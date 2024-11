Compromiso, entendimiento e inspiración para retener talento

María José Barrero Jueves, 14 de noviembre 2024, 09:55 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hasta qué punto es importante el propósito para atraer y comprometer el talento? ¿Es complicado unir el día a día de una organización con su significado más trascendente? ¿Es posible unir el propósito individual y el de la organización? Los máximos responsables de Novartis, ISS, Isdin y Tendam debatieron sobre estos asuntos, planteados por Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación MásHumano y miembro del comité asesor de Líderes con Propósito, en la sesión vespertina del foro.

«La combinación de propósito y cultura es el factor diferenciador en la atracción de talento», reflexionó Jesús Ponce, presidente de Novartis España. En su opinión, «las personas ya no se mueven por los mismos intereses que se manejaban antes, como disponer de un coche de empresa, tener un salario más elevado u ocupar un puesto de relevancia en la organización. Ahora se mueven por un proyecto y por lo que creen que pueden aportar a la sociedad». Y añadió que, para retener ese talento, «es fundamental la cultura de la empresa; si no, es difícil mantenerlo».

Javier Urbiola, presidente y CEO de ISS España apuntó que «para retener, primero hay que atraer bien. Nosotros filtramos por personas que creemos que van a estar alineadas con nuestro propósito. Si lo consigues, tienes el 95% hecho. El otro 5% es retenerlo, y en ese sentido nos enfocamos en cómo hacerles la vida fácil. Trabajamos mucho en que haya razones para que se queden. Pero si se van, queremos que sean embajadores de ISS, que nos recuerden con cariño. Y eso sólo se consigue si en el proceso de atracción y de retención han sido felices con nosotros».

Juan Naya, CEO de Isdin, aseguró que en su compañía «hay gente muy joven, pero también gente mayor que continúa estando muy comprometida. El objetivo es que el trabajo les aporte felicidad y les llene, que en la empresa encuentren un lugar donde dar sentido a lo que hacen», señaló. «Tratarlos bien para que no quieran irse es un auténtico desafío, pero también una formula que funciona», recalcó.

En esa misma idea coincidió Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, para quien «retener el talento es lo más complicado. A veces retienes a los que no quieres, pero no consigues que se queden los que te gustaría. Atraer talento es relativamente fácil cuando ven una compañía que está en crecimiento, tiene éxito y proyectos disruptivos en comparación con el resto del sector y, además, un buen ambiente, Pero retenerlo es más complicado, porque hay un elemento en el que no podemos influir: el momento vital en el que cada persona se encuentra».

Y Miquel apuntó otro elemento importante: «Tener un jefe que inspira, que ayuda, que aporta, que es buena gente y crea buen clima. Los mandos intermedios son clave para generar retención de talento, y muchas veces es un eslabón que en las compañías olvidamos».

Respecto a la necesidad de unir el día a día de sus compañías con el propósito, para conseguir que éste tenga más fuerza, el CEO de Isdin aseguró que es fundamental. Pero también lo es «entender a las nuevas generaciones, porque llegan con una sensación de inmediatez y traen muchas cosas positivas. Insolencia, inmediatez e incertidumbre son algunos de los valores de la Generación Z que pueden hacer conectar su momento personal con lo que una compañía necesita».

«Cuando uno entiende su propósito en la vida, que no es una tarea fácil, y aterrizas en ese conocimiento, es más sencillo establecer un punto de unión o de ruptura con lo que la compañía te puede ofrecer», aseguró Naya, para quien es clave tener con los equipos ese tipo de conversaciones profundas.

El máximo responsable de ISS España, Javier Urbiola, compartió esa opinión y señaló que «todo empieza por dedicar tiempo y esfuerzo a ese proceso de atracción del talento», que permita unir el propósito de la organización y el individual.

Por su parte, Juan Naya reconoció que, para él, «es fundamental la formación: que quienes llegan conozcan la compañía y hacia dónde vamos. Porque no puedes amar algo cuando no lo conoces». También señaló que es importante «el trato de las personas. Y para ello lo mejor es escucharlas, que se sientan bien tratadas. Yo siempre digo que en Isdin somos una gran familia».

El encuentro entre los líderes concluyó con un consejo para los directivos que buscan un propósito que guíe a su compañía. «El futuro es bueno, muy positivo, cuando trabajas, como persona y como compañía, para tener un impacto en la sociedad –explicó Jesús Ponce–. Una vez que has alcanzado esa conciencia, las cosas se alinean y se consigue sacar lo mejor de las personas que formamos la empresa, a través del propósito».

Javier Urbiola recordó que «se puede hacer bien el negocio haciendo el bien con el negocio», mientras que Juan Naya señaló que «el futuro es de las empresas con propósito. Aquellas que no lo tengan no estarán». Y Jaume Miquel cerró el encuentro con una afirmación categórica dirigida a las empresas que buscan su propósito: «Yo les digo que lo hagan por convicción o por supervivencia, pero que lo hagan, porque no les queda otra».

