Canarias, en prealerta en todo su litoral por olas de hasta 4 metros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de septiembre 2024, 14:34 | Actualizado 15:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, y en la aplicación del Plan Específico de Emergencia de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago a partir de las 7.00 horas del jueves, 12 de septiembre.

Esta decisión ha sido tomada ante las previsiones meteorológicas facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, que indican viento del nordeste de 29 a 49 kilómetros hora, con áreas locales que pueden llegar a los 61 kilómetros. Esta situación generará fuerte marejada aumentando a mar gruesa en altamar entre las islas y mar de fondo del norte y nordeste con olas que pueden alcanzar los 2 metros de altura. Además, se generará oleaje de mar en la costa norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte del resto de islas con olas que pueden alcanzar en altar los 4 metros de altura.

Recomendaciones de autoprotección en las costas

Ante el empeoramiento del estado del mar y con el objetivo de evitar riesgos, es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia. Además, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente.

Para no ponerse en una situación de peligro, es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar donde puedan ser golpeados o arrastrados por el oleaje.

Asimismo, por seguridad no se debe olvidar que en las playas con bandera roja está prohibido el baño y que se deben seguir siempre las indicaciones del personal de salvamento y socorrismo. Ante cualquier emergencia, es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas montañosas y temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en la franja norte del archipiélago.

La previsión para este jueves por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos por la mañana, poco nuboso o despejado por la tarde y algunos intervalos nubosos en el norte al final. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado a fuerte, con probables rachas localmente muy fuertes en zonas del interior sur y en el sureste.

Arrecife: 20º - 27º

Fuerteventura

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Alisio moderado a fuerte, soplando fuerte al sur de Jandía con alguna racha puntualmente muy fuerte.

Puerto del Rosario: 21º - 26º

Gran Canaria

En el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles, principalmente en medianías durante la madrugada y por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos matinales en el este. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en la cumbre, vertiente sudeste y extremo noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad el día.

Las Palmas de Gran Canaria: 22º - 25º

Tenerife

En el norte, por debajo de 1300 a 1400 metros, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde, con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles, principalmente en medianías por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas sin cambios, o en ligero descenso de las mínimas en zonas de interior. Alisio moderado, que soplará fuerte en el suroeste del área metropolitana, la vertiente sudeste y extremo noroeste, donde son probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

Santa Cruz de Tenerife: 23º - 28º

La Gomera

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles, principalmente en medianías por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en cumbres y vertientes este y noroeste, con probables rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

San Sebastián de la Gomera: 23º - 27º

La Palma

En el norte y este, por debajo de 1300 a 1400 metros, predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de ocasionales lluvias débiles, principalmente por la tarde. En el resto, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en El Paso y extremos sudeste y noroeste, donde son probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente de madrugada y durante la segunda mitad del día.

Santa Cruz de la Palma: 22º - 25º

El Hierro

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente en medianías por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Alisio moderado, que soplará fuerte en cumbres, vertiente sudeste y extremo noroeste, con probables rachas ocasionales muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

Valverde: 17º - 22º