante de la Feria de Emprendeduría, Empleo y Formación a celebrar los días 10 y 11 de diciembre en Puerto del Rosario con la colaboración de la Cámara de Comercio?

– Desde el Cabildo de Fuerteventura conocemos perfectamente cuáles son las dificultades que atraviesa el mercado laboral, emprendedores y pequeñas y medianas empresas de la Isla. Por eso, resultaba fundamental contar con un encuentro insular que permitiera aunar y canalizar las diferentes realidades del mundo empresarial, laboral y las herramientas de la administración. Lo hacemos desde la Consejería de Fomento del Empleo, que dirige la compañera Nuria Cabrera, de la mano de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y con la colaboración de las áreas de Educación y Juventud. Durante el evento, contaremos con expertos y autoridades en el ámbito laboral y formativo que van a abordar los retos en la búsqueda de empleo y la creación de oportunidades. Contamos con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) lo que nos permite tener un programa diverso de conferencias y talleres prácticos. Siempre con la idea de poner el foco en las técnicas efectivas para la búsqueda de empleo y el liderazgo, en beneficio de las personas que vivimos en Fuerteventura.

– ¿La muestra nace con voluntad de continuidad, es decir será la primera de otras ferias anuales de empleo?

– Tenemos claro el valor que tienen estas iniciativas para fomentar la formación, emprendeduría y el acceso al empleo de calidad en Fuerteventura. Por ello, la idea es seguir manteniendo acciones de carácter insular que lleguen a todos los municipios y que Fuerteventura siga siendo referente. Que las personas que aquí vivimos tengamos las oportunidades para poder desarrollarnos profesionalmente. Y en si este primer encuentro es fructífero, sin duda seguiremos apostando por ello.

– ¿Cuánto invierte el Cabildo de Fuerteventura en luchar contra el desempleo, entre planes de empleo, NOE y PFAE?

– Tenemos clara la importancia que tienen los planes de formación y apoyo a la empleabilidad, que son básicos para el desarrollo de Fuerteventura. Por ello, en 2024 se reforzaron las políticas de empleo del Cabildo de Fuerteventura con 13 millones de euros para apoyar la inserción laboral que tanta falta hace. En lo que se refiere a planes de empleo, la apuesta que se hace es fuerte. Ahora mismo ofrecen una oportunidad laboral y formativa a 335 personas desempleadas, alcanzando los 4 millones de euros con proyectos como los PFAE, PRODAE, Dual Inserta o Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE). Este último ofrece una oportunidad laboral a 34 recién titulados universitarios y de Formación Profesional que, desde hace casi un año, desarrollan trabajos en prácticamente todas las áreas del Cabildo. Personas muy preparadas que realizan labores de servicio público para contribuir a tener una Isla mejor. El programa de los NOE es cofinanciado entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, a través de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además del Servicio Canario de Empleo y fondos europeos. Este año se incrementó la financiación, hasta llegar a los 1,6 millones de euros, con el objetivo de ampliar el programa a más personas beneficiarias e incluir áreas a las que no habíamos llegado anteriormente como sector primario, industria, Museo Arqueológico de Fuerteventura o el Consejo Insular de Aguas.

– ¿En la política de lucha contra el desempleo de la primera institución majorera hay un perfil medio de persona sin trabajo a la que se quiere incorporar al mercado laboral: mujer, joven, parado de larga duración?

– Todas las acciones para el fomento de la formación y apoyo a la empleabilidad del Cabildo de Fuerteventura están destinadas, principalmente, a personas en exclusión social o en riesgo potencial de padecerlo. Estamos hablando de los parados de larga duración, mujeres o mayores de 45 años, que ocupan el mayor porcentaje en la tasa de desempleo. Es ahí donde estamos incidiendo. Además, un ejemplo claro de apoyo a personas en riesgo de exclusión social es el programa que el Cabildo desarrolla en convenio con Agroislas, que se dirige a jóvenes declarados en desamparo y de justicia juvenil en ámbitos como la jardinería que demandan mayor mano de obra cualificada.

– Una vez finalizados los planes de empleo de este año, ¿cuántos se pondrán en marcha para 2025 y a cuántas personas sin trabajo benefician?

– Seguiremos la misma línea que hemos mantenido hasta ahora, con planes de empleo centrados en ámbitos innovadores y también en sectores clave de la Isla. En 2025 tendremos seis programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE), manteniendo los que ya tenemos y esperamos tener un nuevo PFAE orientado al cuidado de personas mayores a domicilio o en instituciones sociosanitarias. También colaboraremos con los ayuntamientos, a través del Fdcan, para tener Planes de Empleo Social. Por su parte, aumentaremos la financiación con fondos propios del Cabildo de Fuerteventura para la nueva edición de los NOE (810.000 euros) y continuaremos con Dual Inserta, el convenio con Agroislas y las iniciativas formativas de la mano de ECCA.edu, además de otros planes novedosos destinados a colectivos con necesidades de inclusión. Por lo tanto, estamos hablando volveremos a sobrepasar las 300 personas beneficiarias entre todos los programas de empleo y formativos.

