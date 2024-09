«Damos mucho protagonismo a la zona de los chiringuitos este año»

Arabia Zapata Teror Sábado, 7 de septiembre 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Algo que caracteriza a las fiestas de Teror, aparte de su gente y del sentimiento canario que florece en esos días, es la música que suena durante casi un mes en el municipio: desde la banda tradicional que acompaña a la Virgen del Pino en su bajada hasta la música que siempre hemos escuchado en las romerías. Esta celebración llega a toda persona que quiera vivir esta experiencia tan bonita que sigue celebrándose año tras año.

Angharad Quintana Ramos, concejala de Teror en el área de Desarrollo Económico y Festejos, explica que uno de los proyectos del Ayuntamiento este año es recoger musicalmente todos los gustos para que cualquiera que venga se sienta satisfecho. Siendo unas fiestas tan antiguas, lo más complicado son los jóvenes, cuyos gustos musicales son diferentes. «Te pones en la piel de la gente superjoven que sube hasta aquí para disfrutar de la fiesta y por eso Irene Ortega, concejala de Juventud, y yo hemos ido preguntando a gente de entre 15 a 20 años qué artistas quieren que suenen», dice. Buscar artistas que canten es todo un arte ya que no todos pueden hacer conciertos gratuitos porque su caché se lo impide. «Esto es otro melón… En Teror se hacen fiestas gratuitas y tenemos que pelearnos un poco por ver los pocos que están disponibles y den el concierto gratuitamente», explica. Además, el Cabildo de Gran Canaria colabora en eventos de renombre como el Festival Teresa Bolívar.

Desde el Ayuntamiento, en su primer año como concejala, Quintana busca cambios para que esta celebración siga perdurando en el tiempo con canarios y visitantes de todas las edades. «Este año se le ha dado bastante protagonismo a la zona de los chiringuitos organizando tributos. Cada viernes del calendario será un día dedicado a un tributo», dijo.

Explica también que al concierto joven que se celebra durante las fiestas también se le ha dado una vuelta, ya que el gusto musical de hace años no es el mismo que ahora y siguen llegando nuevas generaciones que piden que suenen otros artistas que destacan.

Otro de los cambios que han trabajado está en la fusión de lo tradicional con lo moderno en estas fiestas de 2024. «Como ya se ha anunciado, la Parranda de Teror actúa en el Festival Teresa de Bolívar. Pero lo que se ha hecho este año es traer a Lajalada, que cantará y hará espectáculo con la parranda», subrayó. Aunque la concejala piensa que todo saldrá bien, no pasa por alto que es una especie de prueba, ya que los artistas apenas han tenido la oportunidad de conocerse en persona aún y han ensayado a distancia mediante ordenador y teléfono. «Han tenido que hacerlo así para poder tocar y cantar en conjunto. Creo que es algo que puede ser muy bonito y le va a gustar mucho al público», añadió la concejala de Festejos.

La economía en el mes de septiembre crece en el municipio de Teror. En estas fechas mucha gente se anima a visitar las fiestas del pueblo con su familia y aprovechan el día para almorzar o cenar por el pueblo. Muchos restaurantes y comercios se ven favorecidos, especialmente los domingos por la continua presencia de gente en las calles. «Los comercios de la calle Real estaban debatiendo si abrir el día de la romería hasta las ocho de la tarde», subrayó.

Recuerdos

Desde su infancia, Angharad Quintana, recuerda este festejo con mucho cariño. Al ser más joven, no ha visto tanto cambio como el alcalde, Sergio Nuez, pero sí destaca alguna modificación que otra que para ella es su momento favorito a lo largo de las fiestas. «Bajo mi punto de vista, el cambio más notorio que he visto ha sido la alteración del itinerario de la Virgen el día principal. Antes no pasaba por la calle Real y ahora sí lo hace. Se ha convertido en tradición que los vecinos hagan la famosa petalada para crear una alfombra de rosas antes de que la Virgen pase. Y me parece precioso», dijo.

Quintana Ramos también agradece la labor que realizan las guaguas de la compañía Global durante las fiestas, ya que están en funcionamiento de manera ininterrumpida hasta las 24.00 horas de este domingo. Además, este servicio conectará todos los municipios de la isla con Teror, por lo que se convierte en la forma más recomendable para acudir a la villa.

