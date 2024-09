«Las Fiestas del Pino son nuestra paga del año»

Arabia Zapata Teror Sábado, 7 de septiembre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Año tras año, esta tradición celebrada en la isla de Gran Canaria no solo se basa en la romería a rendir honores a la Virgen del Pino, sino que también incluye religiosos y culturales.

Los eventos incluidos en el programa de fiestas son numerosos, pero lo más sonados son los días marcados en el calendario. El 7 y 8 -día del Pino-, las calles de Teror se llenan de cultura y acento canario por la celebración de sus fiestas patronales en honor a la Virgen. También hay otras celebraciones populares de mucho renombre como el festival Teresa Bolívar, en el que se está buscando cambiar un poco el esquema para hacer del espectáculo algo más atractivo. «A este festival se le dedican dos días. Antes venía una parranda de cada isla y ahora se está trayendo a una o dos solamente. Entendimos que hacerlo más ameno era lo mejor, porque el público no aguanta cuatro horas escuchando un encuentro folclórico», dice Sergio Nuez Ramos, alcalde de Teror, que afronta estas fiestas desde dentro por tercer año consecutivo.

Nuez, que ha vivido las fiestas desde muy pequeño, manifiesta que el mayor cambio que ha podido ver con el paso del tiempo ha sido «la eliminación de la feria de atracciones, aunque este año vuelve a incorporarse, con la polvoreda de los cochitos y el cambio de la música». Aunque piense que los cambios son buenos, Nuez tiene como objetivo mantener la esencia de estas fiestas para que no se deterioren. «Hemos hecho mucho hincapié en la tradición y en la vestimenta tradicional, porque es algo propio de la isla de Gran Canaria y si todo el mundo viene vestido como le da la gana, parece una ronería en vez de una romería. También queríamos incorporar algo de carácter insular y este año viene la Parranda de Teror y actúa en el festival Teresa Bolívar».

En lo que respecta a lo económico, las fiestas patronales son «la paga del año» de muchos, añade. «No solo para los comercios sino que también lo es para los puestos de vendedores ambulantes. Tuvimos un antes y un después con la pandemia y lo pasamos realmente mal en esos años en los que el virus estaba presente. La Virgen es un reclamo económico, comercial y cultural. Solo hay que ver la subida de las empresas que venden chorizo de Teror durante el periodo de celebración», comentó el alcalde.

Y aunque estas sean un impulsor para la economía, no es una celebración cualquiera. Las fiestas del Pino tienen un fondo social que busca aliviar a personas que no cuentan con tantos recursos económicos. Después de la pandemia de covid-19, nació la iniciativa solidaria de la compañía de transporte interurbano Global, La Guagua de las Promesas, que consiste en trabajar «mano a mano con esta empresa para que cada promesa que se registre en la página guaguadelaspromesas.com se convierta en un kilo de comida, sumándose a las ofrendas que llegan por la carretera», explicó.

Sergio Nuez está más que agradecido con la empresa Global por su acción solidaria, que se vuelve a repetir por quinto año consecutivo y por la entrega y contacto continuo que tiene con el grupo de gobierno, ya que es «algo que facilita las cosas», detalló. «Las guaguas de Global ponen un dispositivo el 7 y 8 de 200 vehículos para las salidas rápidas de los peregrinos en las fiestas patronales. Lo hacen fácil porque de Teror la última guagua sale bastante temprano y con este refuerzo la gente puede disfrutar de toda la fiesta hasta su finalización», dijo el alcalde.

Tanto para Sergio Nuez como para todo el Ayuntamiento, los meses de verano son un no parar. En el periodo vacacional hay un sin fin de fiestas que se prolongan hasta finales de año. «Después de las fiestas seguimos con eventos todo el mes de octubre y luego nos toca preparar las fiestas de Navidad», añadió. Aunque se distribuyan el trabajo entre concejales para no saturarse, es imposible desconectar medio mes. «Tenemos pocas vacaciones porque no hay tiempo. Es en noviembre cuando solemos cogernos unas semanas de descanso pero sin desconectar mucho. Siempre hay actos y eventos y hay que estar presente en todos ellos», finalizó.

Ampliar Unas fiestas seguras «Hemos pasado de mil a cien incidencias en estos años» El alcalde destaca que las fiestas de la Virgen del Pino siempre han funcionado bien debido a la organización que se hace desde el Ayuntamiento y que, a pesar de ser unas fechas las que predomina «el ajetreo» en el municipio, no suele haber ningún problema con los vecinos . «La gente de Teror está preparada para recibir a tanto peregrino», destaca el primer edil. Sí es cierto que algunas personas que dependen del transporte público o coche propio se ven más limitadas por el cierre de calles en ese periodo de fiesta. «Es verdad que los cortes de carretera sí afectan a algunas personas. Hay barrios que se quedan desconectados por el cierre de estas durante varias horas. Es complicado, pero siempre se adaptan sin poner ningún pero», dice. Para Sergio Nuez, la seguridad es lo primero y es por ello que motiva a todo aquel que quiere disfrutar de las fiestas a coger las guaguas de Global que, además, cuentan con un refuerzo este mes de septiembre. También informa de que las incidencias de accidentes han bajado gracias a este control que se ha tenido durante los últimos años y a la limitación de la entrada de vehículos. «No podemos hacer una fiesta insegura donde el peregrino pueda tener un percance», agrega. Gracias a esta limitación de coches, se ha pasado de «tener más de mil incidencias a solo tener cien incidencias en estos últimos años» , indicó.