- Uno de los talleres de la Feria del Empleo va a analizar este tema: ¿cómo mantenerse informado en la búsqueda de empleo y el papel de las redes sociales en esta labor?

- Efectivamente, esta es un de las actividades más esperadas y que más interesan a los asistentes a la feria. Contaremos con técnicos del Servicio Canario de Empleo y de la Red de Empleabilidad Canaria en Fuerteventura que van a aportar las herramientas necesarias para estar al día en la búsqueda de empleo y mantenerse activo en este propósito. Sin duda, las nuevas tecnologías son clave en el mundo en el que vivimos y van a centrar gran parte de estas ponencias. Abordaremos, también, el empleo para personas con capacidades diversas, las oportunidades en Europa, las claves para emprender y las habilidades interpersonales, entre otros asuntos de interés. También es importante destacar la participación de alumnado de ciclos de FP del IES Puerto del Rosario y miembros de los PFAE del Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario, entre muchos otros participantes que harán posible esta feria.

- Los planes de empleo relacionados con el sector primario inciden en la agricultura y jardinería, y en la elaboración de quesos, ¿para cuándo el relacionado con la pesca?

- Como mencionaba, desde el área de Fomento del Empleo del Cabildo de Fuerteventura siempre se busca innovar y buscar aquellos sectores que son clave en Fuerteventura. Ahora mismo se están valorando diferentes proyectos y se analizan los resultados de inserción laboral de los diferentes planes. Una vez tengamos una visión más consolidada, se valorará cuáles son los programas de empleo a ejecutar en próximas ediciones. Sin lugar a duda, la pesca es un sector tradicional muy importante en la Isla majorera y es importante garantizar el relevo generacional.

- El estudio regional realizado por la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias apunta a la carencia de competencias digitales y la brecha de los idiomas como principales barreras con las que choca el desempleado majorero a la hora de acceder a los 1.000 puestos de trabajo vacantes hoy por hoy.

- Así es, creo que son datos generalizados en todo el archipiélago. Uno de nuestros grandes objetivos desde el Cabildo de Fuerteventura es acercar las tecnologías de la información (TIC) tanto a los jóvenes como a las personas mayores. Desde que nos incorporamos al grupo de gobierno, 1.300 personas han participado en actividades para eliminar la brecha digital y de género. Desde el área de Nuevas Tecnologías, que dirige Carmen Alonso, se desarrollan acciones formativas en competencias digitales 'Semilla24' y se ha orientado formación en este ámbito con iniciativas como 'Me Rentan las TIC' para estudiantes o 'Amáñate con las TIC' para un perfil más mayor. De las iniciativas más potentes están las 'Certificaciones TIC', programa que cuenta cada año con una muy buena acogida para obtener certificación MOS (Microsoft Office Specialist), que es muy importante para la inserción laboral. En la presente edición tuvimos récord de participación, con 180 personas, y hay que decir que Fuerteventura ha sido reconocida por Fundación Esplai como territorio que obtiene las calificaciones más altas. En lo referente a la brecha de idiomas, es un éxito también la formación We Are Fuerteventura/Wir Sind Fuerteventura para la formación en alemán e inglés para la atención turística en la Isla. Se desarrolla con la colaboración de ECCA.edu y prevé llegar a las 260 matrículas en esta edición, con el objetivo de aumentar las oportunidades de empleabilidad en Fuerteventura.

- En la lucha por un puesto de trabajo, uno de los factores limitantes es el precio y la carencia de vivienda.

- La problemática de la vivienda es uno de los puntos clave dentro de nuestro programa de gobierno insular. Somos conscientes de las dificultades que conlleva encontrar vivienda y esto impide a las personas poder desarrollar en Fuerteventura su proyecto de vida. En sólo veinte años, la población ha crecido en la isla en un 75,5%. No ha dado tiempo a que los servicios básicos e infraestructuras atiendan a un incremento tan desmesurado y esto va en detrimento de la calidad de los servicios que debemos percibir los ciudadanos. Esto lo hemos sentido en el acceso a la vivienda, repercutiendo en el bienestar de nuestra población. De ahí la importancia de contener el crecimiento poblacional para adaptar las infraestructuras y servicios básicos, y avanzar en base a una planificación insular que permita un desarrollo ordenado y sostenible. Como ocurre con la industria turística, en materia de vivienda debemos apostar siempre por la renovación en lugar de la nueva construcción, pensando en atender la demanda ya existente y rehabilitando en lugar de construir más suelo. Ahí es donde tenemos que trabajar Cabildo y ayuntamientos. Ya existen acuerdos entre las instituciones insulares, el Estado y el Gobierno de Canarias para rehabilitar más de 260 viviendas en Corralejo. Recientemente se presentó también con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario un proyecto de rehabilitación de vivienda de las urbanizaciones de las 90 y las 91 viviendas, y es este modelo el que debemos trasladar a todos los municipios.